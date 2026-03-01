1 день

Экскурсия по Шуе, Введеньё, интерактивная программа с мастер-классом «Истории новогодних традиций на Руси»

10:30 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Шуя.

Рекомендуемый поезд: «Ласточка» № 740Я в 07:07 до г. Шуя.

В зале ожидания железнодорожной станции «Шуя» находится выставка исторических костюмов работников железной дороги периода конца XIX – начала ХХ веков.

Само здание вокзала является объектом культурного наследия, после реконструкции его исторический облик максимально сохранен.

Посадка в автобус: свободная рассадка.

Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в. Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмами. и самой высокой в России «свечной» колокольней.

В преддверии большого праздника Рождества Христова поговорим о храмах, которые до революции являлись центрами духовной жизни людей. Сегодня целью нашего путешествия станут церкви старинного купеческого города Шуя.

В Шуе до революции было более 20 церквей. Большинство из них построено в XIX – начале XX века. Но было и несколько старинных храмов, которые существовали уже в XVII веке. Некоторые сохранились до нашего времени, другие, к сожалению, разрушены. Вы услышите их удивительные истории.

Храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери. В Покровской церкви была икона, подаренная Иваном Грозным.

Особенная судьба у храма Спаса Нерукотворного, это был один из красивейших храмов. Здесь хранилась еще одна святыня Шуи – Животворящий Крест (точная копия того, что находился в Новом Иерусалиме, из трех пород дерева), он славился исцелениями.

Здесь в начале XIX века служил дьяконом Василий Петрович Цветаев – прадед поэта Марины Цветаевой. В 1930 году Спасский храм был взорван. В праздничные дни на площади зажигаются огни инсталляции « Храм» на месте утраченного храма.

Обед.

Переезд в село Введеньё, где посетим один из самых древних обителей Николо-Шартомский мужской монастырь.

По легенде, в XIII веке шуйская крестьянка нашла на месте впадения возле реки Шартомы небольшую икону, на которой был изображен лик Николая Чудотворца. На месте удивительной находки основали обитель.

Мы посетим храмы монастыря и увидим его святыни, проникнемся духом наступающего праздника

Возвращение в Шую.

Посещение творческой мастерской «Ситцевый карман».

Интерактивная программа «Истории новогодних традиций на Руси».

Здесь вы окунётесь в мир сказочной новогодней истории, сможете принять участие в рассказе-представлении, где не только увидите, но и сами примерите на себя роли Царских особ, да князей, которые когда-то вершили судьбу нашей чудесной Шуи.

Мы вместе узнаем, как появился этот замечательный и всеми любимый праздник, какими напитками баловал себя люд по праздничкам.

В программе вас ждут:

мастер-класс «Рождественская игрушка в ситцевых традициях»;

угощение и история русских напитков;

фотосессия в костюмах.

Размещение в гостинице.

Свободное время для посещения праздничной ярмарки, которая будет проходить на центральной площади города.

Самостоятельное посещение выставки «Рождество в доме Павлова» в особняке М. А. Павлова.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Желающие могут посетить праздничную службу в одном из храмов города, находящихся в центре.

Размещение в отеле «Сосновый бор».

Ужин за доп. плату – 650 руб. (оплачивается вместе с путёвкой).

