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Программа тура по дням
Прибытие. Переезд в Алушту
Прибытие в Крым.
Переезд в Алушту общественным транспортом (от ж/д вокзала г. Симферополь междугородний троллейбус №51, №52).
Размещение в гостинице.
Обед.
Прогулка по городу.
Ужин. Отдых.
Подъем на Чатыр-Даг-Яйлу, пещера Эмине-Баир-Хосар
Переезд на троллейбусе к началу туристского маршрута (30 минут).
Подъём пешком на Чатыр-Даг-Яйлу.
Переход до турбазы «Оникс».
Обед.
Прогулка в пещеру Эмине-Баир-Хосар.
Экскурсия.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Ночёвка на турбазе «Оникс» (комнаты на несколько человек, туалет на улице).
Восхождение на гору Ангар-Бурун, спуск к Ангарскому перевалу
Завтрак.
Переход к горе Ангар-Бурун.
Восхождение на гору Ангар-Бурун, высота 1458 м.
Гордимся собой, восхищаемся окрестностями.
Обед: чай, бутерброды.
Спуск к Ангарскому перевалу.
Переезд в Алушту троллейбусом.
Возвращение в гостиницу, ужин, отдых.
Прогулка на Ай-Петри, спуск по Таракташской тропе
Завтрак.
Вещи остаются в гостинице.
Переезд на заказном автобусе на гору Ай-Петри.
По пути остановка у лесного озера.
Горная дорога проходит через красивый южный лес, затем петляет по каменистому склону.
Прогулка на зубцы горы Ай-Петри, высота 1234 м.
Под нами море и облака!
Переход к началу Таракташской тропы.
Обед: чай, бутерброды.
Спуск по Таракташской тропе, одному из самых красивых и удивительных маршрутов в Крыму, занимает 3-4 часа и заканчивается в районе водопада Учан-Су.
Переезд в Алушту. Ужин в гостинице, отдых.
Долина Привидений
Завтрак.
Вещи остаются в гостинице.
Переезд на троллейбусе в село Лучистое (20 минут).
Прогулка в Долину Привидений — удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи.
Обед: чай, бутерброды.
Спуск с горы.
Переезд в Алушту.
Ужин в гостинице, отдых.
Балаклава - Севастополь
Завтрак.
Все вещи берём с собой.
Переезд заказным автобусом в Балаклаву (2-2,5 часа).
Посещение музея подводных лодок.
Переезд в Севастополь.
Херсонес.
Размещение в гостинице.
Ужин, отдых.
Севастополь. Отъезд
Завтрак.
Прогулка по Севастополю.
Приморский бульвар.
Адмиралтейский собор святого Владимира.
Обед в кафе самостоятельно.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме "Аквамарин" (Алушта), на турбазе Оникс и в гостинице "Арт-Бухта" (Севастополь).
Варианты проживания
Гостевой дом «Аквамарин»
В самом центре Алушты, в тихом районе, вдали от проезжей части, при этом в пешей доступности к морю, расположен уютный гостевой дом «Аквамарин» - идеальное место для отдыха.
Почему гостевой дом Аквамарин – лучшее место для отдыха?
Удобное месторасположение – до автовокзала Алушты всего 200 метров, до моря около 800 м.
Если вы приезжаете на своем авто, рядом с Аквамарином расположена бесплатная стоянка для автомобилей.
Мы предлагаем разные категории номеров: стандарт и комфорт. Номера с балконом и с санузлом. Также эконом вариант с санузлом на два номера.
Закрытый зеленый дворик и открытые веранды с телевизорами позволят вам круглые сутки наслаждаться целебным воздухом.
В непосредственной близости от гостиницы находятся продовольственный рынок, супермаркет и множество различных магазинчиков, кафе и баров, позволяют вам питаться так разнообразно, как пожелаете. Если же вы приезжаете с маленьким ребенком, мы предоставим вам возможность готовить самостоятельно. Останавливаясь у нас, вы также получаете место для барбекю.
Для совсем маленьких гостей мы предоставим стульчик для кормления и коляску для прогулок. Для деток постарше на нашей территории расположена детская площадка.
А еще мы организовываем экскурсии по историческим и просто красивым местам всего Южного Берега Крыма.
Для тех, кому сложно оторваться от благ цивилизации – бесплатный беспроводной интернет Wi-Fi.
Уборка номеров и смена белья осуществляется по требованию гостя. Также мы предоставляем услуги стирки и глажки вещей.
Гостиница «Арт-Бухта»
Гостевые номера «АРТбухта» идеально подходят для тех, кто хочет оказаться в самом центре бурной курортной жизни Севастополя. Каждый из них имеет свой уникальный дизайн, посвященный одному из выдающихся музыкантов или актеров. В номерах есть вся необходимая мебель, бытовая техника, санузел. Вы можете выбрать отдых в номере с балконом, оборудованном летней мебелью, где можно посидеть и подышать свежим морским воздухом.
Турбаза «Оникс»
На турбазе Оникс комнаты на несколько человек, удобства на улице.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе маршрута (заказной автобус, троллейбус)
- Питание в гостинице (готовит инструктор), обеды (перекусы) на маршруте
- Проживание в гостинице
- Оплата за посещение природных и исторических объектов в соответствии с программой тура
- Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
- Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник
- Инструкторское обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Переезд на троллейбусе от Симферополя до Алушты
- Обратный выезд из Севастополя после окончания тура
- Аренда рюкзака, треккинговых палок
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (свидетельство о рождении);
- удобные ботинки (лучше треккинговые ботинки), летом — кроссовки;
- тапочки для гостиницы, турбазы;
- удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
- непромокаемая куртка от дождя;
- свитер или кофта из флиса (полара);
- головной убор (шапка, шляпа или бандана);
- несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
- несколько пар носков;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- предметы личной гигиены;
- фотоаппарат;
- небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
- фонарик;
- небольшая личная аптечка;
- крем от солнца;
- треккинговые палки (прокат).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.
Как организовано питание в туре?
Завтраки и ужины готовят инструкторы в гостевых домах/ гостиницах на турбазах, обед — это обычно перекус, так как необходимо время на активную часть программы.
В последний день в Севастополе туристы обедают самостоятельно в кафе.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.