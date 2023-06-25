Догтреккинг в Шерегеше «Горные панорамы»

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Активное трёх часовое приключение в горы в связке (шлейка, поводок и пояс участника) с добрым мохнатым другом.

Участники маршрута под руководством опытных инструкторов с остановками для отдыха перемещаются по маршруту.
Догтреккинг в Шерегеше «Горные панорамы»
Догтреккинг в Шерегеше «Горные панорамы»
Догтреккинг в Шерегеше «Горные панорамы»
Догтреккинг в Шерегеше «Горные панорамы»
Догтреккинг в Шерегеше «Горные панорамы»
Догтреккинг в Шерегеше «Горные панорамы»
Ближайшие даты:
25
июн
26
июн
28
июн
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июл
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даты

Что вас ожидает:

  • Горы, панорамы окрестностей
  • Шорская деревня Усть-Анзас
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • План маршрута: Встреча гостей у отеля, тренсфер на автобусе к месту начала маршрута (5 км), инструктаж участников, начало маршрута, прибытие на вершину горы Сарлык (высота 1041 м.), прогулка и фотосессия, возвращение обратно. Протяженность активной части 5 км.
  • Категория сложности маршрута — ниже среднего. Красивые таёжные пейзажи, лесные дороги и тропы, малина, земляники и черника по сезону. С верхней точки маршрута открываются восхитительные панорамы, как на ладони видны горы: Зеленая, Курган, Мустаг, просматривается таёжная дорога, ведущая в настоящую шорскую деревню Усть-Анзас — таинственное место, через которое в давние времена проходил Малый шелковый путь.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемый возраст участников: от 12 лет.
  • Количество участников в группе 3-10 чел.

09:00 (по понедельникам, средам и воскресеньям)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание (доставка до места и обратно)
  • Треккинг с собачками
  • Фотосессия
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
г. Зеленая, Шерегеш
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00 (по понедельникам, средам и воскресеньям)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемый возраст участников: от 12 лет.
  • Количество участников в группе 3-10 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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