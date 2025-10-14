Волжские просторы Костромской области. Рождество в Лунёво
Начало: Иваново
«Вас ждёт интересная программа, каждый день которой полон новых событий и открытий: зимние игры и прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, дискотеки с глинтвейном, ужины в приятной компании»
4 янв в 10:00
45 000 ₽ за человека
Души уютный уголок: Ивановские земли зимой
Начало: Ивановская область, Шуя
«Для новогодних программ: экскурсия в городской парк»
15 ноя в 10:00
13 дек в 10:00
от 19 800 ₽ за человека
Фестиваль «Русское Рождество»: Шуя и Палех. Праздничный тур в Ивановскую область
Начало: Ивановская область, Шуя
«Интерактивная программа «Истории новогодних традиций на Руси»»
6 янв в 10:00
19 200 ₽ за человека
