За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска
Насладиться просторами и тишиной на мысе, пикником и уединением у озёр и отдохнуть от суеты города
В этом небольшом путешествии вы вырветесь из суетливого ритма города и прочувствуете настоящий Байкал: тихий, чистый и спокойный.
Северное побережье — менее популярная локация, здесь реже встречаются другие путешественники, а значит, читать дальше
идеально подходит для перезагрузки, отдыха от шума и единения с природой. Вдоволь насладимся красотами, гуляя по живописному мысу Лударь и у Слюдянских озёр. Устроим пикник на природе и разместимся в гостинице недалеко от Байкала.
Рекомендуемые вещи: - Удобная обувь и тёплые носки - Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка - Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца - Купальные принадлежности (летом) - Солнцезащитные очки, крем
Программа тура по дням
1 день
Начало перезагрузки
Сегодня состоится встреча группы в Нижнеангарске или Северобайкальске, после чего мы отправимся в гостиницу в городе Северобайкальск.
После размещения вас ждёт свободное время — можно прогуляться по городу, отдохнуть после дороги.
Питание в этот день не предусмотрено. Продолжительность дня — около 1 часа, не считая времени на отдых.
2 день
Пейзажи северного берега Байкала, пикник на природе
После завтрака отправимся на экскурсию к мысу Лударь — живописному уголку природы, где нас ждёт прогулка пешком по прибрежной тропе с великолепными видами на Байкал.
Затем продолжим маршрут к Слюдянским озёрам, известным своей кристально чистой водой и уединённой атмосферой. Проведём время на природе, устроим пикник, отдохнём и насладимся спокойствием северного берега.
К вечеру вернёмся в гостиницу. Продолжительность программы — около 6 часов.
3 день
Отъезд
После завтрака состоится выезд из гостиницы и трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал (в зависимости от способа отъезда).
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание (согласно выбранной категории)
2 завтрака и 1 обед
Все переезды по программе
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Билеты до Северобайкальска или Нижнеангарска и обратно в ваш город
Остальное питание
1-местное размещение - доплата 5000-7500 ₽ за тур
Тур можно провести только для вашей компании в любые даты. Данная программа проводится круглый год
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по договорённости и зависит от прибытия участников
Завершение: Северобайкальск или Нижнеангарск, трансфер после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Северобайкальске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши читать дальше
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!