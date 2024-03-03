Экскурсии на 1 день в Симферополе

Найдено 11 экскурсий в категории «На весь день» в Симферополе, цены от 9 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Закат на Ай-Петри: эксклюзивное романтическое приключение в Симферополе
Подарите себе и своей второй половинке волшебный вечер на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского и великолепным закатом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
9 100 за всё до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Крымская Киммерия в Симферополе: путешествие от моря к звездам
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуя восточный Крым. Фантастические пейзажи и исторические места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
18 200 за всё до 3 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма из Симферополя: незабываемое приключение
Отправляйтесь в путешествие по неизведанным тропам Крыма. Откройте для себя волшебство природы вдали от толп
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход на Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир красивейших горных пейзажей и древних лесов в увлекательном походе на Чатыр-Даг и Ангар-Бурун
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 800 за всё до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Пешая
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: От Арпатских водопадов до Зеленого озера
Погрузитесь в красоту неприкосновенной природы Зеленогорья. Арпатские водопады и Зеленое озеро ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
13 700 за всё до 3 чел.
Легенды Храма Солнца
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца: мистическая экскурсия по Симферополю
Погрузитесь в мир легенд и мистики Храма Солнца, где желания становятся реальностью. Вас ждут незабываемые виды и уникальные истории
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие и отдых
Присоединяйтесь к пеший маршрут к вершине южной Демерджи, где вас ждут величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия Легенды Алимовой балки: история, природа и мистика
Погрузитесь в мир легенд и красоты Алимовой балки. История, природа и неповторимые виды Крыма в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон: историческое путешествие в Симферополе
Погрузитесь в историю Крыма с экскурсией в Пещерный город Качи-Кальон. Вас ждут захватывающие открытия и незабываемые виды
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Путешествие в Долину Привидений
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Долину Привидений: От Симферополя до Солнечной поляны
Завораживающее путешествие в сердце Крыма. Откройте для себя Долину Привидений и Солнечную поляну в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
9 100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    3 марта 2024
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Спасибо Алексею за отличный день! Мы с коллегой отдохнули на 5+, как в мини-отпуске побывали. Интересные локации, познавательные рассказы, вкусные
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    места. Даже нас, кто не раз был в Крыму, Алексей нашел чем удивить и порадовать) он шутит, что «исполняет желания», но в этой шутке точно велика доля правды - мы от экскурсии получили, что хотели - воздух, море и позитив

  • К
    Ксения
    29 ноября 2023
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Никто не может лучше рассказать о Крыме и показать его, чем человек, который любит его всем сердцем. Алексей удивительный гид,
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    который гармонично вплетает в исторические факты уникальные истории и находит такие точки обзора, с которых как на ладони виден непередаваемый образ полуострова. День, который я буду вспоминать целый год.

  • С
    Светлана
    24 октября 2023
    Крымская Киммерия: от моря к звездам
    Здравствуйте! Благодарю Наталью,Алексея, Романа за прекрасный день,который они подарили жителям Запорожской области! Мне и двум подросткам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии!!! Первый раз
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    были в Крыму!!! Нам повезло,что творческие, уникальные личности встретились с нами!!! Частичку Крыма они раскрыли перед нами и побудили изучать Крым дальше!!! Рекомендую данную экскурсию и общение с высокопрофессиональными специалистами в своей сфере!!! Желаю им здоровья,добра,мира!!!

  • Р
    Роман
    11 октября 2023
    Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
    Алексей, спасибо Вам за прекрасную прогулку на Ай Петри! Наверное вы правильно сказали, что настоящий отдых в Крыму это не
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    пляжи с морем, хотя и они великолепны, а те впечатления от посещения маленькой частички сокровищ Крыма! Такие эмоции не испытаешь нигде. А после того как пресытишься воздухом и красотами просыпается просто зверский аппетит. И тут надо рукоплескать талантам Натальи, ее бутерброды не только вкусны, но и питательны, а чай просто бесподобен. Обязательно вернемся, Наталья и Роман

  • Л
    Людмила
    20 августа 2023
    По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
    Спасибо, Наташе и Лёше - лучшие гиды, которые не просто любят то, что делают, а этим живут 😎🤗🥰. Было круто😎😎😎😎😎.
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    Когда нужно перезарядиться по максимуму, самый лучший вариант 👍. Тот случай, когда результат превзошел ожидание. Всё нюансы похода учтены до мелочей. Ждём с нетерпением, следующей встречи 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «На весь день»

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  1. Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
  2. По Северной Демерджи: путешествие к Ивану и Марье
  3. Крымская Киммерия: от моря к звездам
  4. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  5. Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Сколько стоит экскурсия по Симферополю в августе 2024
Сейчас в Симферополе в категории "На весь день" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 9 100 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Симферополь на 1 день, гиды Симферополя подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Симферополь так, как видят её местные жители
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