Что вас ожидает:Сбор участников фотопрогулки

В зависимости от места, где вы живете (отдыхаете).

Приезд на точку съемки, закат. Прогулка 👣 на Капчик

Прибыв на место, мы собираемся и идем на закат. В зависимости от времени года, это будет или Капчик, или тропа (отходы с тропы). Сразу после заката мы уходим дальше, вдоль царского пляжа, в долину Рая, и оттуда уже на точку для съемки ночного пейзажа.

Ночная съемка. Пик Космоса

Пик Космоса и долины Рая и Ада отлично подходят для ночной фотосъемки. Засветки не много, кадры получаются интересные. Съёмка после ужина в долине Рая. Пока ужин готовится и еще не очень темно, у вас будет возможность исследовать место самостоятельно. Съемка ночного пейзажа дело не спешное. Так что скорее всего у нас уйдет на него пара часов.

Встреча рассвета и дорога домой

В зависимости от времени года и условий съемки, мы или успеем немного поспать, или просто посидим у костра за ранним завтраком. И сразу на рассвет. После рассвета собираемся и идем обратно к машине. Если лето, то пройдем через Царский пляж 🏖️, на котором комфортно купаться. В другое время сразу выходим на тропу Голицина. Пройдем мимо грота Шаляпина, посмотрим на морские пейзажи. Организационные детали:• Для того, чтобы принять участие, вам понадобится, помимо фотоаппарата, прочный штатив и пульты, обязательно мощный фонарь. Ай-Петри вершина, которая характеризуется очень сложными погодными условиями, по-этому перед поездкой мы обязательно с вами свяжемся и проинструктируем по-поводу одежды.