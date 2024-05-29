1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
1 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Севастополю: Сапун-гора, Малахов курган и другие знаковые места
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Верховая прогулка к монастырю Челтер-Мармара в Севастополе
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив древний пещерный монастырь Челтер-Мармара на лошади
Начало: С. Терновка
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
1 час
Пешеходная экскурсия «Первое свидание с Севастополем»
Откройте для себя дух Севастополя, пройдитесь по историческим местам и услышьте уникальные рассказы
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
888₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Севастополь - город, достойный поклонения
Начало: Площадь Нахимова, городская доска почета
Расписание: Суббота и Воскресенье с 9.00 до 17.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Севастопольский вояж: обзорная экскурсия по Севастополю
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30; 16;00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
950₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Городской холм - исторический заповедник
Начало: Площадь Нахимова
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 20 чел.
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Инкерман: путешествие к крепости и монастырю Святого Климента
Погрузитесь в историю Крыма, посетив крепость Каламита и древний монастырь Святого Климента в Севастополе
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия Фиолент и Балаклава в Севастополе
Путешествие по Севастополю с посещением Балаклавы и мыса Фиолент. Уникальные виды, морская прогулка, подземный музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 11-30,14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Другая Балаклава: модный маршрут и точки притяжения
Туристическая фирма «Зебра» предлагает насыщенную экскурсию по Балаклаве. Посетите Шампанерию, подземный музей и отправьтесь на морскую прогулку
Начало: Пл. Нахимова, д 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент - групповая экскурсия в Севастополе
Добро пожаловать в Крым! Прогуляйтесь по Балаклаве, посетите Свято-Георгиевский монастырь и насладитесь видами мыса Фиолент. Легенды и истории ждут вас
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Две войны Севастополя. Люди, события, виды
Начало: Площадь Суворова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Коротко о Севастополе - главные достопримечательности за один день
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00 и 11:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Присоединяйтесь к экскурсии "Вечерний Севастополь и морская прогулка" от турфирмы "Зебра". Откройте для себя красоту города с воды и узнайте его историю
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 18:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Выходные в Крыму: едем куда хотим
Начало: Место прибывания в Севастополь
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незаслуженно забытая: северная сторона Севастополя
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город с ликом императрицы
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 1 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
По кольцу Славы
Начало: Площадь Нахимова, у памятника Нахимову
Расписание: ежедневно 10,11,12,13 14,15,16.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Лучше некуда…. 😄🙏👍
- ННадежда29 мая 2024Чуфут Кале отлично, экскурсовод отдельное спасибо, выше всяких похвал. Во дворец не попали, реставрация, зачем везли-не понятно, подъехали, и обратно поехали.
- ННадежда27 мая 2024Все что видели, все понравилось, экскурсии отличные. Все на высшем уровне.
- ААнтон23 мая 2024Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
- ООксана17 мая 2024Первый раз мы посетили Севастополь, экскурсию проводил Роман. Все слова благодарности, которые существуют в русском языке мы адресуем ему от
- ГГрошкова16 мая 2024За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
- ИИрина13 мая 2024Экскурсия и гиды очень понравились. Люди знающие историю и влюблённые в свой город. Спасибо за интересную экскурсию.
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательная экскурсия, всё было очень увлекательно и интересно. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Елене - просто уникальный человек🤗 Всем рекомендую 👍
- ООльга9 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие истории свой город люди. Получили даже больше, чем ожидали
- ААнна6 мая 2024Хорошая экскурсия, на мой взгляд, несколько неправильно распределены объекты, мне кажется, надо было начать с Воронцовского дворца и уже двигаться дальше. Отличные экскурсоводы, особенно Виктория.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «История и архитектура»
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