Активное путешествие на север Байкала с комфортом: прогулка на катере, рыбалка и природа

Прокатиться с ветерком по озеру, пройтись до мыса Лударь и побывать на острове Ярки
Это путешествие на Северный Байкал — возможность увидеть нетронутую природу озера вдалеке от туристических маршрутов.

Вы отправитесь к песчаной косе острова Ярки, где вода прогревается до +23℃, и прогуляетесь по Большой
Байкальской тропе с видами на мыс Лударь.

Познакомитесь с бытом старинного села Байкальское, искупаетесь в ледяном водопаде и отдохнёте в горячих источниках, где вода бьёт прямо из-под земли.

Вас ждёт прогулка на катамаране по заповедному озеру Фролиха, рыбалка на горной реке и обед ухой, приготовленной на костре. Мы позаботились о вашем комфорте и полном погружении в атмосферу региона. Вы сможете попробовать байкальского омуля, бурятские буузы, блюда на мангале. Жить будем в одном из лучших отелей региона (4*).

Описание тура

Организационные детали

Как добраться:
Аэропорт находится в п. Нижнеангарск на берегу Байкала. Прямых рейсов из Москвы нет, но доступны маршруты с пересадками через Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ.

«КрасАвиа» (рекомендуется): рейсы через Красноярск, современные самолёты ATR 42, стоимость около 10 000 ₽ в одну сторону.

«ИрАэро»: рейсы из Иркутска, самолёты АН-24, субсидированные билеты от 6000 ₽.

«Ангара»: вылеты из Иркутска и Улан-Удэ, стоимость билета — от 10 000 до 15 000 ₽.

При желании можно остаться в Красноярске — предоставим рекомендации по отелям и экскурсиям.

Проживание. Размещение в гостинице «Пилигрим» в Северобайкальске — одном из лучших отелей региона. 2-местные номера категории «1-комнатный стандарт» с 1 двуспальной или 2 раздельными кроватями. В каждом номере: рабочее место с письменным столом, гардеробная зона, просторный санузел с душевой кабиной и тёплым полом. В наличии также: Wi-Fi, чайник и чайные принадлежности, фен, Smart TV, холодильник, халаты, тапочки, косметический набор (зубная паста, зубная щётка, мыло, шампунь, гель для душа, бритвенный станок и пена). Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. Включены полноценные обеды по программе. Вы сможете попробовать байкальского омуля, бурятские буузы, блюда на мангале и деревенские блюда. Завтраки и ужины можно заказать самостоятельно в ресторане рядом с гостиницей.

Транспорт. Mitsubishi Delica. Также предусмотрены скоростные катера, катамараны и лодки для водных переходов.

Возраст участников. 10-65.

Уровень сложности. Средний. Тур рассчитан на активных путешественников с базовой физической подготовкой. Предусмотрены треккинги протяжённостью до 6–8 км по пересечённой местности, купание в холодных водоёмах, отдых в горячих источниках, передвижение на водном транспорте. Специальная подготовка не требуется, важно отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.

Программа тура по дням

1 день

Остров Ярки

До 13:00 — прибытие в Нижнеангарск. После встречи в аэропорту вы отправитесь на прогулку по Байкалу на скоростном катере. Главной целью станет остров Ярки — длинная и узкая песчаная коса протяжённостью 14 км, которая некогда была береговой линией Байкала. Летом вода здесь прогревается до 23 градусов, что делает остров идеальным местом для знакомства с озером. Вас ждёт короткий фуршет на берегу, отдых и время для фотографий.

В 18:00 — трансфер на автомобиле в гостиницу. После размещения отдохнёте и сможете расслабиться после насыщенного дня. В 19:30 — ужин в ресторане (за доплату).

2 день

Байкальское и мыс Лударь

В 9:30 выедем на автомобиле в сторону села Байкальское. По дороге сделаем остановку у бурятского обо. Это сакральное обрядовое место, где по традиции путешественники оставляют подношения духам.

К 11:00 прибудем в Байкальское — одно из старейших поселений Северного Байкала. Затем начнётся треккинг по участку Большой Байкальской тропы — популярному маршруту, проложенному вдоль озера. К полудню доберёмся к мысу Лударь — одной из лучших смотровых площадок региона. Здесь откроются потрясающие виды на Байкал, идеально подходящие для ярких фотографий.

В 13:00 — обед, после которого посетим Слюдянские озёра. Эти живописные водоёмы отличаются чистой водой и удивительным пейзажем. В 16:00 — обратный трансфер в гостиницу. Прибудем около 17:00.

3 день

Озеро Фролиха и горячие источники Хакусы

Самый насыщенный и активный день путешествия начнётся в 6:20 — трансфером от гостиницы к пирсу. В 7:00 вы отправитесь на скоростном катере на противоположный берег Байкала. В 8:00 начнётся пеший треккинг по Большой Байкальской тропе к озеру Фролиха — заповедному водоёму, расположенному в сердце Баргузинского заповедника.

Около 10:00 — прогулка на катамаране по озеру. Затем — переход к водопаду Надежд (1,5 км) и купание в его холодных струях. В 14:00 — обед в базовом лагере, после чего вы спуститесь обратно к катеру.

В 16:00 — переход к горячим источникам Хакусы, где с 17:00 вас ждут отдых и купание в природных ваннах с минеральной водой. В 19:00 — трансфер в гостиницу.

4 день

Рыбалка в устье Верхней Ангары

В 9:20 — выезд от гостиницы к пирсу. Сегодня вас ждёт водная прогулка по Верхне-Ангарскому сору — это уникальное место, где в Байкал впадает сразу несколько рек, включая Верхнюю Ангару. Здесь пройдёт рыбалка: проверите удачу, а затем приготовите уху из свежепойманной рыбы на костре. Горячий обед запланирован на 10:00.

После продолжения рыбалки вернётесь к пирсу и в 16:20 отправитесь в гостиницу. К 17:00 — прибытие и отдых.

5 день

Окончание тура

Утро позволит насладиться неторопливым пробуждением, прогуляться по берегу Байкала и при желании приобрести сувениры. До 12:00 — выезд из гостиницы и трансфер в аэропорт в соответствии с временем вылета.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник108 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Прогулка на скоростном катере по Байкалу
  • Поездка на катамаране по озеру Фролиха
  • Поездка на лодках по рекам
  • Рыбалка и приготовление ухи
  • Трекинги к природным локациям
  • Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
  • Перелёт до Нижнеангарска и обратно
  • Завтраки и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северобайкальск, 13:00
Завершение: Северобайкальск, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Северобайкальске
Привет! Наша команда организовывает путешествия с 2022 г. Форматы: групповые, индивидуальные, корпоративные. Северный Байкал — это один из самых солнечных регионов России, это высокие горы, дикие пляжи с белоснежным песком, древние цивилизации,
заповедная зона, водопады и ледниковые озёра. Это эксклюзивный Байкал с высоким уровнем сервиса только для вас без толп туристов. Более 300 довольных гостей проехали с нами по этим местам. А кроме этого ещё тысячи людей узнают об этом месте благодаря фильмам, которые мы снимаем. Приезжайте и вы, чтобы увидеть своими глазами!

