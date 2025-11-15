1 день

«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами

11:00 Встреча с гидом в г. Иваново на перроне у входа в вокзал. Табличка «Волжские просторы».

Посадка в автобус.

Переезд в санаторий «Лунёво» на Волге (Костромская область).

Остановка в г. Приволжск.

Здесь Вы можете купить прекрасные подарки себе и своим близким. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности. Предприятие бережно хранит традиции Русского ювелирного искусства.

Вы посетите фирменный салон-магазин, где познакомитесь с товарным ассортиментом предприятия, и приобретете понравившиеся модели из серебра, золота, а также ювелирную бижутерию по ценам от производителя.

Прибытие в санаторий Лунёво на Волге. Размещение в номерах.

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Уличные гулянья у костра.

16:30 Даешь лыжню (гонки на лыжах) на призы.

17:00 Новогодняя мафия.

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке со Снегурочкой и Дедом Морозом.

19:15 Сказочный ужин с сюрпризами.

21:15 Выступление кавер-группы «Фреш».

10:00-18:00 Катание на снегоходе по Волге за доп. плату.

Зимние сказочные «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160