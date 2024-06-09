1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Догтреккинг «Горные панорамы» в Шерегеше: трехчасовое приключение с собаками
Погрузитесь в мир горных приключений в Шерегеше, где вас ждет не только красота природы, но и необычное путешествие в компании верных четвероногих
Начало: Пгт. Шерегеш ул. Северная 26
Расписание: 12:00 (по понедельникам, средам и воскресеньям)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 750₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия: Конные прогулки «Панорамы столицы Шории» в Шерегеше
Вас ждет захватывающее приключение на лошадях по живописным тропам Шерегеша с опытными инструкторами и милыми жеребятами
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
3 750₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Догтрекинг «Горные панорамы»: уникальное приключение с хаски в Шерегеше
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией Догтрекинг «Горные панорамы» в Шерегеше. Вас ждет встреча с хаски, восхождение на гору и незабываемые фото
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Комбинированная экскурсия «Панорамы Шории» в Шерегеше
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Шерегешу, где вас ждут снегоходы, фуникулер и дух захватывающих панорам
Начало: П. Шерегеш, вход у отеля «Альпен Клаб»
«Прокатитесь на снегоходах и полюбуйтесь на потрясающие панорамы с видовых площадок»
Расписание: Еженедельно по вторникам, средам, четвергам и субботам в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
6 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шерегеше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июне 2024
Сейчас в Шерегеше в категории "Панорамы" можно забронировать 4 экскурсии от 2 800 до 6 000.
Забронируйте экскурсию в Шерегеше на 2024 год по теме «Панорамы», цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август