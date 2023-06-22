Территория района — это множество лесных, таёжных и горных маршрутов, куда ограничен доступ на автобусе или легковом автомобиле.
Чтобы увидеть красоты территории с иного, очень необычного ракурса мы предлагаем поездки на вездеходах (ГАЗ-66 и Урал).
Чтобы увидеть красоты территории с иного, очень необычного ракурса мы предлагаем поездки на вездеходах (ГАЗ-66 и Урал).
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Древние мегалиты Горной Шории (100 км. 6-7 часов).
Загадочная «каменная стена» из нагроможденных друг на друга прямоугольных камней, расположенная на юго-западе от известного горнолыжного курорта Шерегеш. Учёные окрестили данную находку «русским Стоунхенджем». Предполагают, что строение появилось ещё во времена древней цивилизации. Спасские дворцы сравнивают со Стоунхенджем и египетскими пирамидами. Тут можно обнаружить следы множества таежных зверей. Почувствовать настоящую энергетику и получить отличный заряд бодрости можно именно здесь!
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Сроки проведения: май-октябрь;
- Группа от 6 человек.
08:00 (по четвергам и воскресеньям)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание (доставка до места и обратно)
- Прогулка на лошадке
- Фотосессия
- Пешая прогулка и посещение одного из чудес Кузбасса — Золотой Шории
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Зеленая, Шерегеш
- Когда и сколько длится?
- Когда: 08:00 (по четвергам и воскресеньям)Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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