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Фестиваль «Русское Рождество»: Шуя и Палех. Праздничный тур в Ивановскую область
Начало: Ивановская область, Шуя
6 янв в 10:00
19 200 ₽
22 000 ₽ за человека
Гастрономические вкусы Ивановской земли
Начало: Владимир
19 июл в 10:00
16 авг в 10:00
от 18 250 ₽ за человека
Души уютный уголок: Ивановские земли
Начало: Ивановская область, Шуя
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
от 15 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- VValentina9 июля 2025Отличный тур для тех, кто интересуется культурой и ремёслами земли русской.
- ЕЕлена13 января 2025Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!
- ВВахтанг11 января 2025Хорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределение кто и куда идет. Все без накладок или непредвиденных ситуаций. Ощущение заботы и опеки на протяжение всей поездки. От теплой встречи до дружеского прощания.
- ЕЕлена24 сентября 2024Большое спасибо за прекрасный, познавательной отдых. Спасибо нашему гиду Светлане. Все было замечательно. И экскурсии, и размещение, и питание, и даже погода. Буду ездить в туры только с вами. Организация тура на высоком уровне. Благодарю!
- ННадежда2 августа 2024Поездка очень интересной. Очень понравилась экскурсовод Светлана. Мы получали ответы на все наши вопросы.
- ННадежда2 августа 2024Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую областьВсё было хорошо. Рекомендую.
- ММаслова15 июля 2024Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую областьКомфортно, удобно, маленькая группа.
- ИИрина9 июля 2024Интересный тур. Экскурсовод Светлана сделала наш тур чрезвычайно интересным, информативным и - немаловажно! - душевным. Красивые места, сохранившие следы значимых
- ИИрина9 июля 2024Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую областьОрганизован тур хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «2-дневные туры»
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