V Valentina Гастрономические вкусы Ивановской земли Отличный тур для тех, кто интересуется культурой и ремёслами земли русской.

Е Елена Гастрономические вкусы Ивановской земли Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!

В Вахтанг Гастрономические вкусы Ивановской земли Хорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределение кто и куда идет. Все без накладок или непредвиденных ситуаций. Ощущение заботы и опеки на протяжение всей поездки. От теплой встречи до дружеского прощания.

Е Елена Души уютный уголок: Ивановские земли Большое спасибо за прекрасный, познавательной отдых. Спасибо нашему гиду Светлане. Все было замечательно. И экскурсии, и размещение, и питание, и даже погода. Буду ездить в туры только с вами. Организация тура на высоком уровне. Благодарю!

Н Надежда Души уютный уголок: Ивановские земли Поездка очень интересной. Очень понравилась экскурсовод Светлана. Мы получали ответы на все наши вопросы.

Н Надежда Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую область Всё было хорошо. Рекомендую.

М Маслова Заповедный край озер, лесов и рек. Тур в Ивановскую область Комфортно, удобно, маленькая группа.

И Ирина Души уютный уголок: Ивановские земли читать дальше для всей России исторических событий за многие века и труды стольких великих и известных людей. В конце поездки Светлана от широты души организовала нам купание в реке Тезе - после жаркого дня это было великолепно! Интересный тур. Экскурсовод Светлана сделала наш тур чрезвычайно интересным, информативным и - немаловажно! - душевным. Красивые места, сохранившие следы значимых