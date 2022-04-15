Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара

Один из самых живописных маршрутов у нас - подъем к монастырю Челтер, который был основан

Индивидуальная
Один из самых живописных маршрутов у нас — подъем к монастырю Челтер, который был основан в VIII веке и в настоящее время там проживают монахи и проходят службы.

Рассчитан тур на 3 часа, из которых 30 минут мы гуляем непосредственно по самому действующему монастырю.
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара
Верховая прогулка к пещерному монастырю Челтер-Мармара

Что вас ожидает 🤩

  • Пещерный монастырь Челтер-Мармара
  • Долина Кора-Коба
  • Большая Севастопольская тропа

Что вас ждет

Один из самых живописных маршрутов у нас — подъем к монастырю Челтер, который был основан в VIII веке и в настоящее время там проживают монахи и проходят службы.
Рассчитан тур на 3 часа, из которых 30 минут мы гуляем непосредственно по самому действующему монастырю.
По основной версии, обитель была действующей до XV в. и ее уничтожили турецкие завоеватели. После этого о существовании монастыря как бы позабыли, вспомнив только в 1886 г., когда его осмотрел знаменитый Бертье-Делагард.
Всего в обители 50 помещений, часть из них сейчас разрушена. Помещения находятся в скале, включая 2 больших храма. У этого места удивительная атмосфера и история.
Интереснее всего второй уровень, куда с нижнего ведет каменная лестница, по которой можно попасть в 11 разных комнат довольно большого размера. Большинство из них естественного происхождения.
Особенно любопытен зал площадью 150 м. с каменными опорными колоннами. Тут же монахи устроили в камне 5 емкостей для сбора дождевой воды – это было удобно и давало возможность выдержать возможную осаду.
С вершины горы открывается фантастический вид на плато.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду по погоде. Для посещения монастыря женщинам необходим платок.

В стоимоть экскурсии включено:

  • услуги гида-инструктора,
  • лошадь.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • еда,
  • напитки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-инструктора
  • Лошадь
Что не входит
  • Еда
  • Напитки
Место начала и завершения?
с. Терновка
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную одежду по погоде. Для посещения монастыря женщинам необходим платок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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