Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Расслабиться в термальных источниках, погрузиться в культуру на мастер-классе и перезагрузиться
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
8 июн в 10:00
11 июн в 10:00
67 000 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
9 июл в 10:00
12 июл в 10:00
67 300 ₽ за человека
Байкал. Горячие источники Хакусы
Начало: Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
37 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюбовь16 мая 2025Прекрасный организатор. Провела меня по отпуску не только во время путешествия на Ольхон, но от приземления самолета в Иркутске до приземления в Москве. Самые приятные впечатления
- ГГригорий25 апреля 2025Организатор замечательный, всегда была на связи, спрашивала как дела, если были какие-то вопросы, отвечала.
- ООльга20 марта 2025"Большая Страна" - отличный организатор туров! Рекомендуем!
- ЮЮлия3 марта 2025Добрый день! Поездка просто прошла ШИКАРНО!!! Люди 🔥🔥🔥, гид Александр 👏👏👏
- ЛЛилия26 февраля 2025Здравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотела посетить именно в зимний
- ООлеся1 апреля 2023Все понравилось! Мы мылись в теплом ручье, а по его берегам лежал снег, сантиметров в 35. Часами сидели в горячих
Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «5-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Северобайкальске в июне 2025
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