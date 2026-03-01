Индивидуальная
Снегоходный маршрут «Пять вершин»
Начало: Курорт Шерегеш, парковка Панорама или Малка (на вы...
9900 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше «путешествие в Трехречье»
Посетите исторический поселок Усть-Кабырза и насладитесь катанием на санях в живописных местах. Погрузитесь в атмосферу тайги и узнайте больше о шорцах
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по средам и субботам в 10:00
11 мар в 10:00
14 мар в 10:00
6600 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
«Шорская деревня». По следам шелкового пути
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по вторникам и пятницам)
8100 ₽ за человека
