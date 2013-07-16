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Что вас ожидает:
- Воронцовский дворец и парк
- Ливадийский дворец
- Массандровский дворец
- Ялтинский горно-лесной заповедник
- Мамонтова пещера
- Гора Ай-Петри
- Набережная Ялты
- Водопад Учан-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт в нашем туре выходного дня:
- Отдохнем в отеле у Воронцовского дворца.
- Зайдем в пещеру к Мамонту.
- Пройдем по дворцам и паркам семьи Романовых.
- Посетим Ласточкино Гнездо.
- Поднимемся по канатной дороге на гору Ай-Петри.
- Посетим самый высокий водопад Крыма – Учан-Су.
- Насладимся крымско-татарской кухней (вегетарианское меню учтём).
- Познакомимся с новыми людьми и вместе хорошо проведём время.
с сентября по ноябрь, каждую пятницу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле "Алупка", 2 ночи
- 2 завтрака и 1 приветственный ужин
- Экскурсия в Воронцовский дворец
- Экскурсия в Ливадийский дворец
- Экскурсия в Мамонтову пещеру
- Подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри
- Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник
- Транспортное обслуживание на протяжении всего путешествия
- Экскурсионное сопровождение на протяжении всего путешествия
- Фото и -видео сопровождение
- Страховка гостя на время тура
- Что не входит
- Обеды и ужины в кафе/ресторане (в среднем 500 - 1000 р.)
- Переезд в Крым
- Место начала и завершения?
- г. Симферополь, Привокзальная площадь, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: с сентября по ноябрь, каждую пятницуЭкскурсия длится около 2 дней 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Паспорт
- Наличные
- Удобную одежду и обувь, головной убор
- Теплые вещи на случай, если вечером будет прохладно
- Сумку или рюкзак небольшого размера, чтобы взять с собой на экскурсии самое необходимое (необязательно, вещи можно оставить в автомобиле)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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