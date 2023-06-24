«Шорская деревня»
Путешествие в глубины истории.
Посещение посёлка имеющего многовековую историю, который расположен в месте слияния двух таежных рек Мрас-Су и Анзас.
Вы посетите экомузей под открытым небом «Тазгол», который на некоторое время окунет вас в мир коренного населения Горной Шории.
Посещение посёлка имеющего многовековую историю, который расположен в месте слияния двух таежных рек Мрас-Су и Анзас.
Вы посетите экомузей под открытым небом «Тазгол», который на некоторое время окунет вас в мир коренного населения Горной Шории.
Ближайшие даты:
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28
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Вы прогуляетесь по улицам настоящей шорской деревни, где бродят миролюбивые домашние животные, слышно пение птиц и бодрящее кукареканье петуха. Это место, где нет электричества и мобильной связи, но есть уникальные люди и места силы которые хранит священная шорская гора Айган.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Продолжительность 8 часов (протяженность маршрута 160 км).
10:00 (по средам и субботам)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Входной билет в музей
- Обед
- Что не входит
- Возможна прогулка на моторной лодке по реке за доп плату
- Место начала и завершения?
- г. Зеленая, Шергеш
- Когда и сколько длится?
- Когда: 10:00 (по средам и субботам)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На автобусе
На весь день
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Дата и количество участников выбирается при бронировании