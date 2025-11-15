читать дальше

провела очень интересную и познавательную экскурсию, которая продлилась дольше заявленного времени. Рассказ был выстроен очень логично, с опорой на местность, а начался с Шуйского вокзала, где были и старинные фотографии города, и даже панорама начала 20 в. Татьяна прекрасно ориентируется в истории родного края и мгновенно дает ответы на совершенно разные вопросы. Чувствуется, что имеешь дело с человеком глубоких академических знаний, который работает в своей сфере много лет. Если мы снова отправимся в Ивановскую область, то обязательно попросим Татьяну рассказать нам еще больше интересных историй об этих замечательных местах! Спасибо!