Мини-группа
до 12 чел.
Вечерняя экскурсия по Шерегешу: тайны и красоты Горной Шории
Погрузитесь в волшебный мир Горной Шории с экскурсией, где история и природа сливаются в одно целое
Начало: Пгт. Шерегеш, ваш отель
Расписание: Еженедельно по пятницам в 17:00, по вторникам в 10:00.
25 июл в 17:00
29 июл в 10:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше: загадки Трехречья
Откройте для себя уникальный мир Шерегеша: от древнего Усть-Кабырзы до секретов шорцев и встречи с йети
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по средам и субботам в 10:00
26 июл в 10:00
30 июл в 10:00
6600 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
«Семейный вояж»: экскурсия в Шерегеше с животными и кулинарией
Погрузитесь в мир природы и кулинарии с экскурсией «Семейный вояж» в Шерегеше. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: Г. Зеленая., п. Шерегеш, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по пятницам в 10:00
25 июл в 10:00
1 авг в 10:00
4680 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Термальные источники в Таштаголе»
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