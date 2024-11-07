1 день

Обзорная экскурсия по Шуе. Село Парское

10:21 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка “Гастрономические вкусы”.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Люди ещё в далёкие времена облюбовали холм на левом берегу реки Тезы и, не мудрствуя лукаво, нарекли поселение именем “Шуя” — так в древности называлась левая сторона. В XIV веке оно стало вотчиной одной из ветвей суздальских князей, получивших прозвание Шуйских. Князья Шуйские, отважные и своенравные, гордившиеся своей принадлежностью к Рюриковичам, сыграли заметную роль в русской истории.

Может, потому и этот небольшой городок некогда пользовался известностью, а жизнь его тесно соприкасалась с важными вехами развития русского государства.

Шуя это не только история России, но и вкусы и традиции русской кухни.

И начнём мы наше знакомство по старой доброй традиции встречной чарочкой. Мы посетим один из первых винных заводов и узнаем его историю в музее “Казённый винный склад № 3”, где Вас угостят ягодными настойками.

Экскурсия рассказывает об истории одного из старейших предприятий города. В продукции используется зерновой спирт “Люкс”, очищенная артезианская вода из собственной скважины глубиной 125 м, натуральные ягоды и травы.

Обзорная экскурсия по Шуе.

Шуя знаменита как родина “выборного царя” Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России “свечной” колокольней, высота которой 106 м. А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.

Сытный обед русской кухни в кафе.

Переезд в село Васильевское с богатой историей и своим брендом.

Село Васильевское Шуйского района в начале XX века славилось своими кренделями, в советское время – вкусным хлебом, а теперь печатными пряниками. Семья, которая их печет, назвала такие пряники – васильевскими.

В пекарне устраивают мастер-классы по приготовлению пряников.

Все желающие могут увидеть процесс производства пряников и принять активное в нем участие, забрав с собой собственноручно приготовленное ароматное лакомство.

Переезд в удивительное село Парское.

Подъезжающие к селу Парское уже издали увидят старинный собор. А оказавшись возле него, под горкой заприметят красивую купальню, выстроенную рядом со Святым источником.

Для желающих возможность набрать воды из целебного источника и возможность окунуться в Святом источнике.

Посещение частного музея Музей хлеба и Парского калача.

Здесь вы погрузитесь в увлекательную историю хлебопекарного дела.

Представлен весь круг работ по его изготовлению — начиная от вспахивания земли и сева, заканчивая моментом, когда свежий батон вынимают из печи. В экспозиции музея наглядно представлена эволюция орудий труда, которыми на протяжении столетий пользовались крестьяне (борона, ручные жернова, ступы). История хлеба неотделима от истории человечества. Об этом говорят многочисленные археологические находки и письменные источники.

Радушная хозяйка Елена Калачева не только проведет интересную экскурсию, но и угостит знаменитыми Парским калачём.

Музей хлеба и Парского калача это самобытная история, увлекательное путешествия в прошлое и аромат свежей выпечки.

Переезд в Иваново, гостиничный комплекс "Сосновый бор".

Размещение в номерах.

Ужин за доп. 650 руб.

Свободное время.