Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Шерегеше, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На снегоступах 3 часа 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Групповая экскурсия в Шерегеш Отправьтесь в снежное приключение по тайге Шерегеша. Погрузитесь в мир зимних пейзажей и откройте тайны Горной Шории. Это будет незабываемо Начало: У кинотеатра «Мустаг» Расписание: в понедельник и среду в 17:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 4500 ₽ за человека На автобусе 9 часов Групповая до 15 чел. Из Шерегеша - в Шорский национальный парк Почувствовать ритм тайги, прикоснуться к культуре шорцев и научиться здороваться с хозяйкой воды Начало: На курорте Шерегеш Расписание: в субботу в 09:00 6700 ₽ за человека На автобусе 12 часов Мини-группа до 8 чел. Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий: экскурсия в Шерегеше Вас ждет незабываемое приключение: загадочное Золотое озеро и захватывающие склоны курорта Телецкий. Погрузитесь в мир природы и культуры Начало: Г. Зеленая, Ваш отель Расписание: еженедельно по вторникам, воскресеньям в 09:00 15 000 ₽ за человека Другие экскурсии Шерегеша Последние отзывы на экскурсии Г Галина Прогулка на снегоступах в Шерегеше читать дальше рассказчик, знающая и любящая свой край. Поднялись на гору Гранитка с потрясающим видом на окрестности Шерегеша. Рекомендую прогулку на снегоступах для тех, кто готов разбавить горнолыжку иными активностями и впечатлениями. Неспешная прогулка за приятной беседой. Девушка Екатерина, как проводник по сибирской тайге вселяет уверенность, несмотря на хрупкую внешность. Она хороший

Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Выездные»

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Экскурсии по окрестностям Шерегеша и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь