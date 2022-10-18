3 день

Большая Ялта

Завтрак. Освобождение номеров.

Переезд в регион Большой Ялты — самое популярное место отдыха и туризма, путевая экскурсия включает знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, осмотр живописных горных и морских ландшафтов.

Переезд в Алупку.

Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке – летней резиденцией генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.

Вблизи парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп. плату).

Знакомство с парковым комплексом «Харакс»,бывшим имением великого князя Г. М. Романова.

Осмотр замка «Ласточкино гнездо» со смотровой площадки.

Переезд в Ливадию.

Знакомство с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.