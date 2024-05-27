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с нами всю поездку - Удоду Борису Алексанровичу!!!! Настоящий профессионал, который знал ответы на все вопросы! Очень тактичный, организованный, интересная подача материала и всегда по существу. Мы частота с семьёй ездим в экскурсионные поездки, и я считаю, что Борис Александрович один из самых лучших экскурсоводов!!!! Сын тоже от него был в восторге)) Благодаря доступной и интересной подаче материала про вторую мировую войну, сражения и героизм солдат, очень надеюсь, что такая серьёзная тема стала более понятна и близка моему ребенку. Борис Александрович, еще раз огромное спасибо!!!