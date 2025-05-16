читать дальше период. Это невероятно, сидеть в горячем источнике, когда на улице мороз. Байкал конечно же красив, особенно в закате. Хочется отметить столовую, где прекрасно готовят, каждый день разное меню, внимательные и вежливые сотрудники. Спасибо за организованный тур, отдохнула и телом, и душой. Обязательно приеду снова!

Здравствуйте! Это моё первое знакомство с Байкалом и начала я его с горячих источников Хакусы, хотела посетить именно в зимний