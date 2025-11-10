Мои заказы

За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска

Насладиться просторами и тишиной на мысе, пикником и уединением у озёр и отдохнуть от суеты города
В этом небольшом путешествии вы вырветесь из суетливого ритма города и прочувствуете настоящий Байкал: тихий, чистый и спокойный.

Северное побережье — менее популярная локация, здесь реже встречаются другие путешественники, а значит,
читать дальше

идеально подходит для перезагрузки, отдыха от шума и единения с природой. Вдоволь насладимся красотами, гуляя по живописному мысу Лударь и у Слюдянских озёр. Устроим пикник на природе и разместимся в гостинице недалеко от Байкала.

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
- Удобная обувь и тёплые носки
- Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности (летом)
- Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Начало перезагрузки

Сегодня состоится встреча группы в Нижнеангарске или Северобайкальске, после чего мы отправимся в гостиницу в городе Северобайкальск.

После размещения вас ждёт свободное время — можно прогуляться по городу, отдохнуть после дороги.

Питание в этот день не предусмотрено. Продолжительность дня — около 1 часа, не считая времени на отдых.

Начало перезагрузки
2 день

Пейзажи северного берега Байкала, пикник на природе

После завтрака отправимся на экскурсию к мысу Лударь — живописному уголку природы, где нас ждёт прогулка пешком по прибрежной тропе с великолепными видами на Байкал.

Затем продолжим маршрут к Слюдянским озёрам, известным своей кристально чистой водой и уединённой атмосферой. Проведём время на природе, устроим пикник, отдохнём и насладимся спокойствием северного берега.

К вечеру вернёмся в гостиницу. Продолжительность программы — около 6 часов.

Пейзажи северного берега Байкала, пикник на природе
3 день

Отъезд

После завтрака состоится выезд из гостиницы и трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал (в зависимости от способа отъезда).

Продолжительность переезда — примерно 1 час.

Отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер эконом, за одного42 300 ₽
1-местный номер эконом47 300 ₽
2-местный номер стандарт, за одного46 200 ₽
1-местный номер стандарт53 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранной категории)
  • 2 завтрака и 1 обед
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Билеты до Северобайкальска или Нижнеангарска и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - доплата 5000-7500 ₽ за тур
  • Тур можно провести только для вашей компании в любые даты. Данная программа проводится круглый год
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по договорённости и зависит от прибытия участников
Завершение: Северобайкальск или Нижнеангарск, трансфер после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Северобайкальске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

