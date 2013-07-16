Осенний тур в Крым на 3 дня

Описание
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Осенний тур в Крым на 3 дня
Осенний тур в Крым на 3 дня
Осенний тур в Крым на 3 дня
Осенний тур в Крым на 3 дня
Осенний тур в Крым на 3 дня
Осенний тур в Крым на 3 дня
Осенний тур в Крым на 3 дня
Ближайшие даты:
14
апр
21
апр
28
апр
5
мая
12
мая
19
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Воронцовский дворец и парк
  • Ливадийский дворец
  • Массандровский дворец
  • Ялтинский горно-лесной заповедник
  • Мамонтова пещера
  • Гора Ай-Петри
  • Набережная Ялты
  • Водопад Учан-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт в нашем туре выходного дня:

  • Отдохнем в отеле у Воронцовского дворца.
  • Зайдем в пещеру к Мамонту.
  • Пройдем по дворцам и паркам семьи Романовых.
  • Посетим Ласточкино Гнездо.
  • Поднимемся по канатной дороге на гору Ай-Петри.
  • Посетим самый высокий водопад Крыма – Учан-Су.
  • Насладимся крымско-татарской кухней (вегетарианское меню учтём).
  • Познакомимся с новыми людьми и вместе хорошо проведём время.

с сентября по ноябрь, каждую пятницу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Алупка", 2 ночи
  • 2 завтрака и 1 приветственный ужин
  • Экскурсия в Воронцовский дворец
  • Экскурсия в Ливадийский дворец
  • Экскурсия в Мамонтову пещеру
  • Подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри
  • Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник
  • Транспортное обслуживание на протяжении всего путешествия
  • Экскурсионное сопровождение на протяжении всего путешествия
  • Фото и -видео сопровождение
  • Страховка гостя на время тура
Что не входит
  • Обеды и ужины в кафе/ресторане (в среднем 500 - 1000 р.)
  • Переезд в Крым
Место начала и завершения?
г. Симферополь, Привокзальная площадь, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: с сентября по ноябрь, каждую пятницу
Экскурсия длится около 2 дней 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Паспорт
  • Наличные
  • Удобную одежду и обувь, головной убор
  • Теплые вещи на случай, если вечером будет прохладно
  • Сумку или рюкзак небольшого размера, чтобы взять с собой на экскурсии самое необходимое (необязательно, вещи можно оставить в автомобиле)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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