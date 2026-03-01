Программа тура по дням
Экскурсия по Шуе, Введеньё, интерактивная программа с мастер-классом «Истории новогодних традиций на Руси»
10:30 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Шуя.
Рекомендуемый поезд: «Ласточка» № 740Я в 07:07 до г. Шуя.
В зале ожидания железнодорожной станции «Шуя» находится выставка исторических костюмов работников железной дороги периода конца XIX – начала ХХ веков.
Само здание вокзала является объектом культурного наследия, после реконструкции его исторический облик максимально сохранен.
Посадка в автобус: свободная рассадка.
Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в. Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмами. и самой высокой в России «свечной» колокольней.
В преддверии большого праздника Рождества Христова поговорим о храмах, которые до революции являлись центрами духовной жизни людей. Сегодня целью нашего путешествия станут церкви старинного купеческого города Шуя.
В Шуе до революции было более 20 церквей. Большинство из них построено в XIX – начале XX века. Но было и несколько старинных храмов, которые существовали уже в XVII веке. Некоторые сохранились до нашего времени, другие, к сожалению, разрушены. Вы услышите их удивительные истории.
Храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери. В Покровской церкви была икона, подаренная Иваном Грозным.
Особенная судьба у храма Спаса Нерукотворного, это был один из красивейших храмов. Здесь хранилась еще одна святыня Шуи – Животворящий Крест (точная копия того, что находился в Новом Иерусалиме, из трех пород дерева), он славился исцелениями.
Здесь в начале XIX века служил дьяконом Василий Петрович Цветаев – прадед поэта Марины Цветаевой. В 1930 году Спасский храм был взорван. В праздничные дни на площади зажигаются огни инсталляции « Храм» на месте утраченного храма.
Обед.
Переезд в село Введеньё, где посетим один из самых древних обителей Николо-Шартомский мужской монастырь.
По легенде, в XIII веке шуйская крестьянка нашла на месте впадения возле реки Шартомы небольшую икону, на которой был изображен лик Николая Чудотворца. На месте удивительной находки основали обитель.
Мы посетим храмы монастыря и увидим его святыни, проникнемся духом наступающего праздника
Возвращение в Шую.
Посещение творческой мастерской «Ситцевый карман».
Интерактивная программа «Истории новогодних традиций на Руси».
Здесь вы окунётесь в мир сказочной новогодней истории, сможете принять участие в рассказе-представлении, где не только увидите, но и сами примерите на себя роли Царских особ, да князей, которые когда-то вершили судьбу нашей чудесной Шуи.
Мы вместе узнаем, как появился этот замечательный и всеми любимый праздник, какими напитками баловал себя люд по праздничкам.
В программе вас ждут:
- мастер-класс «Рождественская игрушка в ситцевых традициях»;
- угощение и история русских напитков;
- фотосессия в костюмах.
Размещение в гостинице.
Свободное время для посещения праздничной ярмарки, которая будет проходить на центральной площади города.
Самостоятельное посещение выставки «Рождество в доме Павлова» в особняке М. А. Павлова.
Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.
Желающие могут посетить праздничную службу в одном из храмов города, находящихся в центре.
Размещение в отеле «Сосновый бор».
Ужин за доп. плату – 650 руб. (оплачивается вместе с путёвкой).
Музей иконы в Палехе, мастер-класс по росписи, интерактивная программа «Рождество в деревне», световое шоу в Шуе
Переезд в Палех, где традиция не прерывалась, но принимала новые формы, место с особой культурной средой, художественным сообществом.
Тысячи туристов со всего света спешат в Палех, чтобы своими глазами увидеть шедевры миниатюрной росписи, возникшей на основе великого искусства иконописи.
Сегодня и у вас появится уникальная возможность восхититься раритетными изделиями и полюбоваться шедеврами русских художников.
Палехские иконописцы расписывали храмы Новодевичьего монастыря и Троице-Сергиевой лавры, а шкатулки, созданные здешними мастерами, завоевывали высшие награды художественных выставок по всему миру.
Палех стал центром иконописного промысла еще в XVII веке. Палехская икона до революции была не менее знаменита, чем палехская шкатулка сегодня.
В советские времена поселок был одним из немногих мест, где разрешалось открыто демонстрировать иконы.
Музей иконы.
Вы увидите уникальную коллекцию старинных икон и старообрядческий крест XVII века, побывавший даже в Ватикане.
Главный храм Палеха – Крестовоздвиженский. Он отличается своими внутренними росписями. Как отмечают искусствоведы, это последняя в истории искусства роспись, созданная в традициях древнерусской фресковой живописи.
Вы побываете в главной святыне Палеха и увидете резные царские врата, уникальный памятник декоративного храмового искусства XVI века.
Посещение художественной мастерской, где палехский художник проведет мастер-класс по росписи. Каждый гость сделает себе рождественский подарок.
Переезд в деревню Понькино.
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало деревенское, соленья из погребка, домашние баранки с ароматным чаем и русский крепкий напиток.
Увлекательная интерактивная программа «Рождество в деревне» с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.
Вспоминая народные традиции, вы наденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника.
Под звонкую Шуйскую гармонь мы запоем застольные песни.
Вспомним народный фольклор – частушки. И, конечно, немножко погадаем на любовь, на удачу, на достаток в доме. Приезжайте, будет весело.
Переезд в Шую.
Экскурсия в городской парк, который станет центральной локацией фестиваля.
Здесь вас ждет уникальное световое шоу «Парк Рождественского Чуда»,которое никого не оставит равнодушным.
Посетители смогут прогуляться по специальному маршруту, вдоль которого мэппинг и лазеры создадут сказочную атмосферу, а музыкальное сопровождение усилит эффект «оживания» леса.
Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иванова, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.
Свободное время для фотосессий.
18:45 Окончание программы на ж/д вокзале г. Шуя.
Рекомендуемые поезда для данной программы:
- поезд №740 «Ласточка», отправление в 19:24, прибытие в Москву в 22:45;
- поезд № 347, отправление в 20:09, прибытие в Санкт- Петербург в 12:12.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|2-местное
|1-местное
|Сосновый бор
|19 200
|22 800
Варианты проживания
Отель «Сосновый бор»
Гостиница включает в себя несколько двухместных номеров, которые оснащены ванной комнатой, спальными местами, гардеробом, сейфом, санузлом, телевизором, кондиционером. Гостям предоставляются гигиенические принадлежности, тапочки, халат. Есть доступ к сети Wi-Fi.
Каждое утро в гостинице «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». В течение дня гости могут поесть в ресторане.
Для любителей активного отдыха гостиница предоставляет возможность пострелять из лука, поиграть в дартс, настольный теннис. Так же имеется сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, терраса. Расстояние до железнодорожного вокзала – 7,2 км, до аэропорта – 5 км.
Приглашаем Вас посетить комплекс саун «Сосновый бор»! Посещение парной подарит приятное расслабление, а купание в бассейне наполнит энергией!
Комплекс из саун расположен на 1 этаже корпуса № 2. Каждая сауна рассчитана на группу от 6 до 10 человек. Режим работы – круглосуточно. По желанию можно заказать блюда и напитки из меню ресторана, вкусный чай с натуральными добавками и вареньем.
В каждой сауне: холл-гардеробная, комната отдыха с большим столом, диванами или стульями, телевизор, парная, санузел, душевые кабины, фен, средства гигиены, простынь, шапочка, полотенце
В бассейнах саун установлено специальное немецкое оборудование для очистки воды, оснащенное серебросодержащим фильтром, который делает воду не только кристально чистой, но и мягкой.
Забронировать сауну нужно заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: 1 ночь в гостинице
- Питание: завтрак, 1 обед из печи, 1 обед в кафе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Развлекательная программа
- Мастер-класс по росписи брошки в стиле лаковой миниатюры от палехского художника
- Мастер-класс «Рождественская игрушка»
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Шуи и обратно
- Питание, не указанное в программе, в Т.Ч. 1 ужин в гостинице - 650 рублей (бронируется заранее)
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма программы.