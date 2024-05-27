Авторские туры на 6 дней в Симферополь

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Симферополе, цены от 32 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Крымская кругосветка
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Крымская кругосветка
Начало: Г. Симферополь
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 32 900 за человека
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Начало: г. Симферополь, г. Судак
1 янв в 10:00
36 400 за человека
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
1 янв в 10:00
38 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Н
    Николай
    29 июня 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Поездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!
  • В
    Виктор
    27 июня 2023
    Крымская кругосветка
    Все было хорошо организовано.
  • М
    Макарцев
    4 мая 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Организаторы молдодцы!
  • Е
    Елизавета
    1 июня 2022
    Крымская кругосветка
    Благодарю вас за помощь в подборе тура, за оказанную услугу по приобретению билетов, так же за своевременное информирование и обратную
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    связь практически 24 часа в сутки))) Тур действительно оказался Кругосветкой по Крыму (к сожалению, за исключением Ай Петри), насыщенный, с массой впечатлений. Неудачным было решение по выбору транспорта (маленький, с низкими окнами, тем кто на галерке не видно не только неба (как его видно в автобусах с большими окнами), но и горизонта). Размещение в гостиницах средней руки, зато с богатым историческим прошлым)), завтраки на уровне.

  • А
    Алена
    8 мая 2022
    Крымская кругосветка
    Ездили с супругом и сыном (13 лет). Программа очень понравилась, впечатление о Крыме сложилось замечательное. Огромное спасибо экскурсоводу, который был
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    с нами всю поездку - Удоду Борису Алексанровичу!!!! Настоящий профессионал, который знал ответы на все вопросы! Очень тактичный, организованный, интересная подача материала и всегда по существу. Мы частота с семьёй ездим в экскурсионные поездки, и я считаю, что Борис Александрович один из самых лучших экскурсоводов!!!! Сын тоже от него был в восторге)) Благодаря доступной и интересной подаче материала про вторую мировую войну, сражения и героизм солдат, очень надеюсь, что такая серьёзная тема стала более понятна и близка моему ребенку. Борис Александрович, еще раз огромное спасибо!!!

  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    Крымские Этюды. Экскурсионный тур
    Прекрасный насыщенный тур. Посетили много великолепных мест. Тур достаточно активный, в среднем в день проходили 18-20 тысяч шагов. Потрясающий Парад
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    тюльпанов в Никите, поля диких пионов на Водопаде воспоминаний, чистые уютные Балаклава, Судак, Коктебель и роскошная Ялта. А какое море в Новом Свете!!! Влюбилась в Крым, обязательно приеду еще раз. Единственное пожелание - подбирать более комфортное размещение. В программе заявлен уровень отелей средний и выше среднего. По факту гостиница в Балаклаве Фордевинд 2 звезды, - чистая, тихая но уж очень убогая - нет фенов, сломанная мебель. Качество завтраков ниже всякой критики

  • А
    Александр
    15 января 2022
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Хотел бы поблагодарить за организацию тура, особенно прямо в предверии нового года! Все прошло отлично! Поездка очень понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «6-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Симферополе в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 32 900 до 38 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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