Активное трёх часовое приключение в горы в связке (шлейка, поводок и пояс участника) с добрым мохнатым другом.
Участники маршрута под руководством опытных инструкторов с остановками для отдыха перемещаются по маршруту.
Участники маршрута под руководством опытных инструкторов с остановками для отдыха перемещаются по маршруту.
Ближайшие даты:
25
июн
июн
26
июн
июн
28
июн
июн
2
июл
июл
3
июл
июл
5
июл
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9
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Горы, панорамы окрестностей
- Шорская деревня Усть-Анзас
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- План маршрута: Встреча гостей у отеля, тренсфер на автобусе к месту начала маршрута (5 км), инструктаж участников, начало маршрута, прибытие на вершину горы Сарлык (высота 1041 м.), прогулка и фотосессия, возвращение обратно. Протяженность активной части 5 км.
- Категория сложности маршрута — ниже среднего. Красивые таёжные пейзажи, лесные дороги и тропы, малина, земляники и черника по сезону. С верхней точки маршрута открываются восхитительные панорамы, как на ладони видны горы: Зеленая, Курган, Мустаг, просматривается таёжная дорога, ведущая в настоящую шорскую деревню Усть-Анзас — таинственное место, через которое в давние времена проходил Малый шелковый путь.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Рекомендуемый возраст участников: от 12 лет.
- Количество участников в группе 3-10 чел.
09:00 (по понедельникам, средам и воскресеньям)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание (доставка до места и обратно)
- Треккинг с собачками
- Фотосессия
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- г. Зеленая, Шерегеш
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09:00 (по понедельникам, средам и воскресеньям)Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Рекомендуемый возраст участников: от 12 лет.
- Количество участников в группе 3-10 чел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании