Встреча гостей на ж/д г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Трансфер в Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Знакомство с комплексом Ханского дворца — резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.
Обед с элементами крымско-татарской кухни. По желанию предлагаем дегустацию крымских вин (за доп. плату).
Свободное время.
По желанию, на выбор, предлагаем посетить:
К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Завтрак.
Посещение историко-археологического музея "Херсонес Таврический", включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
Переезд в Балаклаву — удивительный город, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной. Осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».
По желанию, на выбор, предлагаем посетить:
Возвращение в гостиницу.
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в регион Большой Ялты — самое популярное место отдыха и туризма, путевая экскурсия включает знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, осмотр живописных горных и морских ландшафтов.
Переезд в Алупку.
Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке – летней резиденцией генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.
Вблизи парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп. плату).
Знакомство с парковым комплексом «Харакс»,бывшим имением великого князя Г. М. Романова.
Осмотр замка «Ласточкино гнездо» со смотровой площадки.
Переезд в Ливадию.
Знакомство с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.
Завтрак.
Переезд в п. Никита.
Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров — «Никитский ботанический сад».
Осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной — тюльпанов, летом — роз, а осенью — хризантем.
Трансфер в п. Массандра.
По желанию, предлагаем посетить дворец Александра III в Массандре – «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых (за доп. плату).
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты.
Знакомство с визитной карточкой города — гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы сможете увидеть памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, которые стали украшением курортной столицы Крыма.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд на Восточный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Переезд в г. Судак.
Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке — уникальному комплексу фортификационных сооружений Средневековья.
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом.
Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.
Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в регион г. Старый Крым.
Знакомство с Армянским монастырем Сурб-Хач 14 века — единственным в Крыму сохранившимся монастырским комплексом Армянской Апостольской Церкви.
Переезд в п. Тополевка, путевая информация о монастыре.
Посещение Топловского монастыря Св. Параскевы (самостоятельно, без экскурсовода, прогулка по территории, посещение целебных источников, омовение в купели).
Трансфер в г. Белогорск.
Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) — уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.
Обед с элементами крымско-татарской кухни.
Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:00 – 16:30. Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Гранд-Астория, Алушта, Атлантика с завтраками.
Возможно одноместное размещение, стоимость — 33 900 руб.
Холодильника, фена и утюга в номерах отелей нет.
Скидки:
Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.
По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.
Отель «Алушта» находится в Алуште, в 10 минутах ходьбы от побережья Черного моря. К услугам гостей ресторан и частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Из ряда номеров открывается вид на море или горы. Гостям предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. В отеле «Алушта» работает бесплатный Wi-Fi.
Отель Grand Astoria с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Феодосии, в 2 минутах ходьбы от набережной. К услугам гостей ресторан.
Каждый номер оборудован кондиционером и телевизором с кабельными каналами. Кроме того, в распоряжении гостей собственная ванная комната.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В нескольких минутах ходьбы открыты различные кафе и магазины.
Для осуществления всех экскурсий необходимо иметь удобную обувь, головной убор, зонт, пляжные принадлежности, воду.
Для осуществления экскурсий в пещерный город Чуфут-Кале, к подножию горы Демерджи, с осмотром генуэзской крепости Чембало необходима спортивная обувь, головные уборы, ветровка (кофта), питьевая вода.
На экскурсии связанные с посещением монастырей, церквей, мечетей и других культовых заведений не допускаются экскурсанты, одетые в шорты, майки, короткие юбки, женщины должны быть с покрытой головой и в длинных юбках.
В связи с проблемой в расчётах банковскими картами рекомендуем брать с собой наличные деньги.
Для ускорения процесса поселения в отелях, просим иметь с собой 2-3 копии паспорта и свидетельства о рождении (для детей), так как все объекты размещения подают отчеты в ФМС.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».