Памятник Новомученикам Российским – экскурсии в Шуя

Открыть прекрасную старинную Шую
Пешая
2 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
12 дек в 08:00
13 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Легенды Шуи
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 14:30
14 дек в 09:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Шуя
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    15 ноября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Поекрасная экскурсия
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Добрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этого небольшого города. Татьяне удалось
    читать дальше

    так интересно рассказывать, что 2 часа пролетели, как одно мгновение. Однозначно рекомендую всем! Очень хочется побывать и на других экскурсиях Татьяны.

    Добрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этогоДобрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этогоДобрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этого
  • Т
    Татьяна
    30 октября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Даже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такая разноплановая. Диалог и обратная связь с гидом. Два часа пролетели… огромная благодарность Татьяне.
    Даже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такаяДаже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такаяДаже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такаяДаже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такая
  • Д
    Денис
    26 октября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Все прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музей мыла, магазин ситца и водочный завод! Рекомендую!
    Все прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музейВсе прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музейВсе прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музей
  • Е
    Елена
    11 октября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Здравствуйте! Огромная благодарность экскурсоводу Татьяне от всей нашей команды.
    Профессионал с большой буквы!!!
    Отлично составила программу и проработала маршрут. Татьяна - Обаятельная, прекрасно подающая материал, увлеченная и увлекающая!!
    Браво!!❤️
  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Татьяна замечательный экскурсовод, эрудированный и увлеченный человек. Информация о городе, его истории, главных объектах и знаменитых людях доводилась в очень
    читать дальше

    интересной и доступной форме. Очень хорошо, что Татьяна задаёт вопросы, на которые хочется поискать ответы, что-то вспомнить, подумать. Время пролетело незаметно! Спасибо за Ваш профессионализм, Татьяна!!! Рекомендуем экскурсию новым путешественникам!

  • К
    Катерина
    19 июня 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    .
  • О
    Ольга
    12 мая 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Как особенность проведения экскурсии можно отметить, что она частично проходит в экзаменационные формате ("вам известны особенности палехской иконописи или все-таки
    читать дальше

    нужно пояснить?","вы знакомы с понятием трехсветный в церковной архитектуре или все-таки нужно пояснить?"…) В том случае, если вам пояснить ничего не нужно)) а гид сможет преодолеть некоторую апатию, вы получите более обширную информацию о Шуе))

  • Н
    Наталия
    12 мая 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Отличная познавательная экскурсия. Татьяна забрала нас из отеля и показала центр города, порекомендовала мечтал для самостоятельного осмотра, которые были не в пешей доступности
  • С
    Софья
    19 февраля 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Немного запоздала с отзывом 😄 Заказывала экскурсию для себя и своей бабули. Несмотря на то, что бабушка живёт в Шуе
    читать дальше

    уже более 10 лет, а я периодически бываю у неё в гостях, мы, в ходе прогулки, узнали множество интересных фактов о городе, смогли взглянуть на него с другой стороны и даже подняться на колокольню и полюбоваться на уютные улочки с высоты птичьего полёта. Татьяна - очень внимательный и чуткий гид. Подача информации лёгкая и понятная, не перегружена датами и именами. Бабуля осталась в восторге, а это для меня самое важное. Поэтому рекомендую Татьяну для знакомства с Шуей 🥰

    Немного запоздала с отзывом 😄 Заказывала экскурсию для себя и своей бабули. Несмотря на то, чтоНемного запоздала с отзывом 😄 Заказывала экскурсию для себя и своей бабули. Несмотря на то, чтоНемного запоздала с отзывом 😄 Заказывала экскурсию для себя и своей бабули. Несмотря на то, чтоНемного запоздала с отзывом 😄 Заказывала экскурсию для себя и своей бабули. Несмотря на то, чтоНемного запоздала с отзывом 😄 Заказывала экскурсию для себя и своей бабули. Несмотря на то, чтоНемного запоздала с отзывом 😄 Заказывала экскурсию для себя и своей бабули. Несмотря на то, чтоНемного запоздала с отзывом 😄 Заказывала экскурсию для себя и своей бабули. Несмотря на то, что
  • А
    Андрей
    12 января 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Экскурсия понравилась,и запомнилась благодаря четкой,и интересной подачей материала. Татьяна-приятный собеседник. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    3 января 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Татьяна построила маршрут с учётом погоды и наличия машины, дала нам рекомендации для самостоятельной пешеходной прогулки. Рассказ был интересный, затронуты все основные моменты истории города.
    Татьяна построила маршрут с учётом погоды и наличия машины, дала нам рекомендации для самостоятельной пешеходной прогулкиТатьяна построила маршрут с учётом погоды и наличия машины, дала нам рекомендации для самостоятельной пешеходной прогулкиТатьяна построила маршрут с учётом погоды и наличия машины, дала нам рекомендации для самостоятельной пешеходной прогулкиТатьяна построила маршрут с учётом погоды и наличия машины, дала нам рекомендации для самостоятельной пешеходной прогулки
  • А
    Антонина
    31 декабря 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    28 декабря вместе с Татьяной открыли для себя чудесный город Шую. Прекрасное владение материалом, выверенный маршрут, прекрасная грамотная речь- все эти положительные качества которые позволяют оценить услугу экскурсовода только с положительной стороны. Браво! Было интересно и познавательно!
  • Е
    Елизавета
    24 ноября 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Прекрасная экскурсия, очень милый, красивый город. Экскурсовод прекрасно владеет материалом, с любовью рассказывает про город. Очень рекомендую.
  • М
    Мария
    30 октября 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Татьяна прекрасный гид! Все было очень интересно! Шуя маленький городок с большой историей и Татьяна отлично это показала и рассказала))
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Татьяна учла наши просьбы, поэтому было не только интересно, но и очень комфортно. Узнали много нового. С удовольствием рекомендуем экскурсии с Татьяной. Не пожалеете!
  • В
    Валерий
    27 августа 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Экскурсия получилась
    Татьяне большое спасибо
    Информативно, увлекательно
    Впечатление о городе сложилось. Рекомендую
  • Я
    Яна
    12 августа 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Спасибо, все отлично!!
  • М
    Мария
    14 июля 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Мы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте и, несмотря на сильную жару,
    читать дальше

    провела очень интересную и познавательную экскурсию, которая продлилась дольше заявленного времени. Рассказ был выстроен очень логично, с опорой на местность, а начался с Шуйского вокзала, где были и старинные фотографии города, и даже панорама начала 20 в. Татьяна прекрасно ориентируется в истории родного края и мгновенно дает ответы на совершенно разные вопросы. Чувствуется, что имеешь дело с человеком глубоких академических знаний, который работает в своей сфере много лет. Если мы снова отправимся в Ивановскую область, то обязательно попросим Татьяну рассказать нам еще больше интересных историй об этих замечательных местах! Спасибо!

    Мы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте иМы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте иМы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте иМы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте иМы посетили Шую по дороге из Суздаля в Кинешму. Татьяна ждала нас в указанном месте и
  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Спасибо Татьяне за знакомство с Шуей. Безусловно профессиональное владение исторической информацией, хорошая речь
    ,коммуникабельность и внимательное отношение к экскурсантам. Рекомендую.

