Обзорные и познавательные экскурсии Шуя

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Шуя, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Шуя
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Знакомьтесь, Шуя
Погулять по центру, посетить музей винного завода и усадьбу 19 века на автопешеходной экскурсии
Начало: У музея им. Бальмонта
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
Познакомиться с богатой торговой историей города и полюбоваться старинными памятниками архитектуры
«Здесь вы познакомитесь с историей российского мыловарения и его технологией с XVII до XXI вв»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 100 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Музей мыла (аудиоэкскурсия без сопровождения гида) Здесь вы познакомитесь с историей российского мыловарения и его технологией с XVII до XXI вв»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Шуе
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с купеческими особняками В XVII–XVIII веках Шуя была крупным торговым центром и славилась своими ремеслами, прежде всего – изготовлением тканей, которые продавались по всей стране и за ее пределами»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Шуе
    Екатерина провела прекрасную экскурсию. Нам очень понравилось. В спокойном темпе, очень доброжелательно, интересно и познавательно. Подсказала, что ещё можно посетить в городе и округе.
  • А
    Александр
    29 марта 2024
    Знакомьтесь, Шуя
    Не знаю, можно ли рассказать о славном городе Шуя и показать его достопримечательности лучше, чем это сделала Елена. Прекрасное знание прошлого города и позитивная эмоциональность сделали наше краткое пребывание в Шуе маленьким праздником.
  • М
    Михаил
    9 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Шуе
    Отличная экскурсия, прекрасный гид Екатерина!!!
  • В
    Вадим
    4 февраля 2024
    Знакомьтесь, Шуя
    было непонятно как оплачивать предоплату. Просто запутался. Нашёл.,Поработайте над этим вопросом. Лично для меня было неудобно. Первый раз такое.,Всё остальное вполне устраивает. Спасибо.
  • В
    Виталий
    14 января 2024
    Знакомьтесь, Шуя
    Это было волшебно! Елена - прекрасный гид. Она познакомила нас не только с достопримечательностями, но и с гастрономией, культурой и современностью Шуи. А главное, сделала всё, чтобы мы влюбились в регион! Самые горячие рекомендации!!!
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Были на экскурсии в Шуе с Екатериной. Очень понравилось. Рассказ слаженный, интересный с разными историческими и современными данными. На все наши многочисленные вопросы мы получили ответы.
  • Л
    Любовь
    19 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Прекрасная экскурсия в древний город Шуя. Екатерина с интересом преподносит рассказ, видно, что человек искренне любит свой город. Мы прониклись
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    историей города. Хотим приехать на Рождественские каникулы, посмотреть на разрекламированные гуляния. Екатерину рекомендуем от чистого сердца! Обязательно посетите музей мыла, который собран и действует благодаря увлекающейся жительнице города.

  • Т
    Татьяна
    9 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе
    Экскурсовод Екатерина рассказала об истории города и его современности, уделяя особое внимание темам, которые меня очень интересуют. Очень понравилась экскурсия и город! Думаю, приеду сюда ещё! Спасибо!
  • А
    Андрей
    27 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе и Музей мыла на транспорте туристов
    Огромное спасибо нашему гиду Екатерине за интересную и познавательную обзорную экскурсию по Шуе. Гид просто влюбила нас в свой город и мы собираемся приехать в Шую ещё раз на Новый Год.
  • А
    Алла
    26 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Экскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали много интересного про новый для нас город Шую. Экскурсия проходила неспешно, в комфортном для нас темпе. Спасибо.
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Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Шуя в июне 2024
Сейчас в Шуя в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 4 100. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Шуя нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Шуя много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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