Мои заказы

Активности – экскурсии в Шерегеше

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Шерегеше, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
Пешая
На снегоступах
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 17:00
11 дек в 15:00
4500 ₽ за человека
Золотая Шория - из Шерегеша
На машине
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Золотая Шория - из Шерегеша
Путешествие в Таштагол подарит вам уникальные впечатления от знакомства с культурой шорцев и природой Горной Шории. Вдохновляющие виды и история ждут
Начало: В Шерегеше
Расписание: в воскресенье в 10:00
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
3200 ₽ за человека
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
На автобусе
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Откройте для себя красоту тайги, отправившись в увлекательное путешествие по древним торговым путям и рекам с опытными гидами
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
6700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    23 ноября 2025
    Прогулка на снегоступах в Шерегеше
    Отличная прогулка! Спасибо огромное Екатерине! Красивая природа, красивые кадры, очень приятная в общении Екатерина, интересно и погулять, и узнать инфо о данной местности. Для разнообразия досуга очень рекомендую.
  • Г
    Галина
    19 марта 2025
    Прогулка на снегоступах в Шерегеше
    Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
    читать дальше

    рассказчик, знающая и любящая свой край. Поднялись на гору Гранитка с потрясающим видом на окрестности Шерегеша. Рекомендую прогулку на снегоступах для тех, кто готов разбавить горнолыжку иными активностями и впечатлениями.

    Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шерегеше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на снегоступах в Шерегеше
  2. Золотая Шория - из Шерегеша
  3. Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в декабре 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 6700. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Шерегеше на 2025 год по теме «Активности», 2 ⭐ отзыва, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль