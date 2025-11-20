Расслабляющий однодневный тур в spa-центре отеля премиум-класса для желающих отдохнуть телом и душой. Вас ждет день полный ярких красок моря, зелени виноградников и приятных впечатлений!
Описание экскурсииГости смогут выбрать для посещения любые объекты в Mriya Resort & SPA 5*: от Японского сада Шесть чувств до винного парка с уникальным ландшафтным дизайном, термальных купелей Онсэн, сыроварни и винодельни.
По четвергам в 8:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги сопровождающего
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
