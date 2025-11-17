Экскурсия в Шорский национальный парк из Шерегеша предлагает уникальную возможность почувствовать себя первопроходцем.
Участники смогут пройти по древним торговым путям на лодках традиционной формы, как это делали шорские охотники и заморские
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Погружение в атмосферу тайги
- 🚣♂️ Прогулка на лодках по реке
- 🏛 Посещение исторического комплекса
- 🍽 Обед в уютном кафе
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Музейно-мемориальный комплекс «Трёхречье»
- Тенгрианский храм в урочище Кичи
Описание экскурсии
9:00–9:30 — сбор группы в отельном городке и по пути
9:30–12:00 — переезд в посёлок Усть-Кабырза, ровесник Петербурга, с остановкой у тенгрианского храма в урочище Кичи
12:00–13:00 — посещение музейно-мемориального комплекса «Трёхречье» с двумя экспозициями «ГУЛАГ» и «Торговый амбар»
13:00–14:00 — обед в семейном кафе в Усть-Кабырзе
14:00–16:00 — прогулка на моторных лодках по реке Мрас-Су с одной остановкой на кордоне
16:30-18:30 — трансфер в Шерегеш
Вы узнаете:
- О настоящих сибирских джунглях черневой тайги и былинных богатырях-гольцах
- Коренном народе шорцах и о том, как они дали название всему Кузбассу
- Древних торговых путях через тайгу, где рек больше, чем дорог
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Volkswagen/туристическом автобусе YUTONG и моторной лодке. Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спассредства
- Дополнительных расходов нет
- Программа не требует специальной подготовки и снаряжения, подойдёт семьям с детьми от 5 лет
- На значительной части маршрута отсутствует сотовая связь
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На курорте Шерегеш
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Шерегеше
Наше агентство — это компания друзей! Мы влюбляем в Шерегеш и Горную Шорию уже более 25 лет. Команда наших профессиональных гидов — только местные жители.
