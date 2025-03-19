Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия в Шерегеш
Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо
Начало: У кинотеатра «Мустаг»
Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
21 июл в 17:00
4500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Почувствовать ритм тайги, прикоснуться к культуре шорцев и научиться здороваться с хозяйкой воды
Начало: На курорте Шерегеш
Расписание: в субботу в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
6700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий: экскурсия в Шерегеше
Вас ждет незабываемое приключение: загадочное Золотое озеро и захватывающие склоны курорта Телецкий. Погрузитесь в мир природы и культуры
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: еженедельно по вторникам, воскресеньям в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
15 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина19 марта 2025Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июле 2025
Сейчас в Шерегеше в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии по окрестностям Шерегеша и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь