Фестиваль «Русское Рождество»: Шуя и Палех. Праздничный тур в Ивановскую область

Фестиваль «Русское Рождество»
«Русское Рождество» — это не только елочные огни, световое шоу «Парк Рождественского Чуда», ярмарочные гулянья, святочные представления и концерты духовной и фольклорной музыки. Здесь можно узнать все подробности о традициях
празднования Рождества.

Например, в чём разница между колядками и христославием, какие угощения подходят для сочельника и Рождества или чем украшали рождественскую ель в дореволюционные времена? Зимняя праздничная Шуя не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.

Убедитесь в этом сами: познакомьтесь с городом, повеселитесь на интерактивных программах и сделайте уникальные сувениры своими руками!

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Шуе, Введеньё, интерактивная программа с мастер-классом «Истории новогодних традиций на Руси»

10:30 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Шуя.

Рекомендуемый поезд: «Ласточка» № 740Я в 07:07 до г. Шуя.

В зале ожидания железнодорожной станции «Шуя» находится выставка исторических костюмов работников железной дороги периода конца XIX – начала ХХ веков.

Само здание вокзала является объектом культурного наследия, после реконструкции его исторический облик максимально сохранен.

Посадка в автобус: свободная рассадка.

Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в. Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмами. и самой высокой в России «свечной» колокольней.

В преддверии большого праздника Рождества Христова поговорим о храмах, которые до революции являлись центрами духовной жизни людей. Сегодня целью нашего путешествия станут церкви старинного купеческого города Шуя.

В Шуе до революции было более 20 церквей. Большинство из них построено в XIX – начале XX века. Но было и несколько старинных храмов, которые существовали уже в XVII веке. Некоторые сохранились до нашего времени, другие, к сожалению, разрушены. Вы услышите их удивительные истории.

Храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери. В Покровской церкви была икона, подаренная Иваном Грозным.

Особенная судьба у храма Спаса Нерукотворного, это был один из красивейших храмов. Здесь хранилась еще одна святыня Шуи – Животворящий Крест (точная копия того, что находился в Новом Иерусалиме, из трех пород дерева), он славился исцелениями.

Здесь в начале XIX века служил дьяконом Василий Петрович Цветаев – прадед поэта Марины Цветаевой. В 1930 году Спасский храм был взорван. В праздничные дни на площади зажигаются огни инсталляции « Храм» на месте утраченного храма.

Обед.

Переезд в село Введеньё, где посетим один из самых древних обителей Николо-Шартомский мужской монастырь.

По легенде, в XIII веке шуйская крестьянка нашла на месте впадения возле реки Шартомы небольшую икону, на которой был изображен лик Николая Чудотворца. На месте удивительной находки основали обитель.

Мы посетим храмы монастыря и увидим его святыни, проникнемся духом наступающего праздника

Возвращение в Шую.

Посещение творческой мастерской «Ситцевый карман».

Интерактивная программа «Истории новогодних традиций на Руси».

Здесь вы окунётесь в мир сказочной новогодней истории, сможете принять участие в рассказе-представлении, где не только увидите, но и сами примерите на себя роли Царских особ, да князей, которые когда-то вершили судьбу нашей чудесной Шуи.

Мы вместе узнаем, как появился этот замечательный и всеми любимый праздник, какими напитками баловал себя люд по праздничкам.

В программе вас ждут:

  • мастер-класс «Рождественская игрушка в ситцевых традициях»;
  • угощение и история русских напитков;
  • фотосессия в костюмах.

Размещение в гостинице.

Свободное время для посещения праздничной ярмарки, которая будет проходить на центральной площади города.

Самостоятельное посещение выставки «Рождество в доме Павлова» в особняке М. А. Павлова.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Желающие могут посетить праздничную службу в одном из храмов города, находящихся в центре.

Размещение в отеле «Сосновый бор».

Ужин за доп. плату – 650 руб. (оплачивается вместе с путёвкой).

2 день

Музей иконы в Палехе, мастер-класс по росписи, интерактивная программа «Рождество в деревне», световое шоу в Шуе

Переезд в Палех, где традиция не прерывалась, но принимала новые формы, место с особой культурной средой, художественным сообществом.

Тысячи туристов со всего света спешат в Палех, чтобы своими глазами увидеть шедевры миниатюрной росписи, возникшей на основе великого искусства иконописи.

Сегодня и у вас появится уникальная возможность восхититься раритетными изделиями и полюбоваться шедеврами русских художников.

Палехские иконописцы расписывали храмы Новодевичьего монастыря и Троице-Сергиевой лавры, а шкатулки, созданные здешними мастерами, завоевывали высшие награды художественных выставок по всему миру.

Палех стал центром иконописного промысла еще в XVII веке. Палехская икона до револю­ции была не менее знаме­ни­та, чем палехская шкатулка сегодня.

В советские времена поселок был одним из немногих мест, где разрешалось открыто демонстрировать иконы.

Музей иконы.

Вы увидите уникальную коллекцию старинных икон и старообрядческий крест XVII века, побывавший даже в Ватикане.

Главный храм Палеха – Крестовоздвиженский. Он отличается своими внутренними росписями. Как отмечают искусствоведы, это последняя в истории искусства роспись, созданная в традициях древнерусской фресковой живописи.

Вы побываете в главной святыне Палеха и увидете резные царские врата, уникальный памятник декоративного храмового искусства XVI века.

Посещение художественной мастерской, где палехский художник проведет мастер-класс по росписи. Каждый гость сделает себе рождественский подарок.

Переезд в деревню Понькино.

Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.

Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало деревенское, соленья из погребка, домашние баранки с ароматным чаем и русский крепкий напиток.

Увлекательная интерактивная программа «Рождество в деревне» с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.

Вспоминая народные традиции, вы наденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника.

Под звонкую Шуйскую гармонь мы запоем застольные песни.

Вспомним народный фольклор – частушки. И, конечно, немножко погадаем на любовь, на удачу, на достаток в доме. Приезжайте, будет весело.

Переезд в Шую.

Экскурсия в городской парк, который станет центральной локацией фестиваля.

Здесь вас ждет уникальное световое шоу «Парк Рождественского Чуда»,которое никого не оставит равнодушным.

Посетители смогут прогуляться по специальному маршруту, вдоль которого мэппинг и лазеры создадут сказочную атмосферу, а музыкальное сопровождение усилит эффект «оживания» леса.

Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иванова, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Свободное время для фотосессий.

18:45 Окончание программы на ж/д вокзале г. Шуя.

Рекомендуемые поезда для данной программы:

  • поезд №740 «Ласточка», отправление в 19:24, прибытие в Москву в 22:45;
  • поезд № 347, отправление в 20:09, прибытие в Санкт- Петербург в 12:12.
Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель2-местное1-местное
Сосновый бор19 20022 800

Варианты проживания

Отель «Сосновый бор»

1 ночь

Гостиница включает в себя несколько двухместных номеров, которые оснащены ванной комнатой, спальными местами, гардеробом, сейфом, санузлом, телевизором, кондиционером. Гостям предоставляются гигиенические принадлежности, тапочки, халат. Есть доступ к сети Wi-Fi.

Каждое утро в гостинице «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». В течение дня гости могут поесть в ресторане.

Для любителей активного отдыха гостиница предоставляет возможность пострелять из лука, поиграть в дартс, настольный теннис. Так же имеется сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, терраса. Расстояние до железнодорожного вокзала – 7,2 км, до аэропорта – 5 км.

Приглашаем Вас посетить комплекс саун «Сосновый бор»! Посещение парной подарит приятное расслабление, а купание в бассейне наполнит энергией!

Комплекс из саун расположен на 1 этаже корпуса № 2. Каждая сауна рассчитана на группу от 6 до 10 человек. Режим работы – круглосуточно. По желанию можно заказать блюда и напитки из меню ресторана, вкусный чай с натуральными добавками и вареньем.

В каждой сауне: холл-гардеробная, комната отдыха с большим столом, диванами или стульями, телевизор, парная, санузел, душевые кабины, фен, средства гигиены, простынь, шапочка, полотенце

В бассейнах саун установлено специальное немецкое оборудование для очистки воды, оснащенное серебросодержащим фильтром, который делает воду не только кристально чистой, но и мягкой.

Забронировать сауну нужно заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание: 1 ночь в гостинице
  • Питание: завтрак, 1 обед из печи, 1 обед в кафе
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Развлекательная программа
  • Мастер-класс по росписи брошки в стиле лаковой миниатюры от палехского художника
  • Мастер-класс «Рождественская игрушка»
  • Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Шуи и обратно
  • Питание, не указанное в программе, в Т.Ч. 1 ужин в гостинице - 650 рублей (бронируется заранее)
Место начала и завершения?
Ивановская область, Шуя
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

