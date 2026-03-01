Мои заказы

Малый Тигер-Тыш – экскурсии в Шерегеше

Найдено 3 экскурсии в категории «Малый Тигер-Тыш» в Шерегеше, цены от 6600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Снегоходный маршрут «Пять вершин»
На снегоходах
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Снегоходный маршрут «Пять вершин»
Начало: Курорт Шерегеш, парковка Панорама или Малка (на вы...
9900 ₽ за человека
Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше «путешествие в Трехречье»
Пешая
На автобусе
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше «путешествие в Трехречье»
Посетите исторический поселок Усть-Кабырза и насладитесь катанием на санях в живописных местах. Погрузитесь в атмосферу тайги и узнайте больше о шорцах
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по средам и субботам в 10:00
11 мар в 10:00
14 мар в 10:00
6600 ₽ за человека
«Шорская деревня». По следам шелкового пути
На автобусе
8 часов
Групповая
до 15 чел.
«Шорская деревня». По следам шелкового пути
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по вторникам и пятницам)
8100 ₽ за человека

    Какие места ещё посмотреть в Шерегеше
    2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
    1. Гора Зеленая;
    2. Гора Курган.
