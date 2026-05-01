Вы отправитесь к песчаной косе острова Ярки, где вода прогревается до +23℃, и прогуляетесь по Большой
Описание тура
Организационные детали
Как добраться:
Аэропорт находится в п. Нижнеангарск на берегу Байкала. Прямых рейсов из Москвы нет, но доступны маршруты с пересадками через Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ.
«КрасАвиа» (рекомендуется): рейсы через Красноярск, современные самолёты ATR 42, стоимость около 10 000 ₽ в одну сторону.
«ИрАэро»: рейсы из Иркутска, самолёты АН-24, субсидированные билеты от 6000 ₽.
«Ангара»: вылеты из Иркутска и Улан-Удэ, стоимость билета — от 10 000 до 15 000 ₽.
При желании можно остаться в Красноярске — предоставим рекомендации по отелям и экскурсиям.
Проживание. Размещение в гостинице «Пилигрим» в Северобайкальске — одном из лучших отелей региона. 2-местные номера категории «1-комнатный стандарт» с 1 двуспальной или 2 раздельными кроватями. В каждом номере: рабочее место с письменным столом, гардеробная зона, просторный санузел с душевой кабиной и тёплым полом. В наличии также: Wi-Fi, чайник и чайные принадлежности, фен, Smart TV, холодильник, халаты, тапочки, косметический набор (зубная паста, зубная щётка, мыло, шампунь, гель для душа, бритвенный станок и пена). Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. Включены полноценные обеды по программе. Вы сможете попробовать байкальского омуля, бурятские буузы, блюда на мангале и деревенские блюда. Завтраки и ужины можно заказать самостоятельно в ресторане рядом с гостиницей.
Транспорт. Mitsubishi Delica. Также предусмотрены скоростные катера, катамараны и лодки для водных переходов.
Возраст участников. 10-65.
Уровень сложности. Средний. Тур рассчитан на активных путешественников с базовой физической подготовкой. Предусмотрены треккинги протяжённостью до 6–8 км по пересечённой местности, купание в холодных водоёмах, отдых в горячих источниках, передвижение на водном транспорте. Специальная подготовка не требуется, важно отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.
Программа тура по дням
Остров Ярки
До 13:00 — прибытие в Нижнеангарск. После встречи в аэропорту вы отправитесь на прогулку по Байкалу на скоростном катере. Главной целью станет остров Ярки — длинная и узкая песчаная коса протяжённостью 14 км, которая некогда была береговой линией Байкала. Летом вода здесь прогревается до 23 градусов, что делает остров идеальным местом для знакомства с озером. Вас ждёт короткий фуршет на берегу, отдых и время для фотографий.
В 18:00 — трансфер на автомобиле в гостиницу. После размещения отдохнёте и сможете расслабиться после насыщенного дня. В 19:30 — ужин в ресторане (за доплату).
Байкальское и мыс Лударь
В 9:30 выедем на автомобиле в сторону села Байкальское. По дороге сделаем остановку у бурятского обо. Это сакральное обрядовое место, где по традиции путешественники оставляют подношения духам.
К 11:00 прибудем в Байкальское — одно из старейших поселений Северного Байкала. Затем начнётся треккинг по участку Большой Байкальской тропы — популярному маршруту, проложенному вдоль озера. К полудню доберёмся к мысу Лударь — одной из лучших смотровых площадок региона. Здесь откроются потрясающие виды на Байкал, идеально подходящие для ярких фотографий.
В 13:00 — обед, после которого посетим Слюдянские озёра. Эти живописные водоёмы отличаются чистой водой и удивительным пейзажем. В 16:00 — обратный трансфер в гостиницу. Прибудем около 17:00.
Озеро Фролиха и горячие источники Хакусы
Самый насыщенный и активный день путешествия начнётся в 6:20 — трансфером от гостиницы к пирсу. В 7:00 вы отправитесь на скоростном катере на противоположный берег Байкала. В 8:00 начнётся пеший треккинг по Большой Байкальской тропе к озеру Фролиха — заповедному водоёму, расположенному в сердце Баргузинского заповедника.
Около 10:00 — прогулка на катамаране по озеру. Затем — переход к водопаду Надежд (1,5 км) и купание в его холодных струях. В 14:00 — обед в базовом лагере, после чего вы спуститесь обратно к катеру.
В 16:00 — переход к горячим источникам Хакусы, где с 17:00 вас ждут отдых и купание в природных ваннах с минеральной водой. В 19:00 — трансфер в гостиницу.
Рыбалка в устье Верхней Ангары
В 9:20 — выезд от гостиницы к пирсу. Сегодня вас ждёт водная прогулка по Верхне-Ангарскому сору — это уникальное место, где в Байкал впадает сразу несколько рек, включая Верхнюю Ангару. Здесь пройдёт рыбалка: проверите удачу, а затем приготовите уху из свежепойманной рыбы на костре. Горячий обед запланирован на 10:00.
После продолжения рыбалки вернётесь к пирсу и в 16:20 отправитесь в гостиницу. К 17:00 — прибытие и отдых.
Окончание тура
Утро позволит насладиться неторопливым пробуждением, прогуляться по берегу Байкала и при желании приобрести сувениры. До 12:00 — выезд из гостиницы и трансфер в аэропорт в соответствии с временем вылета.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|108 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Прогулка на скоростном катере по Байкалу
- Поездка на катамаране по озеру Фролиха
- Поездка на лодках по рекам
- Рыбалка и приготовление ухи
- Трекинги к природным локациям
- Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
- Перелёт до Нижнеангарска и обратно
- Завтраки и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - по запросу