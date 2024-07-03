1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
«Загадки Шории»: обзорная экскурсия по Таштагольскому району
Погрузитесь в удивительный мир Горной Шории с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты этого места
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
4 875₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Зимняя сказка на лошадях: В гости к Сивке-Бурке в Шерегеше
Погрузитесь в атмосферу зимнего волшебства в компании добрых лошадей и опытных инструкторов
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 500₽ за человека
Групповая
8 часов
«Заповедная река»: однодневный сплав по реке Мрас-Су с пляжным отдыхом
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шории, сплавляясь по величественной реке Мрас-Су
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
6 875₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия «Шорская деревня» в Шерегеше: Путешествие в историю
Прогулка по шорской деревне с экомузеем «Тазгол» в Шерегеше: уникальная культура и природа
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по вторникам и пятницам)
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
8 125₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия: Конные прогулки «Панорамы столицы Шории» в Шерегеше
Вас ждет захватывающее приключение на лошадях по живописным тропам Шерегеша с опытными инструкторами и милыми жеребятами
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на вездеходах «Спасские дворцы»: путешествие по Горной Шории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним мегалитам и загадочным местам Горной Шории на мощных вездеходах
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 08:00 (по четвергам и воскресеньям)
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
6 875₽ за человека
Групповая
4 часа
«В мире животных» в Шерегеше: зоопарк, пони, ослики и удивительные встречи
Погрузитесь в мир природы с экскурсией «В мире животных» в Шерегеше. Встречи с удивительными животными и катание на пони ждут вас
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 12:00, 15:00, 17:00 (ежедневно)
3 июля в 12:00
4 июля в 12:00
3 750₽ за человека
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Шории: путешествие по сердцу Сибири
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Шории, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры народов Сибири
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (среда, суббота)
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
13 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия к Карчитскому замку с посещением пасеки в Шерегеше
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией к Карчитскому замку и пасеке. Насладитесь красотой природы и местным медом
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: 09:00 среда, суббота
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 7 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Рыбалка на хариуса в Шорском национальном парке - групповая экскурсия
Уникальная возможность отправиться на рыбалку на хариуса в Шерегеше. Групповая экскурсия включает поездку на автомобиле и заброску на моторной лодке
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 среда, суббота
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия «Водопад Сага» на моторной лодке по национальному парку
Посетите Тенгрианский храм, трехречье и водопад Сага. Путешествие на моторной лодке по национальному парку по маршруту Малого шелкового пути
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 среда, суббота
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
9 750₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Догтрекинг «Горные панорамы»: уникальное приключение с хаски в Шерегеше
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией Догтрекинг «Горные панорамы» в Шерегеше. Вас ждет встреча с хаски, восхождение на гору и незабываемые фото
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Вечерняя экскурсия по Шерегешу: тайны и красоты Горной Шории
Погрузитесь в волшебный мир Горной Шории с экскурсией, где история и природа сливаются в одно целое
Начало: Пгт. Шерегеш, ваш отель
Расписание: Еженедельно по пятницам в 17:00, по вторникам в 09:00.
3 июля в 10:00
5 июля в 17:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше: загадки Трехречья
Откройте для себя уникальный мир Шерегеша: от древнего Усть-Кабырзы до секретов шорцев и встречи с йети
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
«Семейный вояж»: экскурсия в Шерегеше с животными и кулинарией
Погрузитесь в мир природы и кулинарии с экскурсией «Семейный вояж» в Шерегеше. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: Г. Зеленая., п. Шерегеш, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по пятницам в 09:00
5 июля в 09:00
12 июля в 09:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий: экскурсия в Шерегеше
Вас ждет незабываемое приключение: загадочное Золотое озеро и захватывающие склоны курорта Телецкий. Погрузитесь в мир природы и культуры
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: еженедельно по вторникам, воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
9 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Таежная экспедиция в Шерегеше + посещение национального парка и Азасской пещеры
Погрузитесь в зимнюю сказку Шерегеша, открывая тайны Йети и наслаждаясь красотами национального парка
Начало: Шерегеш, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по субботам в 09:00
5 июля в 09:00
12 июля в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Снегоходная экскурсия «Три вершины»: зимнее приключение в Шерегеше
Погрузитесь в зимнюю сказку Шерегеша, следуя по маршруту «Три вершины» на снегоходах. Незабываемые виды и адреналин ждут вас
Начало: П. Шерегеш, Ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время с 10:00 до 15:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шерегеше
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2024
Сейчас в Шерегеше в категории "От вашего отеля" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 2 500 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Шерегеше на 2024 год по теме «От вашего отеля», 2 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь