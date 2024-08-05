Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур

Горный Крым и Севастополь
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Крыму, где каждый день будет наполнен красотой горных пейзажей, небольшими восхождениями, живописными водопадами и пещерами, а также уютной архитектурой курортных городов!
4.67
3 отзыва
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Ближайшие даты:
19
окт
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Переезд в Алушту

Прибытие в Крым.

Переезд в Алушту общественным транспортом (от ж/д вокзала г. Симферополь междугородний троллейбус №51, №52).

Размещение в гостинице.

Обед.

Прогулка по городу.

Ужин. Отдых.

Прибытие. Переезд в АлуштуПрибытие. Переезд в АлуштуПрибытие. Переезд в Алушту
2 день

Подъем на Чатыр-Даг-Яйлу, пещера Эмине-Баир-Хосар

Переезд на троллейбусе к началу туристского маршрута (30 минут).

Подъём пешком на Чатыр-Даг-Яйлу.

Переход до турбазы «Оникс».

Обед.

Прогулка в пещеру Эмине-Баир-Хосар.

Экскурсия.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Ночёвка на турбазе «Оникс» (комнаты на несколько человек, туалет на улице).

Подъем на Чатыр-Даг-Яйлу, пещера Эмине-Баир-ХосарПодъем на Чатыр-Даг-Яйлу, пещера Эмине-Баир-ХосарПодъем на Чатыр-Даг-Яйлу, пещера Эмине-Баир-Хосар
3 день

Восхождение на гору Ангар-Бурун, спуск к Ангарскому перевалу

Завтрак.

Переход к горе Ангар-Бурун.

Восхождение на гору Ангар-Бурун, высота 1458 м.

Гордимся собой, восхищаемся окрестностями.

Обед: чай, бутерброды.

Спуск к Ангарскому перевалу.

Переезд в Алушту троллейбусом.

Возвращение в гостиницу, ужин, отдых.

Восхождение на гору Ангар-Бурун, спуск к Ангарскому перевалуВосхождение на гору Ангар-Бурун, спуск к Ангарскому перевалу
4 день

Прогулка на Ай-Петри, спуск по Таракташской тропе

Завтрак.

Вещи остаются в гостинице.

Переезд на заказном автобусе на гору Ай-Петри.

По пути остановка у лесного озера.

Горная дорога проходит через красивый южный лес, затем петляет по каменистому склону.

Прогулка на зубцы горы Ай-Петри, высота 1234 м.

Под нами море и облака!

Переход к началу Таракташской тропы.

Обед: чай, бутерброды.

Спуск по Таракташской тропе, одному из самых красивых и удивительных маршрутов в Крыму, занимает 3-4 часа и заканчивается в районе водопада Учан-Су.

Переезд в Алушту. Ужин в гостинице, отдых.

Прогулка на Ай-Петри, спуск по Таракташской тропеПрогулка на Ай-Петри, спуск по Таракташской тропеПрогулка на Ай-Петри, спуск по Таракташской тропеПрогулка на Ай-Петри, спуск по Таракташской тропе
5 день

Долина Привидений

Завтрак.

Вещи остаются в гостинице.

Переезд на троллейбусе в село Лучистое (20 минут).

Прогулка в Долину Привидений — удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи.

Обед: чай, бутерброды.

Спуск с горы.

Переезд в Алушту.

Ужин в гостинице, отдых.

Долина ПривиденийДолина ПривиденийДолина Привидений
6 день

Балаклава - Севастополь

Завтрак.

Все вещи берём с собой.

Переезд заказным автобусом в Балаклаву (2-2,5 часа).

Посещение музея подводных лодок.

Переезд в Севастополь.

Херсонес.

Размещение в гостинице.

Ужин, отдых.

Балаклава - СевастопольБалаклава - СевастопольБалаклава - Севастополь
7 день

Севастополь. Отъезд

Завтрак.

Прогулка по Севастополю.

Приморский бульвар.

Адмиралтейский собор святого Владимира.

Обед в кафе самостоятельно.

Окончание программы.

Севастополь. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме "Аквамарин" (Алушта), на турбазе Оникс и в гостинице "Арт-Бухта" (Севастополь).

Варианты проживания

Гостевой дом «Аквамарин»

4 ночи

В самом центре Алушты, в тихом районе, вдали от проезжей части, при этом в пешей доступности к морю, расположен уютный гостевой дом «Аквамарин» - идеальное место для отдыха.

Почему гостевой дом Аквамарин – лучшее место для отдыха?

Удобное месторасположение – до автовокзала Алушты всего 200 метров, до моря около 800 м.

Если вы приезжаете на своем авто, рядом с Аквамарином расположена бесплатная стоянка для автомобилей.

Мы предлагаем разные категории номеров: стандарт и комфорт. Номера с балконом и с санузлом. Также эконом вариант с санузлом на два номера.

Закрытый зеленый дворик и открытые веранды с телевизорами позволят вам круглые сутки наслаждаться целебным воздухом.

В непосредственной близости от гостиницы находятся продовольственный рынок, супермаркет и множество различных магазинчиков, кафе и баров, позволяют вам питаться так разнообразно, как пожелаете. Если же вы приезжаете с маленьким ребенком, мы предоставим вам возможность готовить самостоятельно. Останавливаясь у нас, вы также получаете место для барбекю.

Для совсем маленьких гостей мы предоставим стульчик для кормления и коляску для прогулок. Для деток постарше на нашей территории расположена детская площадка.

А еще мы организовываем экскурсии по историческим и просто красивым местам всего Южного Берега Крыма.

Для тех, кому сложно оторваться от благ цивилизации – бесплатный беспроводной интернет Wi-Fi.

Уборка номеров и смена белья осуществляется по требованию гостя. Также мы предоставляем услуги стирки и глажки вещей.

Гостевой дом «Аквамарин»Гостевой дом «Аквамарин»Гостевой дом «Аквамарин»Гостевой дом «Аквамарин»Гостевой дом «Аквамарин»Гостевой дом «Аквамарин»

Гостиница «Арт-Бухта»

1 ночь

Гостевые номера «АРТбухта» идеально подходят для тех, кто хочет оказаться в самом центре бурной курортной жизни Севастополя. Каждый из них имеет свой уникальный дизайн, посвященный одному из выдающихся музыкантов или актеров. В номерах есть вся необходимая мебель, бытовая техника, санузел. Вы можете выбрать отдых в номере с балконом, оборудованном летней мебелью, где можно посидеть и подышать свежим морским воздухом.

Гостиница «Арт-Бухта»Гостиница «Арт-Бухта»Гостиница «Арт-Бухта»Гостиница «Арт-Бухта»Гостиница «Арт-Бухта»Гостиница «Арт-Бухта»

Турбаза «Оникс»

1 ночь

На турбазе Оникс комнаты на несколько человек, удобства на улице.

Турбаза «Оникс»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе маршрута (заказной автобус, троллейбус)
  • Питание в гостинице (готовит инструктор), обеды (перекусы) на маршруте
  • Проживание в гостинице
  • Оплата за посещение природных и исторических объектов в соответствии с программой тура
  • Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
  • Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник
  • Инструкторское обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Переезд на троллейбусе от Симферополя до Алушты
  • Обратный выезд из Севастополя после окончания тура
  • Аренда рюкзака, треккинговых палок
Место начала и завершения?
Г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (свидетельство о рождении);
  • удобные ботинки (лучше треккинговые ботинки), летом — кроссовки;
  • тапочки для гостиницы, турбазы;
  • удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
  • непромокаемая куртка от дождя;
  • свитер или кофта из флиса (полара);
  • головной убор (шапка, шляпа или бандана);
  • несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
  • несколько пар носков;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • предметы личной гигиены;
  • фотоаппарат;
  • небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
  • фонарик;
  • небольшая личная аптечка;
  • крем от солнца;
  • треккинговые палки (прокат).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

В основном в туре используется микроавтобус (20-22 мест) – для групп 16-18 человек, марки Мерседес Спинтер или Форд. Автобусы оснащены кондиционерами и печками.

Как организовано питание в туре?

Завтраки и ужины готовят инструкторы в гостевых домах/ гостиницах на турбазах, обед — это обычно перекус, так как необходимо время на активную часть программы.

В последний день в Севастополе туристы обедают самостоятельно в кафе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
5 авг 2024
Все четко - по существу.
Все четко - по существу.Все четко - по существу.
И
2 авг 2024
Прекрасная организация, прекрасная река и прекрасная погода!
П
1 июн 2024
Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано.
Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.

Похожие туры из Севастополя

Новый год в Севастополе
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новый год в Севастополе
Начало: Г. Симферополь
29 дек в 10:00
24 000 за человека
Кругосветное путешествие по Крыму
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Кругосветное путешествие по Крыму
Начало: Г. Симферополь
5 апр в 10:00
19 апр в 10:00
от 25 900 за человека
Крымская кругосветка
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Крымская кругосветка
Начало: Г. Симферополь
5 апр в 10:00
19 апр в 10:00
от 31 900 за человека