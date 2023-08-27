Экскурсионный тур «Души уютный уголок: Ивановские земли» на 3 дня
окт
Что вас ожидает:
Описание
Волжские красоты и уютная атмосфера старинных русских поселений встретят вас с самого начала путешествия по Ивановской области, где вам поведают историю этих мест и подарят щемящее чувство ностальгии.
Вы увидите место, символом которого когда-то стала жар-птица, и произведения холуйской лаковой живописи, поучаствуете в интерактивной программе и побываете в городке, где и вышивка, и гармошки, и наливки — предмет народной гордости.
А кроме этого сможете попробовать своими руками соткать полотно или вышить рисунок бисером, возможно, пообедать в настоящей монастырской трапезной и, конечно, полюбоваться видами на волжские просторы.
Программа тура по дням
Плёс и Приволжск
11:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале в Иваново: табличка «Души уютный уголок».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка). Отправление в г. Плёс.
Остановка в г. Приволжск — ювелирной столице Ивановской области. При знаменитом местном ювелирном заводе «Красная Пресня» есть много ювелирных магазинов. Свободное время для шопинга.
Переезд в Плёс. Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены — лишь столетние берёзы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.
Свободное время для обеда, прогулок но волжской набережной и самостоятельное посещение музеев.
Переезд в гостиницу. Размещение. в отеле Гранд отель Шуя 4* г. Шуя (резервный отель ГК «Сосновый бор» г. Иваново).
На заезд 18-20.08.2023 размещение в отеле ГК «Сосновый бор» г. Иваново.
Ужин за дополнительную плату.
Свободное время.
Палех, Холуй и деревня Понькино
Завтрак.
Переезд в Холуй — прославленный центр русской лаковой миниатюры и иконописи.
Экскурсия в Музей Холуйского искусства: среди 5000 единиц хранения можно видеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение). Значительную часть коллекции музея составляют иконы.
Посещение сувенирных магазинов.
Переезд в село Палех, существовавшее на Нижегородской дороге с XVII века, известное как центр Палецкого княжества, принадлежащего князьям Палехским — роду князей Стародубских. Село, где каждый десятый житель — художник.
Символом села служит золотая жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.
Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами. Профессор искусствоведения А. В. Бакушинский назвал эти росписи «последней великой стенописью, завершающей цикл развития древнерусской религиозной живописной традиции».
Переезд в деревню Понькино. Гастрономический стол из экологически чистых деревенских продуктов. Деревенский обед из печи: неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
Увлекательная интерактивная программа «Сарафан мой ситцевый».
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин оплачивается при бронировании тура — 500 рублей.
Шуя, древние сёла: Введеньё, Дунилово, Васильевское
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в. Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.
Обед.
Переезд в село Введеньё.
Посещение Николо-Шартомского мужского действующего монастыря. Один из древнейших (XIII в.) и обширнейших монастырей Шуйского уезда. Представляет собой прекрасный архитектурный комплекс XVIII века.
Его появление на этом месте предопределила одна из местных крестьянок, которая на берегу реки нашла икону святителя Николая Чудотворца. По этому поводу здесь был сооружен небольшой храм, положивший начало храмовому ансамблю.
Экскурсия по территории монастыря, посещение действующих храмов.
Обед в кафе (или при получении благословения в трапезной монастыря).
Отправление в село Дунилово.
Недалеко от Шуи, разделенные рекой Тезой, стоят два села — Дунилово и Горицы, ныне ставшие одним целым. Их история связана с древнейшей историей Шуи, с судьбами родов Шуйских и Лопухиных.
Расположение на перекрестке дорог способствовало развитию торговли и ремесел, здесь некогда собирали сотни купцов Покровская и Тихоновская ярмарки, здесь закладывали красивейшие храмы и богатые монастыри. Дунилово получило неофициальное название «Второй Суздаль».
Здесь, на небольшом пятачке земли расположились 11 храмов и 2 монастыря. Панорама села Дунилово.
История Успенского женского Дуниловского монастыря. Монастырь был основан в XVI веке Ф. И. Лопухиным, тестем Петра I. Скромный деревянный монастырь был пышно отстроен и обустроен в XIX в. на деньги московской купчихи Каретниковой.
В 1991 году возвращён Русской Православной церкви и начал активно восстанавливаться. Ныне обитель в идеальном состоянии, на территории находится образцовая православная детская гимназия, где учатся и получают воспитание 30 воспитанниц.
Переезд в царское село Васильевское.
Поселение старинное, а имя свое получило не в честь какого-нибудь помещика или разбогатевшего холопа, а в честь царя! История села связана с именами Василия Шуйского, графов Шереметевых, А. С. Пушкина, царя Александра II, М. В. Фрунзе.
Визитная карточка села — церковный ансамбль из 3 храмов и колокольни в центре села и Успенской церкви с колокольней на кладбище. Строительство относятся к середине XVIII — началу XIX веков. В Троицком соборе в течение 150 лет находились 29 икон кисти Андрея Рублева!
Васильевцы с удовольствием рассказывают и показывают гостям свою малую родину в музее истории села. Покажут уютный дом ремёсел, в котором до сих пор ткут полотна на деревянном станке, вышивают бисером и крестиком, шьют лоскутные сувениры!
Мастера с удовольствием вас научат ремеслу и проведут мастер-класс.
Окончание программы в г. Шуя на ж/д вокзале в 18:30.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
В туре предусмотрено размещение. в отеле Гранд отель Шуя 4* г. Шуя (резервный отель ГК «Сосновый бор» г. Иваново). На заезд 18-20.08.2023 размещение в отеле ГК «Сосновый бор» г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека, руб: 14900.
Доплата за одноместное размещение 4000 рублей.
Варианты проживания
Гранд Отель Шуя
Этот отель расположен в центре города Шуя, в нем работает оздоровительный центр и круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей удобные номера, оборудованные телевизором с плоским экраном. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в зонах общественного пользования.
Каждый номер в «Гранд Отеле Шуя» оформлен в строгом стиле, в теплых тонах. В номерах уложено ковровое покрытие, в них можно пользоваться мини-баром. Ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, в них предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Ежедневно в ресторане отеля сервируют континентальный завтрак, ресторан специализируется на блюдах европейской и русской кухни. Напитки и коктейли можно заказать в баре отеля, также предоставляется обслуживание номеров. Оздоровительный центр «Гранд Отеля» располагает финской сауной и гидромассажной ванной. В отеле также работает фитнес-центр, услуги массажа предоставляются по запросу. Гости могут поиграть в бильярд в игровой комнате.
Воскресенский собор находится всего в 500 метрах от отеля. Железнодорожный и автобусный вокзал Шуи расположен в 1 км от «Гранд Отеля Шуя», с него можно доехать до Иваново менее чем за 1 час.
Гостиничный комплекс Сосновый Бор
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.
Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки. До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: 2 ночи в гостинице туристического класса Гранд Отель Шуя / ГК Сосновый бор г. Иваново
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Мастер-класс
- Интерактивная программа
- Работа сопровождающего и гидов
- Трансфер до г. Иваново — 550 рублей с человека
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Иваново и из Шуи
- Ужины
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Иваново
- Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
- Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).
- Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
- На каких поездах можно приезжать в Иваново и уезжать из Шуи?
Рекомендуемый проезд из Москвы:
- поезд: №740, отправление в 07:07 с Курского вокзала,прибытие в Иваново в 10:48.
Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга:
- поезд № 347, отправление в 17:45 прибытие в Иваново в 11:20.
Рекомендуемые поезда обратно:
- №740 «Ласточка», отправление в 19:30, прибытие в Москву в 22:45;
- № 337, отправление в 20:01, прибытие в Санкт- Петербург в 12:12;
- № 045, отправление из Шуи в 20:00, прибытие в Санкт-Петербург 12:30.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.