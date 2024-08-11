1 день

Встреча группы. Пещера «Таврида», Белая скала

1 день, суббота: Встреча гостей на ж/д вокзале г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Руководитель группы встречает с табличкой.

Переезд на Восточный берег Крыма.

Посещение пещеры «Таврида», которая была открыта неожиданно при строительстве одноименной трассы летом 2018 года.

Это самая большая пещера в предгорном Крыму, представляющая собой 485 метров подземных галерей, где были найдены окаменелые останки южного слона, антилоп, саблезубых котов и даже гигантского страуса.

Переезд в Белогорск.

По дороге обзор Белой скалы (Ак-кая) — уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-я рота» и т. д.

Поздний обед (15:00, с элементами крымско-татарской кухни).

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.