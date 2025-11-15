Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
12 дек в 08:00
13 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 14:30
14 дек в 09:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина15 ноября 2025Поекрасная экскурсия
- ЕЕлена10 ноября 2025Добрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этого небольшого города. Татьяне удалось
- ТТатьяна30 октября 2025Даже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такая разноплановая. Диалог и обратная связь с гидом. Два часа пролетели… огромная благодарность Татьяне.
- ДДенис26 октября 2025Все прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музей мыла, магазин ситца и водочный завод! Рекомендую!
- ЕЕлена11 октября 2025Здравствуйте! Огромная благодарность экскурсоводу Татьяне от всей нашей команды.
Профессионал с большой буквы!!!
Отлично составила программу и проработала маршрут. Татьяна - Обаятельная, прекрасно подающая материал, увлеченная и увлекающая!!
Браво!!❤️
- ООльга20 июля 2025Татьяна замечательный экскурсовод, эрудированный и увлеченный человек. Информация о городе, его истории, главных объектах и знаменитых людях доводилась в очень
- ККатерина19 июня 2025.
- ООльга12 мая 2025Как особенность проведения экскурсии можно отметить, что она частично проходит в экзаменационные формате ("вам известны особенности палехской иконописи или все-таки
- ННаталия12 мая 2025Отличная познавательная экскурсия. Татьяна забрала нас из отеля и показала центр города, порекомендовала мечтал для самостоятельного осмотра, которые были не в пешей доступности
- ССофья19 февраля 2025Немного запоздала с отзывом 😄 Заказывала экскурсию для себя и своей бабули. Несмотря на то, что бабушка живёт в Шуе
- ААндрей12 января 2025Экскурсия понравилась,и запомнилась благодаря четкой,и интересной подачей материала. Татьяна-приятный собеседник. Рекомендую!
- ЮЮлия3 января 2025Татьяна построила маршрут с учётом погоды и наличия машины, дала нам рекомендации для самостоятельной пешеходной прогулки. Рассказ был интересный, затронуты все основные моменты истории города.
- ААнтонина31 декабря 202428 декабря вместе с Татьяной открыли для себя чудесный город Шую. Прекрасное владение материалом, выверенный маршрут, прекрасная грамотная речь- все эти положительные качества которые позволяют оценить услугу экскурсовода только с положительной стороны. Браво! Было интересно и познавательно!
- ЕЕлизавета24 ноября 2024Прекрасная экскурсия, очень милый, красивый город. Экскурсовод прекрасно владеет материалом, с любовью рассказывает про город. Очень рекомендую.
- ММария30 октября 2024Татьяна прекрасный гид! Все было очень интересно! Шуя маленький городок с большой историей и Татьяна отлично это показала и рассказала))
- ТТатьяна9 сентября 2024Спасибо за прекрасную экскурсию. Татьяна учла наши просьбы, поэтому было не только интересно, но и очень комфортно. Узнали много нового. С удовольствием рекомендуем экскурсии с Татьяной. Не пожалеете!
- ВВалерий27 августа 2024Экскурсия получилась
Татьяне большое спасибо
Информативно, увлекательно
Впечатление о городе сложилось. Рекомендую
- ЯЯна12 августа 2024Спасибо, все отлично!!
- ММария14 июля 2024Мы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте и, несмотря на сильную жару,
- ИИрина29 июня 2024Спасибо Татьяне за знакомство с Шуей. Безусловно профессиональное владение исторической информацией, хорошая речь
,коммуникабельность и внимательное отношение к экскурсантам. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «Памятник Новомученикам Российским»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шуя
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шуя
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Шуя в декабре 2025
Сейчас в Шуя в категории "Памятник Новомученикам Российским" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 5500. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Шуя на 2025 год по теме «Памятник Новомученикам Российским», 153 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль