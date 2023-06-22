«Спасские дворцы» поездки на вездеходах в Шерегеше

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Территория района — это множество лесных, таёжных и горных маршрутов, куда ограничен доступ на автобусе или легковом автомобиле.

Чтобы увидеть красоты территории с иного, очень необычного ракурса мы предлагаем поездки на вездеходах (ГАЗ-66 и Урал).
«Спасские дворцы» поездки на вездеходах в Шерегеше
«Спасские дворцы» поездки на вездеходах в Шерегеше
«Спасские дворцы» поездки на вездеходах в Шерегеше
«Спасские дворцы» поездки на вездеходах в Шерегеше
«Спасские дворцы» поездки на вездеходах в Шерегеше
«Спасские дворцы» поездки на вездеходах в Шерегеше
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает:

Древние мегалиты Горной Шории (100 км. 6-7 часов).
Загадочная «каменная стена» из нагроможденных друг на друга прямоугольных камней, расположенная на юго-западе от известного горнолыжного курорта Шерегеш. Учёные окрестили данную находку «русским Стоунхенджем». Предполагают, что строение появилось ещё во времена древней цивилизации. Спасские дворцы сравнивают со Стоунхенджем и египетскими пирамидами. Тут можно обнаружить следы множества таежных зверей. Почувствовать настоящую энергетику и получить отличный заряд бодрости можно именно здесь!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Сроки проведения: май-октябрь;
  • Группа от 6 человек.

08:00 (по четвергам и воскресеньям)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание (доставка до места и обратно)
  • Прогулка на лошадке
  • Фотосессия
  • Пешая прогулка и посещение одного из чудес Кузбасса — Золотой Шории
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Зеленая, Шерегеш
Когда и сколько длится?
Когда: 08:00 (по четвергам и воскресеньям)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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