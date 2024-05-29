🚌 На автобусе Групповая 8 часов 38 отзывов Популярное предложение Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии Начало: Пл. Нахимова, Севастополь Расписание: Ежедневно в 08:30 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 46 отзывов Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм Начало: Пл. Нахимова, Севастополь Расписание: Ежедневно в 08:30 1 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 8 отзывов Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации Начало: Пл. Нахимова, Севастополь Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 10 отзывов Групповая экскурсия по Севастополю: Сапун-гора, Малахов курган и другие знаковые места Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт) Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Популярное предложение Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя Расписание: по предварительной договоренности от 6 900 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади Начало: С. Терновка Расписание: по договоренности 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 2 отзыва Пешеходная экскурсия «Первое свидание с Севастополем» Откройте для себя дух Севастополя, пройдитесь по историческим местам и услышьте уникальные рассказы Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову) Расписание: ежедневно 888 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Севастополь - город, достойный поклонения Начало: Площадь Нахимова, городская доска почета Расписание: Суббота и Воскресенье с 9.00 до 17.00 2 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову) Расписание: ежедневно 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 3 часа 13 отзывов Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову) Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30; 16;00 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец Начало: Место вашего проживания в переделах города Расписание: Ежедневно в 9:00 6 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Городской холм - исторический заповедник Начало: Площадь Нахимова 3 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 9 часов 4 отзыва Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте Начало: Встретим Вас в любом удобном месте Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 5 отзывов Инкерман: путешествие к крепости и монастырю Святого Климента Погрузитесь в историю Крыма, посетив крепость Каламита и древний монастырь Святого Климента в Севастополе Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт) Расписание: Ежедневно в 13:00. 1 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 2 отзыва Экскурсия Фиолент и Балаклава в Севастополе Путешествие по Севастополю с посещением Балаклавы и мыса Фиолент. Уникальные виды, морская прогулка, подземный музей и незабываемые впечатления ждут вас Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт) Расписание: Ежедневно с 11-30,14:00 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 2 отзыва Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения Туристическая фирма «Зебра» предлагает насыщенную экскурсию по Балаклаве. Посетите Шампанерию, подземный музей и отправьтесь на морскую прогулку Начало: Пл. Нахимова, д 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт) Расписание: Ежедневно 14:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 5 часов 3 отзыва Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас Начало: Пл. Нахимова Расписание: Ежедневно в 11:30 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Две войны Севастополя. Люди, события, виды Начало: Площадь Суворова 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день Начало: Пл. Нахимова Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 2 отзыва Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин Начало: Пл. Нахимова, Севастополь Расписание: Ежедневно в 08:30 2 000 ₽ за человека

Групповая 3 часа Вечерний Севастополь и морская прогулка Присоединяйтесь к экскурсии "Вечерний Севастополь и морская прогулка" от турфирмы "Зебра". Откройте для себя красоту города с воды и узнайте его историю Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт) Расписание: Ежедневно в 17:00 и 18:00. 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом Начало: Ваше место проживания Расписание: по договоренности 6 990 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов Выходные в Крыму: едем куда хотим Начало: Место прибывания в Севастополь Расписание: по договоренности 19 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя Начало: Площадь Нахимова Расписание: ежедневно в 10:00 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Город с ликом императрицы Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади Расписание: Ежедневно, по договоренности от 1 999 ₽ за всё до 4 чел.