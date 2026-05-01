Это путешествие на Северный Байкал — возможность увидеть нетронутую природу озера вдалеке от туристических маршрутов.Вы отправитесь к песчаной косе острова Ярки, где вода прогревается до +23℃, и прогуляетесь по Большой

Байкальской тропе с видами на мыс Лударь. Познакомитесь с бытом старинного села Байкальское, искупаетесь в ледяном водопаде и отдохнёте в горячих источниках, где вода бьёт прямо из-под земли. Вас ждёт прогулка на катамаране по заповедному озеру Фролиха, рыбалка на горной реке и обед ухой, приготовленной на костре. Мы позаботились о вашем комфорте и полном погружении в атмосферу региона. Вы сможете попробовать байкальского омуля, бурятские буузы, блюда на мангале. Жить будем в одном из лучших отелей региона (4*).

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Как добраться:

Аэропорт находится в п. Нижнеангарск на берегу Байкала. Прямых рейсов из Москвы нет, но доступны маршруты с пересадками через Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ.

«КрасАвиа» (рекомендуется): рейсы через Красноярск, современные самолёты ATR 42, стоимость около 10 000 ₽ в одну сторону.

«ИрАэро»: рейсы из Иркутска, самолёты АН-24, субсидированные билеты от 6000 ₽.

«Ангара»: вылеты из Иркутска и Улан-Удэ, стоимость билета — от 10 000 до 15 000 ₽.

При желании можно остаться в Красноярске — предоставим рекомендации по отелям и экскурсиям.