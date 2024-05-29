1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
1 800₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Через горы Крыма к морю: Групповая экскурсия в Севастополе
Любите походы? Присоединяйтесь к однодневному походу по горам Крыма с купанием на пляже Инжир и морской прогулкой на катере
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
Завтра в 08:15
14 июня в 08:15
1 950₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по мысу Фиолент с посещением пляжа Баунти
Погрузитесь в атмосферу тайн и красоты мыса Фиолент, насладитесь чистейшей водой и живописными пейзажами
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
850₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Крым - жемчужина царской короны: экскурсия из Севастополя
Увлекательное путешествие из Севастополя в Ялту по дворцово-парковым комплексам. Окунитесь в атмосферу царской роскоши и красоты Крыма
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Личный гид к Вам в авто - Сафари-парк львов «Тайган»
Путешествие в уникальный сафари-парк львов «Тайган» в Севастополе. Белые львы, тигры, пумы, ягуары и контактный зоопарк для детей. Незабываемые впечатления
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Инкерман: путешествие к крепости и монастырю Святого Климента
Погрузитесь в историю Крыма, посетив крепость Каламита и древний монастырь Святого Климента в Севастополе
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Посетите два уникальных дворца Крыма: Воронцовский и Ливадийский. Узнайте об их истории, насладитесь природой и архитектурой, завершив день в Ялте
Начало: Пл. Нахимова, у Памятника Нахимову
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 800₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Инкерман: Крепость и дегустация вин
Погрузитесь в атмосферу древнего Инкермана, узнайте тайны его крепости и насладитесь дегустацией лучших вин. Идеальный выбор для взрослых туристов
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Каждый день в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
999₽ за человека
Групповая
5 часов
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Бахчисарай и Чуфут-Кале: путешествие в средневековый Крым
Погрузитесь в историю XVI века, посетив Бахчисарай и Чуфут-Кале. Узнайте, как жили крымские ханы, и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 10:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Севастополь - по морю и по суше
Начало: Ваше место проживания в черте города Севастополя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда29 мая 2024Чуфут Кале отлично, экскурсовод отдельное спасибо, выше всяких похвал. Во дворец не попали, реставрация, зачем везли-не понятно, подъехали, и обратно поехали.
- ННадежда27 мая 2024Все что видели, все понравилось, экскурсии отличные. Все на высшем уровне.
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательная экскурсия, всё было очень увлекательно и интересно. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Елене - просто уникальный человек🤗 Всем рекомендую 👍
- ААнна6 мая 2024Хорошая экскурсия, на мой взгляд, несколько неправильно распределены объекты, мне кажется, надо было начать с Воронцовского дворца и уже двигаться дальше. Отличные экскурсоводы, особенно Виктория.
- ННаталия2 мая 2024Сама экскурсия на завод не очень, разочаровала, да и вина на дегустацию предоставили совершенно отвратительные, но это недостаток администрации завода, а не экскурсовода. Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость
- ААндрей30 апреля 2024Спасибо нашему гиду Светлане! Поездка была познавательная и интересная. Дети узнали много нового об истории Крыма. Светлана подробно рассказала о нашем крае. Понравилась дополнительная информация, которую не рассказала экскурсовод Крыма по Чуфут-Кале.
- ААлександр29 апреля 2024Отличная экскурсия,с нами была экскурсовод Анна. Приятно поставлена речь (не как робот) живая,с юмором всю дорогу рассказывала интересные факты о местах,где мы проезжали. Отличный водитель,вообщем остались только приятные впечатления.
- ЗЗайцева9 марта 2024«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейНесмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
- ЭЭлина8 января 2024Замечательный экскурсовод Роман. Человек со своей точкой зрения и настоящий Крымчанин. Интересно, не навязчиво. Для такой небольшой экскурсии все хорошо.
- ННаталья7 января 2024Отличная поездка, очень интересная экскурсия, впечатлений масса. Погрузились в историю крепости, наполнились сильнейшей энергетикой монастыря.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Выездные" можно забронировать 21 экскурсию от 850 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии по окрестностям Севастополя и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август