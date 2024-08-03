8 часов
Водная прогулка
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2 000₽ за человека
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
1 800₽ за человека
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
2 000₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
Завтра в 08:15
24 авг в 08:15
1 600₽ за человека
6 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия: Балаклава и Фиолент - природные красоты и исторические места
Путешествие по Севастополю: Балаклава и Фиолент. Побывайте на мысе Фиолент, в Балаклавской бухте, осмотрите монастырь и крепость
Завтра в 11:30
11 авг в 11:30
1 400₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
14 авг в 11:00
21 авг в 11:00
980₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Посетите два уникальных дворца Крыма: Воронцовский и Ливадийский. Узнайте об их истории, насладитесь природой и архитектурой, завершив день в Ялте
Начало: Пл. Нахимова, у Памятника Нахимову
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
1 800₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
16 авг в 08:15
23 авг в 08:15
1 950₽ за человека
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1 250₽ за человека
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
1 100₽ за человека
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Откройте для себя сердце Крыма с нашим гидом. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней и ароматным кофе
Начало: В любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
950₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Крым - жемчужина царской короны: экскурсия из Севастополя
Увлекательное путешествие из Севастополя в Ялту по дворцово-парковым комплексам. Окунитесь в атмосферу царской роскоши и красоты Крыма
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
11 900₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая Севастопольская экскурсия
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Балаклавские панорамы и красоты побережья Фиолент в Севастополе
Погрузитесь в мир красоты и истории Севастополя: от пляжей Фиолента до древних руин Балаклавы
Начало: Нахимова, 1
Расписание: В любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
Погрузитесь в историю XVI века, посетив Бахчисарай и Чуфут-Кале. Узнайте, как жили крымские ханы, и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Форос, Ливадия и Массандра: индивидуальная экскурсия по Крыму
Путешествие через Байдарскую долину, посещение знаменитых дворцов и прогулка по набережной Ялты. Узнайте больше о Крыме
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Узнайте тайны и легенды Севастопольского побережья, покорите вершины мыса Фиолент и посетите уникальные места Балаклавы на внедорожнике
Начало: Севастополь, Артбухта
Расписание: Ежедневно с 9:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по Севастополю: Херсонес, Балаклава, Инкерман
Отправляйтесь в путешествие по Севастополю, где вы увидите Херсонес, Фиолент, Балаклаву и Инкерман. Погрузитесь в историю и культуру древних народов
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 или 11:00
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Водная прогулка
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 7 900₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
1 100₽ за человека
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Топловский монастырь и Храм Святого Луки Крымского: групповая экскурсия
Туристическая фирма «Зебра» приглашает на экскурсию по Топловскому монастырю и Храму Святого Луки Крымского. Узнайте больше о православных святынях Крыма
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Среда и суббота с 8:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
2 000₽ за человека
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Форосское царство: от гор до моря - групповая экскурсия
Туристическая фирма «Зебра» приглашает на экскурсию по Крыму! Увидите Форосский храм, Скельскую пещеру, менгиры и отдохнете на пляже
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Понедельник,четверг, суббота с 8:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
2 200₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Дворцы Российского Императорского Дома и замок «Ласточкино гнездо»
Посетите три главных дворца Крыма и замок «Ласточкино гнездо». Воронцовский, Ливадийский дворцы и морская прогулка ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: ЕЖЕДНЕВНО
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2 200₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная по Севастополю. Персональный гид к вам в авто
Начало: Заберем вас с удобного для вас места
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Бахчисарай: восточные сказки народов Крыма, Чуфут Кале и Ханский дворец
Погрузитесь в историю и культуру Крыма, посетив Ханский дворец, Чуфут Кале и Свято Успенский монастырь
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Понедельник, среда, четверг, суббота в 8:30
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
1 499₽ за человека
9 часов
Групповая
до 18 чел.
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
Путешествие в солнечную Ялту с посещением Форосского храма, Ласточкиного гнезда и дегустацией вин в Массандре. Насладитесь красотой Крыма и его вкусами
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Вторник, четверг воскресенье 9:00
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
2 200₽ за человека
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Cреда, пятница, воскресенье в 8:30
11 авг в 08:30
14 авг в 08:30
2 000₽ за человека
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Пещеры Чатыр-Дага - одни из самых красивых в мире. Прогулка под сводами Мраморной пещеры и Эмине-Баир-Хосар подарит незабываемые впечатления
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
1 250₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
2 500₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
2 000₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Гора Ай-Петри и Большой каньон Крыма
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник и суббота с 8:30
1 янв в 07:00
2 200₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Гора Ай-Петри и Ялта
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 8:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2 200₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие на Ай-Петри и осмотр Ливадийского дворца: история и природа
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на Ай-Петри и посещением Ливадийского дворца. Незабываемые виды и исторические открытия ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 8:30
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
2 200₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Два дворца и большая морская прогулка в Ялте
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 8:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2 200₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Бахчисарай на джипах
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: По четвергам с 8:30
22 авг в 08:30
29 авг в 08:30
1 800₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Гранд-тур по горе Ай-Петри
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье в 8:30
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
2 500₽ за человека
8 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фототур «Лавандовые поля в Крыму» - волшебство на закате
Погрузитесь в атмосферу цветущего Крыма с эксклюзивной фото-прогулкой по лавандовым полям и историческим местам
Начало: Г. Севастополь, улица Гоголя, 2
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Севастополь - по морю и по суше
Начало: Ваше место проживания в черте города Севастополя
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
11 400₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 990₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира3 августа 2024Замечательная экскурсия, красивейшие места и крайне интересно рассказывающая экскурсовод Светлана. Очень советую)). Время, проведённое с молодым человеком и Светланой запомнится определено надолго. Куча впечатлений и эмоций.
- ММария2 августа 2024Экскурсия очень понравилась! Программа получилась довольно насыщенной, немного подустали под конец. Гид Виктория очень приятная, общительная, с четкой речью, рассказала
- ВВасилий23 июля 2024Отличная экскурсия. Понравилось всё. Обед отличный. Дворцы супер. Морская экскурсия вообще класс. Ещё и бесплатная дегустация вина.
- ААнна23 июля 2024Очень понравилась поездка. Хороший экскурсовод. Рекомендую. С удовольствием съезжу еще.
- ССергей23 июля 2024Экскурсовод Борис рассказал нам все тонкости этих мест! Довольны экскурсией, получили море впечатлений и узнали много нового!!!👍
- ННаталия19 июля 2024Благодарим Светлану за чудесную поездку в Севастополь. Вместе с ней мы (2взрослых и 2детей 13лет) познакомились не только с Севастополем,
- ААлександр13 июля 2024Гид рассказывала много, с моменты посадки в автобус и до конца. Хорошая и понятная речь.
- ТТатьяна11 июля 2024Лучший экскурсовод, Светлана, посетили все знаковые места, очень насыщенная программа, мои знакомые не поверили, что это все можно посетить в один день. Очень рекомендую гида Светлану. Теперь только к ней.
- ЕЕкатерина11 июля 2024Светлана отличный гид, большой профессионал. Экскурсия прошла интересно и познавательно.
- ААнатолий9 июля 2024Очень хорошый отдохнуть мно фото, Очень было жарко но мы с Камчатский мы на оборот грешить поездка была супер,рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в августе 2024
Сейчас в Севастополе в категории "На весь день" можно забронировать 49 экскурсий и билетов от 950 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Севастополь на 1 день, гиды Севастополя подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Севастополь так, как видят её местные жители