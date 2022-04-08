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Что вас ждет

Возможность посещения традиционного японского сада, с его глубоким символизмом и особенным миром восточной философии раскрывает тайну «Шести чувств». Созерцание необычной японской архитектуры, редких и удивительных растений, японских карпов позволит погрузиться в другое мироощущение и сделает жизнь более легкой и радостной.

Отдых на набережной Ялты.

Японский сад «Шесть чувств» — проект, созданный японским архитектором и потомственным хранителем императорских садов, Широ Накане. Сад располагается на территории отельного комплекса Mriya Resort & Spa. Большая часть строений сада создана в Японии. Так, в Крым из Японии было доставлено 1700 тонн камней и деревьев. Мосты, павильоны, камни, рыбы и даже песок — все это оригинальные детали.

Сад «Шесть чувств» располагается на площади в 6 га.

Название «Шесть чувств» было дано монахами из дзенского монастыря Кэннин-дзи. Это старейший дзенский монастырь в Киото, основанный еще в 1202 году. Монахи считают, что помимо 5 основных чувств, у человека есть и шестое — осознание.

В таких местах, как японский сад, люди могут максимально ощутить гармонию с собой и успокоить мысли, войти в состояние «мусин», что переводится с японского, как «состояние не-мысль». Главный шаг к такому состоянию — ощущение себя здесь и сейчас.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

транспортно-экскурсионное обслуживание,

услуги аттестованного гида-экскурсовода,

сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно: