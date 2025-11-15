Мои заказы

Волжские просторы Костромской области. Рождество в Лунёво

Почему бы не отметить праздник в семейном отеле «Лунёво» на берегу Волги? Это идеальное место для семейного отдыха и романтических прогулок под открытым небом.

Вас ждёт интересная программа, каждый день которой
читать дальше

полон новых событий и открытий: зимние игры и прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, дискотеки с глинтвейном, ужины в приятной компании.

А кульминацией путешествия станет погружение в сказочную атмосферу старинного города Шуи, где вас ждет настоящая Рождественская ярмарка с ее уютными балаганами, горячими угощениями и праздничными гуляньями.

5
3 отзыва
Волжские просторы Костромской области. Рождество в ЛунёвоФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Волжские просторы Костромской области. Рождество в ЛунёвоФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Волжские просторы Костромской области. Рождество в ЛунёвоФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
4
янв

Программа тура по дням

1 день

«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами

11:00 Встреча с гидом в г. Иваново на перроне у входа в вокзал. Табличка «Волжские просторы».

Посадка в автобус.

Переезд в санаторий «Лунёво» на Волге (Костромская область).

Остановка в г. Приволжск.

Здесь Вы можете купить прекрасные подарки себе и своим близким. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности. Предприятие бережно хранит традиции Русского ювелирного искусства.

Вы посетите фирменный салон-магазин, где познакомитесь с товарным ассортиментом предприятия, и приобретете понравившиеся модели из серебра, золота, а также ювелирную бижутерию по ценам от производителя.

Прибытие в санаторий Лунёво на Волге. Размещение в номерах.

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Уличные гулянья у костра.

16:30 Даешь лыжню (гонки на лыжах) на призы.

17:00 Новогодняя мафия.

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке со Снегурочкой и Дедом Морозом.

19:15 Сказочный ужин с сюрпризами.

21:15 Выступление кавер-группы «Фреш».

10:00-18:00 Катание на снегоходе по Волге за доп. плату.

Зимние сказочные «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Уличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группы

Завтрак с 09:15 до 11:00.

10:00-18:00 Катание на снегоходе за доп. плату.

Зимние сказочные «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Уличные гулянья у костра с угощеньями от Лунево и развлекательной программой.

16:30 Пушистики хаски. Фоткаемся и катаемся.

17:00 Гонки на тюбингах с горки на призы (кто самый быстрый и кто самый дальний).

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке с Дедом Морозом и Снегурочкой.

19:15 Сбор гостей и ужин в ресторане.

20:30 Новогодний квиз от аниматоров.

21:00 Выступление кавер-группы.

22:00 Дискотека со Снегурочкой и Дедом Морозом.

Уличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группыУличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группыУличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группыУличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группы
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Зимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкет

Завтрак с 09:15 до 11:00.

10:00-18:00 Катание на снегоходе за доп. плату.

Зимние «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

11:00 Керлинг на катке.

11:30 Биатлон по-луневски.

12:00 Мастер-класс.

13:00 Квест по территории «В поисках подарков».

13:30 Турнир по хоккею на призы.

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Уличные гулянья у костра с играми и сюрпризами.

17:00 Турнир по керлингу на нашем катке.

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке.

19:15 Рождественский банкет с развлекательной программой.

21:00 Выступление кавер-группы и дискотека.

Зимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкетЗимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкетЗимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкетЗимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкет
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Рыбное хозяйство, обзорная экскурсия по Шуе и рождественская ярмарка, отъезд

Завтрак. Освобождение номеров.

10:00 Встреча с гидом в холле. Посадка в автобус.

Отправление в Волгореченск на рыбное хозяйство, посещение магазина (без экскурсии).

Переезд в Шую.

Обед в кафе, где вас угостят фирменными зелеными щами — это блюдо готовят по особому рецепту, а также шуйскими настоечками.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери, и самой высокой в России «свечной» колокольней.

В новогодней программе 7 января Рождественская ярмарка в центре города и большая музыкальная программа. А также экскурсия в городской парк, который станет центральной локацией фестиваля.

Здесь вас ждет уникальное световое шоу «Парк Рождественского Чуда», которое никого не оставит равнодушным. Посетители смогут прогуляться по специальному маршруту, вдоль которого мэппинг и лазеры создадут сказочную атмосферу, а музыкальное сопровождение усилит эффект «оживания» леса.

Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иваново, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

19:00 Окончание программы на ж/д вокзале в Шуе.

Отправление в Москву самостоятельно.

Рыбное хозяйство, обзорная экскурсия по Шуе и рождественская ярмарка, отъездРыбное хозяйство, обзорная экскурсия по Шуе и рождественская ярмарка, отъездРыбное хозяйство, обзорная экскурсия по Шуе и рождественская ярмарка, отъездРыбное хозяйство, обзорная экскурсия по Шуе и рождественская ярмарка, отъезд
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Лунево» 3* в Костромской области.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

Категория номераДвухместноеОдноместное
Стандарт45 00063 100

Варианты проживания

Лунево 3

3 ночи

Отель «Лунево на Волге» расположен в 80 метрах от берега Волги. К услугам гостей тренажерный зал. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в строгом стиле. В числе стандартных удобств — телевизор и холодильник.

Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и устроить обед на открытом воздухе.

В окрестностях популярен лыжный спорт, рыбная ловля, а также пешие и велосипедные прогулки. На частном пляже можно взять напрокат снаряжение для водных видов спорта. В распоряжении гостей комната для игр, библиотека и сувенирный магазин. Дети могут поиграть на игровой площадке или провести время в детском клубе.

Лунево 3Лунево 3Лунево 3Лунево 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа сопровождающего
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, включенное в программу тура:3-разовое питание (завтрак, обед, ужин) шведский стол + специальное праздничное меню бокал шампанского на завтрак бокал красного или белого вина на обед и ужин
  • 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин) шведский стол + специальное праздничное меню
  • Бокал шампанского на завтрак
  • Бокал красного или белого вина на обед и ужин
  • Праздничная программа с банкетом
  • Барбекю-беседка с мангалом для всех гостей
  • Настольный теннис
  • Спортивные турниры (по расписанию и погоде)
  • Прокат спортивного инвентаря: тюбинги, коньки, лыжи (60 мин на номер)
  • WI-FI, парковка, библиотека, киносеансы, просмотр мультиков
  • Мастер-классы
  • Взрослая и детская анимация
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иваново, ж/д билеты из Шуи
  • Питание, не указанное в программе
  • Медицинские процедуры, спа-процедуры и оздоровление, баня и сибирский чан
  • Гриль-кафе, беседка на берегу Волги
  • Личные расходы, сувениры и т. д
Место начала и завершения?
Иваново
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться?

Предоставляется автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса.

В автобусе свободная рассадка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Шуя

