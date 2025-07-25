Найдено 3 экскурсии в категории « Термальные источники в Таштаголе » в Шерегеше, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 3 часа Мини-группа до 12 чел. Вечерняя экскурсия по Шерегешу: тайны и красоты Горной Шории Погрузитесь в волшебный мир Горной Шории с экскурсией, где история и природа сливаются в одно целое Начало: Пгт. Шерегеш, ваш отель Расписание: Еженедельно по пятницам в 17:00, по вторникам в 10:00. 3000 ₽ за человека Пешая На автобусе 8 часов Мини-группа до 8 чел. Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше: загадки Трехречья Откройте для себя уникальный мир Шерегеша: от древнего Усть-Кабырзы до секретов шорцев и встречи с йети Начало: Г. Зеленая, Ваш отель Расписание: Еженедельно по средам и субботам в 10:00 6600 ₽ за человека На автобусе 3 часа Мини-группа до 12 чел. «Семейный вояж»: экскурсия в Шерегеше с животными и кулинарией Погрузитесь в мир природы и кулинарии с экскурсией «Семейный вояж» в Шерегеше. Идеальное приключение для всей семьи Начало: Г. Зеленая., п. Шерегеш, Ваш отель Расписание: Еженедельно по пятницам в 10:00 4680 ₽ за человека Другие экскурсии Шерегеша

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Термальные источники в Таштаголе»

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