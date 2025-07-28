Мои заказы

Улица Малахия Белова – экскурсии в Шуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Малахия Белова» в Шуя, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Открыть прекрасную старинную Шую
Пешая
2 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
12 дек в 08:00
13 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Легенды Шуи
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды Шуи
Путешествие в сердце Шуи, где история и легенды переплетаются. Откройте для себя богатое наследие города и его уникальные памятники
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 14:30
14 дек в 09:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Шуя
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    28 июля 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Дата посещения: 23 июля 2025
    Огромная благодарность Елене за интересную и содержательную экскурсию!
    Познавательно, лаконично, впечатляюще!
    Захотелось вернуться еще раз на Рождественские гулянья.
    Рекомендую всем, кто еще не бывал в Шуе, - обязательно заглянуть в этот небольшой городок и удивиться его потрясающей историей.
  • Л
    Людмила
    8 декабря 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Экскурсия по Шуе оставила яркие впечатления благодаря уникальной атмосфере старинного провинциального городка. Елена - это потрясающий гид! С какой любовью она рассказывала о городе, это просто не передать словами. Искренне рекомендую экскурсовода!
  • И
    Ирина
    15 ноября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Поекрасная экскурсия
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Добрый вечер! Побывали на этой экскурсии 2ноября. Прекрасная подача материала, очень интересные факты из истории этого небольшого города. Татьяне удалось
    так интересно рассказывать, что 2 часа пролетели, как одно мгновение. Однозначно рекомендую всем! Очень хочется побывать и на других экскурсиях Татьяны.

  • Г
    Галина
    4 ноября 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Мы много путешевствуем с друзьями, знакомимся с городами России. Решили поехать на два дня в Шую, где никогда не бывали.
    Очень понравился город, по которому мы много гуляли самостоятельно. Мечтаем увидеть в будущем реставрацию домов с уникальной архитектурой и замечательной историей. На второй день нашего пребывания заказали обзорную экскурсию на автомобиле. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Елене!!! Благодаря ее экскурсии, нам захотелось приехать в Шую еще и посмотреть все, что не успели увидеть. Елена - потрясающий рассказчик, эрудированный, с чувством юмора, любящая свой город и историю, знающая о городе буквально все. Нам посчастливилось увидеть купеческую Шую ее глазами. И это было прекрасно! Побывайте обязательно в Шуе, походите по ней именно с Еленой, и вам захочется посетить и Рождественские праздники в Шуе, и увидеть город летом, зайти за сувенирами в "Оранжевого кота" и за вкуснейшим сыром (ум отъешь) в частную семейную сыроварню Гагариных, вкусно и недорого пообедать в Каравайке. А Дом Павлова просто уникален, и так хочется, чтобы нашлись люди, любящие Россию всей душой, нашу историю, которые его восстановят. Приезжайте, вы очень много откроете для себя из русской истории. Не пожалеете ни на секуну) Рекомендуем!!!

  • Т
    Татьяна
    30 октября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Даже дождь не помешал нашей экскурсии. Интересная подача материала, красивые виды, не думали, что Шуя такая разноплановая. Диалог и обратная связь с гидом. Два часа пролетели… огромная благодарность Татьяне.
  • Д
    Денис
    26 октября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Все прошло просто отлично! Татьяна замечательный разказчик. Экпресс тур по Шуе удался! А еще посетили музей мыла, магазин ситца и водочный завод! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    11 октября 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Здравствуйте! Огромная благодарность экскурсоводу Татьяне от всей нашей команды.
    Профессионал с большой буквы!!!
    Отлично составила программу и проработала маршрут. Татьяна - Обаятельная, прекрасно подающая материал, увлеченная и увлекающая!!
    Браво!!❤️
  • Е
    Елена
    30 сентября 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Отлично
  • К
    Кадушкина
    20 сентября 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Были на экскурсии у Елены 12 сентября. Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасный рассказчик, знает много интересных фактов, легенд и шуток,
    касающихся города. Хорошо продуманный маршрут. На дальние локации Елена доставляет на своём автомобиле, что тоже очень удобно.
    И вообще Елена очень приятный в общении человек. Спасибо большое за экскурсию, мы много узнали и остались очень довольны. 😊

  • М
    Мариа
    29 августа 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Экскурсия оказалась очень грамотно спланированной. Маршрут охватывал все ключевые достопримечательности Шуи: от величественной колокольни Воскресенского собора, которая является визитной карточкой
    города, до тихих улочек с деревянной архитектурой, сохранившей дух прошлых веков. Экскурсовод, Елена, провела нас через время, рассказывая увлекательные истории о жизни города, его жителях, известных земляках и важных событиях, которые повлияли на его развитие.

  • О
    Оксана
    17 августа 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Елена потрясающий рассказчик!!! Очень любит свой город и всё про него знает!!! Благодаря её рассказам, мы после Шуи посетили и Плёс. Спасибо огромное.
  • Б
    Богдан
    27 июля 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Отлично провели время на экскурсии с Еленой по Шуе 25.07.25. Программа грамотно составлена, за 3 часа успели увидеть все основные
    достопримечательности города. Благодаря перемещению на автомобиле гида, сэкономили время и подстроили программу под наши потребности. Елена интересный рассказчик, знает очень многое о городе и окрестностях, с любовью делится всей информацией. Было интересно и взрослым, и 11-летнему ребёнку. Теперь хотим приехать зимой и посмотреть на Шую, столицу русского Рождества, в снежном убранстве. Будем рады повторно обратиться к Елене за экскурсионным сопровождением.

  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Татьяна замечательный экскурсовод, эрудированный и увлеченный человек. Информация о городе, его истории, главных объектах и знаменитых людях доводилась в очень
    интересной и доступной форме. Очень хорошо, что Татьяна задаёт вопросы, на которые хочется поискать ответы, что-то вспомнить, подумать. Время пролетело незаметно! Спасибо за Ваш профессионализм, Татьяна!!! Рекомендуем экскурсию новым путешественникам!

  • А
    Анна
    30 июня 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Невороятные, незабываемые впечатления от экскурсии благодаря чудесному гиду Елене! Мы назвали нашу поездку "Ешь, молись, люби" - попробовали много всяких
    локальных вкусностей, воспарили душой в необыкновенной красоты самобытных храмах и просто влюбились в природу Среднерусской равнины! Это было чудесное путешествие по Шуйскому району в прекрасный солнечный летний день!

  • Ю
    Юлия
    22 июня 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Очень интересная и позитивная экскурсия. Захотелось посетить другие города Ивановской области
  • а
    александр
    21 июня 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    13 июня нам посчастливилось побывать на экскурсии в Шуе, где нашим гидом была Елена. Все прошло просто чудесно, узнали массу
    интересных, не известных нам ранее фактов из истории этого города (между прочим, вотчины одного из царей России). В целом, 2-х часовая экскурсия пролетела как миг, а столько нового узнали, и столько мест посетили… А ведь у каждого своя необыкновенная история. И как же интересно Елена рассказывала обо всем. Нам повезло с ней. Спасибо ещё раз, Елена.

  • К
    Катерина
    19 июня 2025
    Открыть прекрасную старинную Шую
    .
  • И
    Ирина
    16 июня 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Экскурсию провела Светлана. Прекрасная подача материала, очень легкий в общение человек. Очень рекомендуем. Параллельно "брали" театрализованную экскурсию в музее Бальмонта «И отчий манит дом. Константин Бальмонт». Все вместо идеально дополнило друг друга!
  • Н
    Нина
    9 июня 2025
    Знакомьтесь, Шуя
    Нашу экскурсию проводила Светлана! Мы остались в полном восторге от экскурсии и от города! Посмотрели все самое интересное в центре
    города, поднялись на колокольню, оттуда осмотрели окрестности! Посетили особняк Павлова, собственно ради которого и приехали в Шую. Светлана прекрасный рассказчик и очень отзывчивый человек, показала нам, что ещё можно посетить интересного в городе! Время экскурсии пролетело совершенно незаметно.

