Глициния, известная как «синий дождь», восхищает своей красотой, напоминая о летних ливнях. В японской легенде она – цветок из пасти дракона, символ нежности и хрупкости.
Описание экскурсииМы приглашаем вас на экскурсию, которая откроет вам мир этого таинственного растения, глицинии от белой до фиолетовой. Мы полюбуемся видами с Панорамы, посетим имение Харакс с его белой глицинией и отправимся в Симеиз, где увидим фиолетовые водопады глицинии. Приятного путешествия!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Имение Харакс
- Симеиз
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, суббота и воскресенье в 8:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.