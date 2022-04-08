Японский сад камней

Мы посетим традиционный японский сад

Групповая
Мы посетим традиционный японский сад.

Созерцание необычной японской архитектуры, редких и удивительных растений, японских карпов позволит погрузиться в другое мироощущение и сделает жизнь более легкой и радостной.

В заключении экскурсии отдыхнем на набережной Ялты.
Японский сад камней
Японский сад камней
Японский сад камней
Японский сад камней
Японский сад камней

Что вас ожидает 🤩

  • Ласпинский перевал
  • Японский сад камней
  • Ялта
Зебра рекомендует!

Что вас ждет

Возможность посещения традиционного японского сада, с его глубоким символизмом и особенным миром восточной философии раскрывает тайну «Шести чувств». Созерцание необычной японской архитектуры, редких и удивительных растений, японских карпов позволит погрузиться в другое мироощущение и сделает жизнь более легкой и радостной.

Отдых на набережной Ялты.

Японский сад «Шесть чувств» — проект, созданный японским архитектором и потомственным хранителем императорских садов, Широ Накане. Сад располагается на территории отельного комплекса Mriya Resort & Spa. Большая часть строений сада создана в Японии. Так, в Крым из Японии было доставлено 1700 тонн камней и деревьев. Мосты, павильоны, камни, рыбы и даже песок — все это оригинальные детали.
Сад «Шесть чувств» располагается на площади в 6 га.
Название «Шесть чувств» было дано монахами из дзенского монастыря Кэннин-дзи. Это старейший дзенский монастырь в Киото, основанный еще в 1202 году. Монахи считают, что помимо 5 основных чувств, у человека есть и шестое — осознание.
В таких местах, как японский сад, люди могут максимально ощутить гармонию с собой и успокоить мысли, войти в состояние «мусин», что переводится с японского, как «состояние не-мысль». Главный шаг к такому состоянию — ощущение себя здесь и сейчас.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты: Японский сад 1500 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
  • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
  • Входные билеты: Японский сад 1500 руб
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: По четвергам с 14:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По четвергам с 14:00.

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