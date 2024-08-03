читать дальше но и с окрестностями. Побывали в Балаклаве и на секретном объекте, искупались в море в Форосе, и даже покушали в замечательном кафе. Экскурсия получилась индивидуальная по нашим интересам. Все остались очень довольны! Светлана, спасибо за всё! С уважением, мы.

Благодарим Светлану за чудесную поездку в Севастополь. Вместе с ней мы (2взрослых и 2детей 13лет) познакомились не только с Севастополем,