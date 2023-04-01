Байкал. Горячие источники Хакусы

Групповой тур в Северобайкальске
5
3 отзыва
Приглашаем отдохнуть на горячих источниках севера Байкала – Хакусы.

Состав этих источников приравнивается к лечебным: теплые и горячие ванны расширяют капилляры кожи и тем самым улучшают нагрузку на сердце. Кремнистый состав воды благоприятно воздействует на нервные окончания и сосуды.
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Ближайшие даты:
19
фев
3
мар
25
мар

Что вас ожидает:

Исцеление души и тела
Исцеление души и тела
Эффект от мягкой целебной воды чувствуется после 4-5 дней купания
Звездное небо Байкала
Звездное небо Байкала
У нас будет возможность безлимитно и круглосуточно посещать источники
Не только Хакусы. .
Не только Хакусы. .
Прогуляемся на мыс Турали, где находятся "поющие пески"

Программа тура по дням

1 день

Встреча в г. Северобайкальск

12:00 Встреча участников на ЖД вокзале г. Северобайкальск.

Загружаем вещи в заказной транспорт и отправляемся на горячие источники.

Наш путь лежит через официальный "зимник", который одобрен МЧС для переправы через Байкал с одного берега на другой.

Ехать 40 км по льду Байкала – это 1 час.

14:00 Прибытие на базу отдыха Хакусы.

Размещение в номерах (какие-то даты размещение в коттедже, какие-то даты размещение в гостинице. Уточняйте информацию у менеджера).

После размещения идём знакомиться с горячими источниками и базой.

Конечно же, берем сразу полотенце, купальники и тапочки.

16:00 Обед.

17:00 Идем купаться на горячие источники под ночным освещением.

Уже смеркается и появляются звезды, поднимается луна.

Становится совсем другая атмосфера отдыха.

21:00 Поздний ужин (можем приготовить еду и раньше, по желанию группы).

Вечер знакомств.

Свободная программа.

Рекомендуем пойти на ночное купание в источниках.

Если днем приезжают "местные" из г. Северобайкальск, то ночью остаются только те, кто на базе живет – в разы меньше людей.

Встреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. Северобайкальск
2 день

Купание в горячих источниках. Прогулка по лесу

09:00 Завтрак.

10:00 Купание в горячих источниках до обеда.

Что может быть приятнее, чем первые лучи весеннего Солнца, когда ты в купальнике купаешься в бассейнах, а вокруг снег!?

14:00 Обед.

15:00 Прогулка по замороженному лесу.

Мы пройдем вдоль реки, которая берет своё начало из подземных вод Хакусы.

Вначале она горячая, а к моменту впадения в озеро Байкал – уже остывает, но все равно теплая.

Именно поэтому от реки поднимается постоянно пар, который обволакивает деревья рядом.

Благодаря этому эффекту получается удивительный пейзаж ледовых сосен!

16:00 Купание в горячих источниках Хакусы.

19:00 Ужин.

20:00 Настольные игры.

Свободная программа.

Вечернее купание в источниках.

Купание в горячих источниках. Прогулка по лесуКупание в горячих источниках. Прогулка по лесуКупание в горячих источниках. Прогулка по лесуКупание в горячих источниках. Прогулка по лесуКупание в горячих источниках. Прогулка по лесу
3 день

Экскурсия на поющие пески

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия (прогулка) на мыс. Турали, где находятся поющие пески.

Пойдем мы по льду 8 км в одну сторону и 8 в обратную (кто не хочет, тот может оставаться, купаться в источниках).

Во время экскурсии у нас будет походный перекус.

С мыса Турали открывается широкая часть озера Байкал.

Здесь много ледовых торосов и прекрасный вид на Байкальский хребет!

Изюминкой места являются поющие пески.

Это песочный бархан, который при определенных условиях (тишины и ветра) начинает играть!

Удивительная аномалия природы!

19:00 Ужин.

20:00 После ужина сразу идем купаться в источники, согреваться!

Свободная программа.

Экскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пески
4 день

Купание в источниках

09:00 Завтрак.

10:00 Купаемся в термальных источниках.

14:00 Обед.

Отдыхаем, купаемся.

19:00 Заключительный ужин.

20:00 Идем купаться до полуночи!

Купание в источникахКупание в источникахКупание в источникахКупание в источниках
5 день

Возвращение в Северобайкальск

09:00 Завтрак.

Сбор вещей.

После завтрака или до завтрака можно еще вдоволь накупаться в источниках.

12:00 Грузим вещи на заказной и отправляемся в обратный путь.

Мы выезжаем с запасом времени до поезда, так как погодные условия могут поменяться и переезд в 1 час может растянуться по времени!

14:00 Прибытие на ЖД вокзал г. Северобайкальск.

Перемещение в зону ожидания (поезд №91 в 17:20, посадка в 16:40).

Кто-то может ожидать на вокзале.

А кто-то может пойти в музей БАМ, в кафе – покушать бурятские позы и закупить сувениры (омуль) домой!

В любом случае, прощаемся с нашим сопровождающим!

Проживание

Тур предусматривает проживание в коттедже или гостинице (зависит от даты тура).

Варианты проживания

База отдыха Хакусы

4 ночи

Тур предусматривает проживание в коттедже на 12 человек. Размещение в 2-4х местных комнатах. Коттеджи Енисей, Ангара или аналогичные. Удобства в коттедже. В доме вода подогревается теном.

База отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха Хакусы

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Трехразовое питание на базе отдыха
  • Безлимитное посещение бассейнов
  • Экскурсия по программе
  • Трансфер через Байкал и обратно на внедорожном транспорте
  • Групповая аптечка
  • Сопровождение организатором тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Северобайкальск и обратно
  • Питание в кафе г. Северобайкальск
  • Питание в кафе около источников
  • Страховка от НС (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • купальник;
  • полотенце;
  • сланцы;
  • солнцезащитные очки;
  • крем от загара для лица;
  • теплые вещи;
  • гигиенические средства;
  • сим карта Мегафон.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание в туре?

Питание готовит гид-сопровождающий. Участники помогают.

Как организован отдых на источниках?

Мыться будем возле раздевалки Хакус в заводи с проточной водой. Там все моются зимой т. к. летний душ замерзает.

Переодеваться будем в теплой раздевалке.

Есть противопоказания для купания, поэтому заранее изучите информацию, если необходимо проконсультируйтесь с врачом.

В источниках противопоказано находиться со болезнями: острые инфекционные, венерические, кожные, хронические в стадии обострения, онкологические, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, почек, печени в стадии декомпенсации. А также эпилепсия и туберкулез.

Можно ли с детьми?

Да. Детей много приезжает. Это лечебная вода.

Какая температура воды?

Здесь несколько бассейнов с температурой воды от 30 до 47 градусов. Также вода постоянно меняется от погодных условий.

Какая сотовая связь?

Есть прием только мегафон и йота.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
1 апр 2023
Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35. Часами сидели в горячих источниках, полный восторг! Вкусная вода с родника. А какое небо над Байкалом - рукой подать! И восхитительные закаты!!! Полное единение с природой. Обязательно вернемся на Хакусы.
Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35.Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35.Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35.Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35.Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35.Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35.Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35.Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35.Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35.
М
30 сен 2023
Всё Супер!!!
Всё Супер!!!
А
28 сен 2023
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!

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