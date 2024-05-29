1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
1 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Севастополю: Сапун-гора, Малахов курган и другие знаковые места
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250₽ за человека
Групповая
8 часов
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Откройте для себя сердце Крыма с нашим гидом. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней и ароматным кофе
Начало: В любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
950₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по мысу Фиолент с посещением пляжа Баунти
Погрузитесь в атмосферу тайн и красоты мыса Фиолент, насладитесь чистейшей водой и живописными пейзажами
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
850₽ за человека
Групповая
1 час
Пешеходная экскурсия «Первое свидание с Севастополем»
Откройте для себя дух Севастополя, пройдитесь по историческим местам и услышьте уникальные рассказы
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
888₽ за человека
Групповая
10 часов
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Путешествие на лошадях в долину Кара-Коба - уникальный маршрут в Севастополе
Исследуйте красоты можжевелового леса и тайны долины Кара-Коба в компании опытного инструктора
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30; 16;00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
950₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Инкерман: путешествие к крепости и монастырю Святого Климента
Погрузитесь в историю Крыма, посетив крепость Каламита и древний монастырь Святого Климента в Севастополе
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия Фиолент и Балаклава в Севастополе
Путешествие по Севастополю с посещением Балаклавы и мыса Фиолент. Уникальные виды, морская прогулка, подземный музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 11-30,14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
Туристическая фирма «Зебра» предлагает насыщенную экскурсию по Балаклаве. Посетите Шампанерию, подземный музей и отправьтесь на морскую прогулку
Начало: Пл. Нахимова, д 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
По следам древних греков: Фиолент и Балаклава - групповая экскурсия в Севастополе
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по берегам Севастополя, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
1 150₽ за человека
Групповая
8 часов
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Посетите два уникальных дворца Крыма: Воронцовский и Ливадийский. Узнайте об их истории, насладитесь природой и архитектурой, завершив день в Ялте
Начало: Пл. Нахимова, у Памятника Нахимову
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Бахчисарай: восточные сказки народов Крыма, Чуфут Кале и Ханский дворец
Погрузитесь в историю и культуру Крыма, посетив Ханский дворец, Чуфут Кале и Свято Успенский монастырь
Начало: Пл. Нахимова
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 400₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Инкерман: Крепость и дегустация вин
Погрузитесь в атмосферу древнего Инкермана, узнайте тайны его крепости и насладитесь дегустацией лучших вин. Идеальный выбор для взрослых туристов
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Каждый день в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
999₽ за человека
Групповая
5 часов
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650₽ за человека
Групповая
10 часов
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Сити-тур Севастопольский экспресс: путешествие по историческим местам
Исследуйте культурное наследие Севастополя, от Малахова кургана до Херсонеса Таврического, в увлекательной групповой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 250₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Присоединяйтесь к экскурсии "Вечерний Севастополь и морская прогулка" от турфирмы "Зебра". Откройте для себя красоту города с воды и узнайте его историю
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 18:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Групповая
1 час
По кольцу Славы
Начало: Площадь Нахимова, у памятника Нахимову
Расписание: ежедневно 10,11,12,13 14,15,16.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда29 мая 2024Чуфут Кале отлично, экскурсовод отдельное спасибо, выше всяких похвал. Во дворец не попали, реставрация, зачем везли-не понятно, подъехали, и обратно поехали.
- ТТатьяна29 мая 2024Лучше некуда…. 😄🙏👍
- ННадежда27 мая 2024Все что видели, все понравилось, экскурсии отличные. Все на высшем уровне.
- ААнтон23 мая 2024Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
- ООксана17 мая 2024Первый раз мы посетили Севастополь, экскурсию проводил Роман. Все слова благодарности, которые существуют в русском языке мы адресуем ему от
- ИИгорь16 мая 2024Было класно
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательная экскурсия, всё было очень увлекательно и интересно. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Елене - просто уникальный человек🤗 Всем рекомендую 👍
- ААнна6 мая 2024Хорошая экскурсия, на мой взгляд, несколько неправильно распределены объекты, мне кажется, надо было начать с Воронцовского дворца и уже двигаться дальше. Отличные экскурсоводы, особенно Виктория.
- ННаталия2 мая 2024Сама экскурсия на завод не очень, разочаровала, да и вина на дегустацию предоставили совершенно отвратительные, но это недостаток администрации завода, а не экскурсовода. Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость
- ЯЯна1 мая 2024И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Групповые" можно забронировать 31 экскурсию от 600 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 340 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Севастополе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Севастополя по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август