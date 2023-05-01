Шуя – город с богатой торговой историей и обилием памятников архитектуры. В ходе прогулки по его улочкам можно погрузиться в купеческую атмосферу и по-новому посмотреть на многих известных личностей минувших эпох – Василия Шуйского, Елизавету Петровну, Ивана Грозного. Вы прогуляетесь по историческому центру Шуи, увидите старинные храмы, посетите Винный склад и отведаете знаменитых шуйских настоек.

Осмотр купеческой застройки

В XVIII–XIX столетиях Шуя была важным торговым городом и поставляла свои товары на многие российские ярмарки. От этого периода на ее улочках осталось немало купеческих особняков, мануфактур, ремесленные мастерских. Вы сможете осмотреть хорошо сохранившиеся усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных, побывать в архитектурных комплексах шуйских фабрик, а также увидеть уникальную «важню» – единственный в России павильон с весами для возов.

Знакомство с храмами Шуи

В городе находится около 20 церквей, которые строились от момента основания Шуи в XIV столетии. Мы пройдемся к Покровскому собору, полюбуемся великолепной архитектурой Крестовоздвиженского храма и посмотрим на росписи храма Спаса Преображения. Одним из выдающихся культовых сооружений Шуи является Воскресенский собор постройки 1799 года, который славится своей монументальной колокольней высотой в 106 метров.

Посещение Винного склада

После осмотра архитектуры города мы направимся к Казенному винному складу №3, где сегодня работает завод «Шуйская водка». При производстве работает фирменный магазин-музей, в котором можно познакомиться с историей завода, узнать рецептуру бальзама «Старая Шуя» и попробовать вкусные настойки на травах и целебных годах.