Что вас ждет

Один из самых живописных маршрутов у нас — подъем к монастырю Челтер, который был основан в VIII веке и в настоящее время там проживают монахи и проходят службы.

Рассчитан тур на 3 часа, из которых 30 минут мы гуляем непосредственно по самому действующему монастырю.

По основной версии, обитель была действующей до XV в. и ее уничтожили турецкие завоеватели. После этого о существовании монастыря как бы позабыли, вспомнив только в 1886 г., когда его осмотрел знаменитый Бертье-Делагард.

Всего в обители 50 помещений, часть из них сейчас разрушена. Помещения находятся в скале, включая 2 больших храма. У этого места удивительная атмосфера и история.

Интереснее всего второй уровень, куда с нижнего ведет каменная лестница, по которой можно попасть в 11 разных комнат довольно большого размера. Большинство из них естественного происхождения.

Особенно любопытен зал площадью 150 м. с каменными опорными колоннами. Тут же монахи устроили в камне 5 емкостей для сбора дождевой воды – это было удобно и давало возможность выдержать возможную осаду.

С вершины горы открывается фантастический вид на плато.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду по погоде. Для посещения монастыря женщинам необходим платок.

В стоимоть экскурсии включено:

услуги гида-инструктора,

лошадь.

Туристы оплачивают самостоятельно: