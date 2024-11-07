Парские калачи,
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Шуе. Село Парское
10:21 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка “Гастрономические вкусы”.
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Люди ещё в далёкие времена облюбовали холм на левом берегу реки Тезы и, не мудрствуя лукаво, нарекли поселение именем “Шуя” — так в древности называлась левая сторона. В XIV веке оно стало вотчиной одной из ветвей суздальских князей, получивших прозвание Шуйских. Князья Шуйские, отважные и своенравные, гордившиеся своей принадлежностью к Рюриковичам, сыграли заметную роль в русской истории.
Может, потому и этот небольшой городок некогда пользовался известностью, а жизнь его тесно соприкасалась с важными вехами развития русского государства.
Шуя это не только история России, но и вкусы и традиции русской кухни.
И начнём мы наше знакомство по старой доброй традиции встречной чарочкой. Мы посетим один из первых винных заводов и узнаем его историю в музее “Казённый винный склад № 3”, где Вас угостят ягодными настойками.
Экскурсия рассказывает об истории одного из старейших предприятий города. В продукции используется зерновой спирт “Люкс”, очищенная артезианская вода из собственной скважины глубиной 125 м, натуральные ягоды и травы.
Обзорная экскурсия по Шуе.
Шуя знаменита как родина “выборного царя” Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России “свечной” колокольней, высота которой 106 м. А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.
Сытный обед русской кухни в кафе.
Переезд в село Васильевское с богатой историей и своим брендом.
Село Васильевское Шуйского района в начале XX века славилось своими кренделями, в советское время – вкусным хлебом, а теперь печатными пряниками. Семья, которая их печет, назвала такие пряники – васильевскими.
В пекарне устраивают мастер-классы по приготовлению пряников.
Все желающие могут увидеть процесс производства пряников и принять активное в нем участие, забрав с собой собственноручно приготовленное ароматное лакомство.
Переезд в удивительное село Парское.
Подъезжающие к селу Парское уже издали увидят старинный собор. А оказавшись возле него, под горкой заприметят красивую купальню, выстроенную рядом со Святым источником.
Для желающих возможность набрать воды из целебного источника и возможность окунуться в Святом источнике.
Посещение частного музея Музей хлеба и Парского калача.
Здесь вы погрузитесь в увлекательную историю хлебопекарного дела.
Представлен весь круг работ по его изготовлению — начиная от вспахивания земли и сева, заканчивая моментом, когда свежий батон вынимают из печи. В экспозиции музея наглядно представлена эволюция орудий труда, которыми на протяжении столетий пользовались крестьяне (борона, ручные жернова, ступы). История хлеба неотделима от истории человечества. Об этом говорят многочисленные археологические находки и письменные источники.
Радушная хозяйка Елена Калачева не только проведет интересную экскурсию, но и угостит знаменитыми Парским калачём.
Музей хлеба и Парского калача это самобытная история, увлекательное путешествия в прошлое и аромат свежей выпечки.
Переезд в Иваново, гостиничный комплекс "Сосновый бор".
Размещение в номерах.
Ужин за доп. 650 руб.
Свободное время.
Луковый терем (Лух), гастрономический пир, Шуя
Завтрак.
Переезд в посёлок Лух.
До сих пор историки спорят, когда же был основан Лух. Но достоверно известно, что уже при внуке Чингизхана — Батые, Лух сожгли, а до этого разграбили.
Будущий городок вырос рядом с форпостом Владимиро-Суздальского княжества. От нее сохранились земляные валы, на которых воссоздали кусок средневековой деревянной крепости XII-XIV веков.
Пять сотен лет Лух был городом. Сгорал и восстанавливался из пепла. Был вотчиной митрополита, столицей удельного княжества, а потом уезда. И лишь в начале 20 века потерял статус города.
Лух – родина самого ядреного сорта лука, без которого, по преданию, не обходилась ни одна трапеза Ивана Грозного. Здесь выращивали так много лука, что для возделывания грядок и прополки приходилось приглашать жителей соседних деревень.
Лух укрепил звание луковой столицы России открытием “Лукового терема”.
Терем расположен в луковой избе – особом доме для сушки и хранения лука, построенном в начале XX века. Ранее изба принадлежала семье знатных лухских купцов Винокуровых.
Сегодня в “Луковом тереме” можно увидеть экспозицию убранства старорусской избы с дореволюционными атрибутами домашнего обихода, предметами кухонной утвари, платьями и рубахами, сшитыми в позапрошлом столетии, попробовать луковые пироги по старинным лухским рецептам, приобрести местную сувенирную продукцию.
Особый интерес гостей вызывает дворовая территория, украшенная деревянными скульптурами, лавочками, беседкой, созданными руками жителя лухского поселения, народного мастера Ивановской области Камиля Давлетова.
Посещение музея, который носит имя изобретателя Николая Николаевича Бенардоса, прославившегося открытием “Электрогефеста” – процесса, известного сейчас как электродуговая сварка. Сварка была не единственным открытием – Николай Николаевич создал более 200 оригинальных изобретений.
В краеведческой экспозиции “Лух: страницы истории” собраны предметы городского и крестьянского быта, документы и фотографии, рассказывающие о жизни поселка с момента основания до наших дней.
Переезд в деревню Понькино.
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенская еда из печи –неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой.
Ни с чем не сравнимый вкус и аромат русских деревенских щей с зеленой квашеной капустой. Для приготовления этого блюда нужна щеница – квашеные нижние листья белокочанной капусты, рубленные с морковью.
Переезд в Шую.
Вас уже ждёт частная "Сыроварня за стеклом", где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели. Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан – Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог. Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени.
В шуйском районе есть эко-ферма “Шуйские ягоды”, где выращивают капризную землянику, сладкую малину, жимолость, красную смородину и крыжовник. Там же ягоды превращают в соки, нектары, коктейли, варенье, конфитюры и мармелад. Попробовать и купить их вы также сможете на сыроварни.
18:30 Окончание программы в г. Шуя на ж/д вокзале.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор» г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- двухместный номер, стандарт — 18 250 рублей;
- доплата за одноместное размещение — 2 000 руб.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Сосновый бор»
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.
Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки.
До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса в автобусе свободная рассадка)
- Проживание
- Питание: завтрак, 2 обеда
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Дегустации
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Владимира и из Шуи
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Билеты на самолет и поезд входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе свободная рассадка.
Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
На какие поезда лучше брать билеты?
Рекомендуемый проезд из Москвы: поезд: №740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Шую в 10:21.
Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга: поезд № 045, отправление в 19:36, прибытие в Иваново в 10:06 Встреча на Ж/д вокзале.
Рекомендуемый проезд из Москвы: поезд: №740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Шую в 10:21.
Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга: поезд № 045, отправление в 19:36 прибытие в Иваново в 10:06 Встреча на Ж/д вокзале.
Шуя – Москва: поезд № 740 Ласточка, отправление в 19:31, прибытие в Москву в 22:41, в пути – 3 часа 10 минут.
Билеты туристы покупают самостоятельно.