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Мини-группа
3 часа
Зимняя сказка на лошадях: В гости к Сивке-Бурке в Шерегеше
Погрузитесь в атмосферу зимнего волшебства в компании добрых лошадей и опытных инструкторов
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Догтреккинг «Горные панорамы» в Шерегеше: трехчасовое приключение с собаками
Погрузитесь в мир горных приключений в Шерегеше, где вас ждет не только красота природы, но и необычное путешествие в компании верных четвероногих
Начало: Пгт. Шерегеш ул. Северная 26
Расписание: 12:00 (по понедельникам, средам и воскресеньям)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 750₽ за человека
Групповая
3 часа
«Мохнатый друг»: треккинг с гидом и собакой по красотам Шерегеша
Приглашаем на незабываемое приключение по горам Шерегеша в компании верного четвероногого друга и опытного гида
Начало: Пгт Шерегеш, ул. Северная 26
Расписание: 17:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
3 125₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия: Конные прогулки «Панорамы столицы Шории» в Шерегеше
Вас ждет захватывающее приключение на лошадях по живописным тропам Шерегеша с опытными инструкторами и милыми жеребятами
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
3 750₽ за человека
Групповая
2 часа
«Малый Сарлык»: уникальные мегалиты горной Шории в Шерегеше
Погрузитесь в историю и природу Шерегеша, посетив мегалиты «Малый Сарлык». Незабываемые виды и легкий маршрут ждут вас
Начало: Пгт Шерегеш, ул. Северная 26
Расписание: 12:00 (по вторникам, пятницам и воскресеньям)
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Вершины Шории: обзорная экскурсия на гору Зеленая в Шерегеше
Откройте для себя великолепие горы Зеленая, украшение Шерегеша, в рамках нашей захватывающей экскурсии
Начало: Фристайл 1, Шерегеш, Кемеровская обл., 652992
Расписание: 09:00 (вторник, пятница, воскресенье)
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
1 250₽ за человека
Групповая
15 часов
«Рассвет в горах»: романтическое приключение с ночёвкой в Шерегеше
Откройте для себя чарующую красоту гор Шерегеша в компании близких. Вас ждёт вечер у костра, ночь под звёздами и восхождение на рассвете
Начало: Усть-Кабырза, Кемеровская обл., 652974
Расписание: 18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
3 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Треккинг к Каменным верблюдам в Шерегеше с посещением горы Курган
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по священным вершинам Шерегеша, где природа и история сочетаются в гармонии
Начало: Альпен Клаб, Шерегеш, Кемеровская обл., 652971
Расписание: 09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
«В мире животных» в Шерегеше: зоопарк, пони, ослики и удивительные встречи
Погрузитесь в мир природы с экскурсией «В мире животных» в Шерегеше. Встречи с удивительными животными и катание на пони ждут вас
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 12:00, 15:00, 17:00 (ежедневно)
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
3 750₽ за человека
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Шории: путешествие по сердцу Сибири
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Шории, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры народов Сибири
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (среда, суббота)
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
13 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Догтрекинг «Горные панорамы»: уникальное приключение с хаски в Шерегеше
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией Догтрекинг «Горные панорамы» в Шерегеше. Вас ждет встреча с хаски, восхождение на гору и незабываемые фото
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше: загадки Трехречья
Откройте для себя уникальный мир Шерегеша: от древнего Усть-Кабырзы до секретов шорцев и встречи с йети
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Обзорная экскурсия «Вершины Шории» в Шерегеше: насладитесь великолепными видами
Подарите себе незабываемые впечатления, наслаждаясь великолепием Шерегеша с вершины горы Зелёная
Начало: Подъёмник «Фристайл» гор. Зелёная
Расписание: В 12:00 (среда, пятница)
12 июня в 12:00
14 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Пешеходные»
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