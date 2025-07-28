Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
12 дек в 08:00
13 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 14:30
14 дек в 09:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила28 июля 2025Знакомьтесь, ШуяДата посещения: 23 июля 2025Огромная благодарность Елене за интересную и содержательную экскурсию!
Познавательно, лаконично, впечатляюще!
Захотелось вернуться еще раз на Рождественские гулянья.
Рекомендую всем, кто еще не бывал в Шуе, - обязательно заглянуть в этот небольшой городок и удивиться его потрясающей историей.
- ГГалина4 ноября 2025Мы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в Шую, где никогда не бывали.
- ЕЕлена30 сентября 2025Отлично
- ККадушкина20 сентября 2025Были на экскурсии у Елены 12 сентября. Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасный рассказчик, знает много интересных фактов, легенд и шуток,
- ММариа29 августа 2025Экскурсия оказалась очень грамотно спланированной. Маршрут охватывал все ключевые достопримечательности Шуи: от величественной колокольни Воскресенского собора, которая является визитной карточкой
- ООксана17 августа 2025Елена потрясающий рассказчик!!! Очень любит свой город и всё про него знает!!! Благодаря её рассказам, мы после Шуи посетили и Плёс. Спасибо огромное.
- ББогдан27 июля 2025Отлично провели время на экскурсии с Еленой по Шуе 25.07.25. Программа грамотно составлена, за 3 часа успели увидеть все основные
- ААнна30 июня 2025Невороятные, незабываемые впечатления от экскурсии благодаря чудесному гиду Елене! Мы назвали нашу поездку "Ешь, молись, люби" - попробовали много всяких
- ЮЮлия22 июня 2025Очень интересная и позитивная экскурсия. Захотелось посетить другие города Ивановской области
- аалександр21 июня 202513 июня нам посчастливилось побывать на экскурсии в Шуе, где нашим гидом была Елена. Все прошло просто чудесно, узнали массу
- ИИрина16 июня 2025Экскурсию провела Светлана. Прекрасная подача материала, очень легкий в общение человек. Очень рекомендуем. Параллельно "брали" театрализованную экскурсию в музее Бальмонта «И отчий манит дом. Константин Бальмонт». Все вместо идеально дополнило друг друга!
- ННина9 июня 2025Нашу экскурсию проводила Светлана! Мы остались в полном восторге от экскурсии и от города! Посмотрели все самое интересное в центре
- ЕЕлена23 мая 2025Великолепная экскурсия! Елена потрясающий экскурсовод. Мы очень много узнали об этом небольшом, но с богатой историей городе. Теперь по Ивановской области будем путешествовать только с Еленой.
- ННиколай13 апреля 2025Наша экскурсия в Шую не была бы такой интересной и запоминающейся, если бы мы ее провели не в обществе Елены. Наилучшие рекомендации и удачи!
- ТТатьяна30 марта 2025Всем добрый день! Вот и состоялось наше знакомство с Шуей, которое началось с железнодорожного вокзала, где нас встретила экскурсовод Елена,
- ННадежда18 марта 2025Когда знакомство с городом начинается с таким гидом, это удача!
Прекрасное натроение было с 1-ой минуты, и далее))) Рекомендую от души.
- ААнастасия2 марта 2025Отличная экскурсия, было легко и интересно! Елена прекрасный рассказчик! Экскурсией остались довольны 😊.
- ИИрина21 ноября 2024Елена хороший рассказчик, умеет держать внимание, интересно рассказывает. Мне понравилось, что умеет быстро подстроиться под слушателей и перестроить экскурсию под желания группы. Маршрут нам понравился
- ЛЛариса18 ноября 2024Добрый день. Елена замечательный экскурсовод, очень интересно, с жизненными примерами подан материал. Не смотря на очень холодную погоду, экскурсия была
- ЕЕлена2 ноября 2024Отличная подача материала! Учитывается все(погода,возраст участников)… Бонусом нашего сопровождения были подсказки по сувенирно-гастрономической карте города! Спасибо, рекомендую. Были мини группой 3 человека(возраст от 55 до 7лет) и всем было очень интересно!
