Новый год в Шерегеше: 4 дня
Проживание в коттедже, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашённым фотографом
от 38 000 ₽ за человека
20%
Яркий Шерегеш
Шестидневное катание в ГЛК Шерегеш: с фото, видео, баней и глинтвейном
24 мар в 10:00
от 60 000 ₽
75 000 ₽ за человека
Горнолыжные склоны Шерегеша, 3 дня
Горнолыжный тур в Шерегеш с трансфером из Барнаула на будни
2 фев в 10:00
23 мар в 10:00
от 19 000 ₽ за человека
