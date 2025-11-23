Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 17:00
11 дек в 15:00
4500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Золотая Шория - из Шерегеша
Путешествие в Таштагол подарит вам уникальные впечатления от знакомства с культурой шорцев и природой Горной Шории. Вдохновляющие виды и история ждут
Начало: В Шерегеше
Расписание: в воскресенье в 10:00
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
3200 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Откройте для себя красоту тайги, отправившись в увлекательное путешествие по древним торговым путям и рекам с опытными гидами
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
6700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина23 ноября 2025Отличная прогулка! Спасибо огромное Екатерине! Красивая природа, красивые кадры, очень приятная в общении Екатерина, интересно и погулять, и узнать инфо о данной местности. Для разнообразия досуга очень рекомендую.
- ГГалина19 марта 2025Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шерегеше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в декабре 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 6700. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Шерегеше на 2025 год по теме «Активности», 2 ⭐ отзыва, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль