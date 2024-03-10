Туры на автобусе в Шуя

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Шуя, цены от 17 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Души уютный уголок: Ивановские земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Души уютный уголок: Ивановские земли
Начало: Иваново
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 18 900 за человека
Волжские пейзажи Ивановского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Волжские пейзажи Ивановского края
Начало: Иваново
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 18 600 за человека
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
Начало: Иваново
22 ноя в 10:00
от 2000017 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Души уютный уголок: Ивановские земли
    На мартовские выходные взяли с мужем индивидуальный тур по Шуе и Иванову в «Большой Стране». Не можем не поделиться своими
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    впечатлениями). Прекрасный гид, Елена Смирнова, настоящий знаток своего края, комфортный обаятельный человек, сделала все для максимально интесного и комфортного путешествия! Самая высокая оценка, всем рекомендуем!

  • А
    Алла
    11 января 2024
    Души уютный уголок: Ивановские земли
    Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
    Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Души уютный уголок: Ивановские земли
    Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
    Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
  • К
    Кудряшова
    27 августа 2023
    Волжские пейзажи Ивановского края
    Все было прекрасно. Очень понравилось.
    Все было прекрасно. Очень понравилосьВсе было прекрасно. Очень понравилосьВсе было прекрасно. Очень понравилосьВсе было прекрасно. Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Души уютный уголок: Ивановские земли
  2. Волжские пейзажи Ивановского края
  3. Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
Сколько стоит тур в Шуя в июне 2024
Сейчас в Шуя в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 17 900 до 18 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте тур в Шуя на 2024 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 17900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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