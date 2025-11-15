Вас ждёт интересная программа, каждый день которой
янв
Программа тура по дням
«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами
11:00 Встреча с гидом в г. Иваново на перроне у входа в вокзал. Табличка «Волжские просторы».
Посадка в автобус.
Переезд в санаторий «Лунёво» на Волге (Костромская область).
Остановка в г. Приволжск.
Здесь Вы можете купить прекрасные подарки себе и своим близким. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности. Предприятие бережно хранит традиции Русского ювелирного искусства.
Вы посетите фирменный салон-магазин, где познакомитесь с товарным ассортиментом предприятия, и приобретете понравившиеся модели из серебра, золота, а также ювелирную бижутерию по ценам от производителя.
Прибытие в санаторий Лунёво на Волге. Размещение в номерах.
Обед с 14:15 до 15:30.
16:00 Уличные гулянья у костра.
16:30 Даешь лыжню (гонки на лыжах) на призы.
17:00 Новогодняя мафия.
18:00 Дискотека с глинтвейном на катке со Снегурочкой и Дедом Морозом.
19:15 Сказочный ужин с сюрпризами.
21:15 Выступление кавер-группы «Фреш».
10:00-18:00 Катание на снегоходе по Волге за доп. плату.
Зимние сказочные «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.
Уличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группы
Завтрак с 09:15 до 11:00.
10:00-18:00 Катание на снегоходе за доп. плату.
Зимние сказочные «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.
Обед с 14:15 до 15:30.
16:00 Уличные гулянья у костра с угощеньями от Лунево и развлекательной программой.
16:30 Пушистики хаски. Фоткаемся и катаемся.
17:00 Гонки на тюбингах с горки на призы (кто самый быстрый и кто самый дальний).
18:00 Дискотека с глинтвейном на катке с Дедом Морозом и Снегурочкой.
19:15 Сбор гостей и ужин в ресторане.
20:30 Новогодний квиз от аниматоров.
21:00 Выступление кавер-группы.
22:00 Дискотека со Снегурочкой и Дедом Морозом.
Зимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкет
Завтрак с 09:15 до 11:00.
10:00-18:00 Катание на снегоходе за доп. плату.
Зимние «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.
11:00 Керлинг на катке.
11:30 Биатлон по-луневски.
12:00 Мастер-класс.
13:00 Квест по территории «В поисках подарков».
13:30 Турнир по хоккею на призы.
Обед с 14:15 до 15:30.
16:00 Уличные гулянья у костра с играми и сюрпризами.
17:00 Турнир по керлингу на нашем катке.
18:00 Дискотека с глинтвейном на катке.
19:15 Рождественский банкет с развлекательной программой.
21:00 Выступление кавер-группы и дискотека.
Рыбное хозяйство, обзорная экскурсия по Шуе и рождественская ярмарка, отъезд
Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 Встреча с гидом в холле. Посадка в автобус.
Отправление в Волгореченск на рыбное хозяйство, посещение магазина (без экскурсии).
Переезд в Шую.
Обед в кафе, где вас угостят фирменными зелеными щами — это блюдо готовят по особому рецепту, а также шуйскими настоечками.
Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.
Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери, и самой высокой в России «свечной» колокольней.
В новогодней программе 7 января Рождественская ярмарка в центре города и большая музыкальная программа. А также экскурсия в городской парк, который станет центральной локацией фестиваля.
Здесь вас ждет уникальное световое шоу «Парк Рождественского Чуда», которое никого не оставит равнодушным. Посетители смогут прогуляться по специальному маршруту, вдоль которого мэппинг и лазеры создадут сказочную атмосферу, а музыкальное сопровождение усилит эффект «оживания» леса.
Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иваново, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.
19:00 Окончание программы на ж/д вокзале в Шуе.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Лунево» 3* в Костромской области.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Категория номера
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|45 000
|63 100
Варианты проживания
Лунево 3
Отель «Лунево на Волге» расположен в 80 метрах от берега Волги. К услугам гостей тренажерный зал. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в строгом стиле. В числе стандартных удобств — телевизор и холодильник.
Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и устроить обед на открытом воздухе.
В окрестностях популярен лыжный спорт, рыбная ловля, а также пешие и велосипедные прогулки. На частном пляже можно взять напрокат снаряжение для водных видов спорта. В распоряжении гостей комната для игр, библиотека и сувенирный магазин. Дети могут поиграть на игровой площадке или провести время в детском клубе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа сопровождающего
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, включенное в программу тура:3-разовое питание (завтрак, обед, ужин) шведский стол + специальное праздничное меню бокал шампанского на завтрак бокал красного или белого вина на обед и ужин
- 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин) шведский стол + специальное праздничное меню
- Бокал шампанского на завтрак
- Бокал красного или белого вина на обед и ужин
- Праздничная программа с банкетом
- Барбекю-беседка с мангалом для всех гостей
- Настольный теннис
- Спортивные турниры (по расписанию и погоде)
- Прокат спортивного инвентаря: тюбинги, коньки, лыжи (60 мин на номер)
- WI-FI, парковка, библиотека, киносеансы, просмотр мультиков
- Мастер-классы
- Взрослая и детская анимация
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново, ж/д билеты из Шуи
- Питание, не указанное в программе
- Медицинские процедуры, спа-процедуры и оздоровление, баня и сибирский чан
- Гриль-кафе, беседка на берегу Волги
- Личные расходы, сувениры и т. д
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем мы будем передвигаться?
Предоставляется автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса.
В автобусе свободная рассадка.