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3 часа
Догтреккинг «Горные панорамы» в Шерегеше: трехчасовое приключение с собаками
Погрузитесь в мир горных приключений в Шерегеше, где вас ждет не только красота природы, но и необычное путешествие в компании верных четвероногих
Начало: Пгт. Шерегеш ул. Северная 26
Расписание: 12:00 (по понедельникам, средам и воскресеньям)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 750₽ за человека
Групповая
3 часа
«Мохнатый друг»: треккинг с гидом и собакой по красотам Шерегеша
Приглашаем на незабываемое приключение по горам Шерегеша в компании верного четвероногого друга и опытного гида
Начало: Пгт Шерегеш, ул. Северная 26
Расписание: 17:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
3 125₽ за человека
Групповая
7 часов
Треккинг к Каменным верблюдам в Шерегеше с посещением горы Курган
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по священным вершинам Шерегеша, где природа и история сочетаются в гармонии
Начало: Альпен Клаб, Шерегеш, Кемеровская обл., 652971
Расписание: 09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Догтрекинг «Горные панорамы»: уникальное приключение с хаски в Шерегеше
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией Догтрекинг «Горные панорамы» в Шерегеше. Вас ждет встреча с хаски, восхождение на гору и незабываемые фото
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Треккинг и походы»
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