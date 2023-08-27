3 день

Шуя, древние сёла: Введеньё, Дунилово, Васильевское

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в. Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.

Обед.

Переезд в село Введеньё.

Посещение Николо-Шартомского мужского действующего монастыря. Один из древнейших (XIII в.) и обширнейших монастырей Шуйского уезда. Представляет собой прекрасный архитектурный комплекс XVIII века.

Его появление на этом месте предопределила одна из местных крестьянок, которая на берегу реки нашла икону святителя Николая Чудотворца. По этому поводу здесь был сооружен небольшой храм, положивший начало храмовому ансамблю.

Экскурсия по территории монастыря, посещение действующих храмов.

Обед в кафе (или при получении благословения в трапезной монастыря).

Отправление в село Дунилово.

Недалеко от Шуи, разделенные рекой Тезой, стоят два села — Дунилово и Горицы, ныне ставшие одним целым. Их история связана с древнейшей историей Шуи, с судьбами родов Шуйских и Лопухиных.

Расположение на перекрестке дорог способствовало развитию торговли и ремесел, здесь некогда собирали сотни купцов Покровская и Тихоновская ярмарки, здесь закладывали красивейшие храмы и богатые монастыри. Дунилово получило неофициальное название «Второй Суздаль».

Здесь, на небольшом пятачке земли расположились 11 храмов и 2 монастыря. Панорама села Дунилово.

История Успенского женского Дуниловского монастыря. Монастырь был основан в XVI веке Ф. И. Лопухиным, тестем Петра I. Скромный деревянный монастырь был пышно отстроен и обустроен в XIX в. на деньги московской купчихи Каретниковой.

В 1991 году возвращён Русской Православной церкви и начал активно восстанавливаться. Ныне обитель в идеальном состоянии, на территории находится образцовая православная детская гимназия, где учатся и получают воспитание 30 воспитанниц.

Переезд в царское село Васильевское.

Поселение старинное, а имя свое получило не в честь какого-нибудь помещика или разбогатевшего холопа, а в честь царя! История села связана с именами Василия Шуйского, графов Шереметевых, А. С. Пушкина, царя Александра II, М. В. Фрунзе.

Визитная карточка села — церковный ансамбль из 3 храмов и колокольни в центре села и Успенской церкви с колокольней на кладбище. Строительство относятся к середине XVIII — началу XIX веков. В Троицком соборе в течение 150 лет находились 29 икон кисти Андрея Рублева!

Васильевцы с удовольствием рассказывают и показывают гостям свою малую родину в музее истории села. Покажут уютный дом ремёсел, в котором до сих пор ткут полотна на деревянном станке, вышивают бисером и крестиком, шьют лоскутные сувениры!

Мастера с удовольствием вас научат ремеслу и проведут мастер-класс.

Окончание программы в г. Шуя на ж/д вокзале в 18:30.

Отправление в Москву самостоятельно.