Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь

Недалеко от Севастополя находится небольшой уютный городок Бахчисарай

4.3
16 отзывов
Недалеко от Севастополя находится небольшой уютный городок Бахчисарай.

Еще несколько веков назад здесь располагалась столица Крымского ханства.

В городе сохранилось множество исторических объектов и своеобразная культура.

За один день мы посетим Ханский дворец, Успенский монастырь и пещерный город.

Конечное же, наше путешествие не обойдется без традиционного татарского обеда.
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь

Что вы увидите 🤩

  • Бахчисарай
  • Ханский дворец
  • Успенский мужской монастырь
  • Пещерный город Чуфут-Кале
  • Чайхана в ущелье Мерьем-дере
Ханский дворец
Ханский дворец в Бахчисарае — подлинный шедевр восточной архитектуры — имеет долгую и богатую на события историю. Дворец был построен на рубеже XV-XVI вв. на берегу реки Чурук-Су. Сохранились разновременные постройки, где располагается музей истории и культуры крымских татар (северо-западное крыло). Здесь находится воспетый А. С. Пушкиным «Фонтан Слез», а так же «Золотой Фонтан», «Фонтан Духов», комнаты гарема. Кроме того, большая ханская мечеть (Хан Джами IX век), ханское кладбище (Мезарлык), мавзолей-дюрбе Диляре-Бикеч (мавзолей любимой жены хана Крым-Гирея, построенный в XVIII веке), Соколиная Башня, художественный музей.
Успенский монастырь
По живописным склонам ущелья Марьям-Дере вы поднимитесь к одному из старейших монастырей Крыма — Успенскому христианскому монастырю. Монастырь возник в конце VIII начале IX века, когда в Крыму появились иконопочитатели Византийской империи, бежавшие в Крым от преследования властей. Монахи и миряне селились в горах, создавая пещерные монастыри. Свято-Успенский мужской монастырь называют Крымским Афоном, по приданию здесь была явлена чудотворная икона Божьей Матери, которая вновь оказывалась на том же месте, куда бы ее ни пытались перенести. В наши дни к знаменитой христианской святыне съезжаются тысячи паломников и туристов из самых разных стран.
Пещерный город Чуфут-Кале
От монастыря дорога поднимается к пещерному городу Чуфут-Кале. Городище Чуфут-Кале находится на плато столовой горы, высота которой составляет около 500 метров над уровнем моря. С трех сторон городище окружено высокими, до 30 метров, обрывами, и только с востока можно войти в город. «Воздушный город» — так назвал Чуфут-Кале один из современников А. С. Пушкина. Кажется, что дома и крепостные стены этого средневекового города, подобно орлиным гнездам, прилепились прямо на неприступной отвесной скале, расположенной на плато горного отрога, господствующего над тремя глубокими долинами. Сама природа подготовила неприступную строительную площадку, а человек возвел на ней город, усилив естественную защиту крепостными сооружениями.
В конце экскурсии вас ожидает обед в чайхане, где вы отведаете великолепные блюда татарской кухни.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый билет (18+)
1 500 ₽
Детский билет (до 17)
1 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, объекты посещения
  • Услуги гида-переводчика
  • Личные расходы (сувениры, напитки, обед)
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Нахимова, Севастополь
Завершение: Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно в 09:00

Визит_Крым
Визит_Крым
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