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Авторский тур
6 дней
Крымская кругосветка
Начало: Г. Симферополь
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 32 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Начало: г. Симферополь, г. Судак
1 янв в 10:00
36 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
1 янв в 10:00
38 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ННиколай29 июня 2023Крымская кругосветка в сентябреОрганизация тура хорошая но были незапланированные изменения.
- ННаталья28 июня 2023Крымская кругосветка в сентябреПоездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!
- ВВиктор27 июня 2023Все было хорошо организовано.
- ММакарцев4 мая 2023Крымская кругосветка в сентябреОрганизаторы молдодцы!
- ЕЕлизавета1 июня 2022Благодарю вас за помощь в подборе тура, за оказанную услугу по приобретению билетов, так же за своевременное информирование и обратную
- ААлена8 мая 2022Ездили с супругом и сыном (13 лет). Программа очень понравилась, впечатление о Крыме сложилось замечательное. Огромное спасибо экскурсоводу, который был
- ЕЕлена30 апреля 2022Крымские Этюды. Экскурсионный турПрекрасный насыщенный тур. Посетили много великолепных мест. Тур достаточно активный, в среднем в день проходили 18-20 тысяч шагов. Потрясающий Парад
- ААлександр15 января 2022Хотел бы поблагодарить за организацию тура, особенно прямо в предверии нового года! Все прошло отлично! Поездка очень понравилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «6-дневные туры»
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