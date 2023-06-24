«Шорская деревня». По следам шелкового пути

«Шорская деревня»

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Путешествие в глубины истории.

Посещение посёлка имеющего многовековую историю, который расположен в месте слияния двух таежных рек Мрас-Су и Анзас.

Вы посетите экомузей под открытым небом «Тазгол», который на некоторое время окунет вас в мир коренного населения Горной Шории.
«Шорская деревня». По следам шелкового пути
«Шорская деревня». По следам шелкового пути
«Шорская деревня». По следам шелкового пути
«Шорская деревня». По следам шелкового пути
«Шорская деревня». По следам шелкового пути
«Шорская деревня». По следам шелкового пути
Ближайшие даты:
24
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28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы прогуляетесь по улицам настоящей шорской деревни, где бродят миролюбивые домашние животные, слышно пение птиц и бодрящее кукареканье петуха. Это место, где нет электричества и мобильной связи, но есть уникальные люди и места силы которые хранит священная шорская гора Айган.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Продолжительность 8 часов (протяженность маршрута 160 км).

10:00 (по средам и субботам)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билет в музей
  • Обед
Что не входит
  • Возможна прогулка на моторной лодке по реке за доп плату
Место начала и завершения?
г. Зеленая, Шергеш
Когда и сколько длится?
Когда: 10:00 (по средам и субботам)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
На весь день

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