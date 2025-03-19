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Выездные экскурсии из Шерегеша

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Шерегеше, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
Пешая
На снегоступах
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
21 июл в 17:00
4500 ₽ за человека
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
На автобусе
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Почувствовать ритм тайги, прикоснуться к культуре шорцев и научиться здороваться с хозяйкой воды
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
6700 ₽ за человека
Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий
На автобусе
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий: экскурсия в Шерегеше
Вас ждет незабываемое приключение: загадочное Золотое озеро и захватывающие склоны курорта Телецкий. Погрузитесь в мир природы и культуры
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: еженедельно по вторникам, воскресеньям в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
15 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    19 марта 2025
    Прогулка на снегоступах в Шерегеше
    Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
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    рассказчик, знающая и любящая свой край. Поднялись на гору Гранитка с потрясающим видом на окрестности Шерегеша. Рекомендую прогулку на снегоступах для тех, кто готов разбавить горнолыжку иными активностями и впечатлениями.

    Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря наНеспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Выездные»

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  1. Прогулка на снегоступах в Шерегеше
  2. Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
  3. Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий
Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии по окрестностям Шерегеша и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь