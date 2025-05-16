Авторские 5-дневные туры в Северобайкальск

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Северобайкальске, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
На машине
5 дней
Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Расслабиться в термальных источниках, погрузиться в культуру на мастер-классе и перезагрузиться
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
8 июн в 10:00
11 июн в 10:00
67 000 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
5 дней
3 отзыва
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
9 июл в 10:00
12 июл в 10:00
67 300 ₽ за человека
Байкал. Горячие источники Хакусы
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Байкал. Горячие источники Хакусы
Начало: Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
37 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Любовь
    16 мая 2025
    Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
    Прекрасный организатор. Провела меня по отпуску не только во время путешествия на Ольхон, но от приземления самолета в Иркутске до приземления в Москве. Самые приятные впечатления
  • Г
    Григорий
    25 апреля 2025
    Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
    Организатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечала.
    Организатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечалаОрганизатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечалаОрганизатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечалаОрганизатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечалаОрганизатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечала
  • О
    Ольга
    20 марта 2025
    Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
    "Большая Страна" - отличный организатор туров! Рекомендуем!
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  • Ю
    Юлия
    3 марта 2025
    Байкал. Горячие источники Хакусы
    Добрый день! Поездка просто прошла ШИКАРНО!!! Люди 🔥🔥🔥, гид Александр 👏👏👏
  • Л
    Лилия
    26 февраля 2025
    Байкал. Горячие источники Хакусы
    Здравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотела посетить именно в зимний
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    период. Это невероятно, сидеть в горячем источнике, когда на улице мороз. Байкал конечно же красив, особенно в закате. Хочется отметить столовую, где прекрасно готовят, каждый день разное меню, внимательные и вежливые сотрудники. Спасибо за организованный тур, отдохнула и телом, и душой. Обязательно приеду снова!

    Здравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотелаЗдравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотелаЗдравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотелаЗдравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотелаЗдравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотелаЗдравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотелаЗдравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотелаЗдравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотелаЗдравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотелаЗдравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотела
  • О
    Олеся
    1 апреля 2023
    Байкал. Горячие источники Хакусы
    Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35. Часами сидели в горячих
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    источниках, полный восторг! Вкусная вода с родника. А какое небо над Байкалом - рукой подать! И восхитительные закаты!!! Полное единение с природой. Обязательно вернемся на Хакусы.

    Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35

Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «5-дневные туры»

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  1. Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
  2. Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
  3. Байкал. Горячие источники Хакусы
Сколько стоит тур в Северобайкальске в июне 2025
Сейчас в Северобайкальске в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 67 300. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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