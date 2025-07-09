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Двухдневные экскурсионные туры Шуя

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Шуя, цены от 15 900 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Фестиваль «Русское Рождество»: Шуя и Палех. Праздничный тур в Ивановскую область
На автобусе
2 дня
-
13%
3 отзыва
Фестиваль «Русское Рождество»: Шуя и Палех. Праздничный тур в Ивановскую область
Начало: Ивановская область, Шуя
6 янв в 10:00
19 200 ₽22 000 ₽ за человека
Гастрономические вкусы Ивановской земли
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Гастрономические вкусы Ивановской земли
Начало: Владимир
19 июл в 10:00
16 авг в 10:00
от 18 250 ₽ за человека
Души уютный уголок: Ивановские земли
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Души уютный уголок: Ивановские земли
Начало: Ивановская область, Шуя
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
от 15 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • V
    Valentina
    9 июля 2025
    Гастрономические вкусы Ивановской земли
    Отличный тур для тех, кто интересуется культурой и ремёслами земли русской.
    Отличный тур для тех, кто интересуется культурой и ремёслами земли русскойОтличный тур для тех, кто интересуется культурой и ремёслами земли русскойОтличный тур для тех, кто интересуется культурой и ремёслами земли русской
  • Е
    Елена
    13 января 2025
    Гастрономические вкусы Ивановской земли
    Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!
    Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!
  • В
    Вахтанг
    11 января 2025
    Гастрономические вкусы Ивановской земли
    Хорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределение кто и куда идет. Все без накладок или непредвиденных ситуаций. Ощущение заботы и опеки на протяжение всей поездки. От теплой встречи до дружеского прощания.
    Хорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределение
  • Е
    Елена
    24 сентября 2024
    Души уютный уголок: Ивановские земли
    Большое спасибо за прекрасный, познавательной отдых. Спасибо нашему гиду Светлане. Все было замечательно. И экскурсии, и размещение, и питание, и даже погода. Буду ездить в туры только с вами. Организация тура на высоком уровне. Благодарю!
  • Н
    Надежда
    2 августа 2024
    Души уютный уголок: Ивановские земли
    Поездка очень интересной. Очень понравилась экскурсовод Светлана. Мы получали ответы на все наши вопросы.
  • Н
    Надежда
    2 августа 2024
    Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую область
    Всё было хорошо. Рекомендую.
  • М
    Маслова
    15 июля 2024
    Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую область
    Комфортно, удобно, маленькая группа.
  • И
    Ирина
    9 июля 2024
    Души уютный уголок: Ивановские земли
    Интересный тур. Экскурсовод Светлана сделала наш тур чрезвычайно интересным, информативным и - немаловажно! - душевным. Красивые места, сохранившие следы значимых
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    для всей России исторических событий за многие века и труды стольких великих и известных людей. В конце поездки Светлана от широты души организовала нам купание в реке Тезе - после жаркого дня это было великолепно!

  • И
    Ирина
    9 июля 2024
    Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую область
    Организован тур хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Шуя
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Фестиваль «Русское Рождество»: Шуя и Палех. Праздничный тур в Ивановскую область
  2. Гастрономические вкусы Ивановской земли
  3. Души уютный уголок: Ивановские земли
Сколько стоит тур в Шуя в июле 2025
Сейчас в Шуя в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 15 900 до 19 200 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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