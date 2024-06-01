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Авторский тур
7 дней
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Начало: г. Симферополь
«Спуск по Таракташской тропе — одному из самых красивых и удивительных маршрутов в Крыму занимает 3-4 часа и заканчивается в районе водопада Учан-Су»
27 окт в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Начало: г. Симферополь
«После завтрака идем к водопаду «Серебряные струи»»
15 сен в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Начало: г. Симферополь
«За несколько дней вы посетите пещеру и подниметесь на вершины, восхититесь головокружительными горными пейзажами и по тропе, идущей среди виноградников, спуститесь к ласковому морю»
30 июня в 10:00
4 мая в 10:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: г. Симферополь
«Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники»
1 янв в 10:00
от 26 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетр1 июня 2024Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
- ЕЕлена10 января 2022Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! А это - звенья одной цепи
- ААнна10 января 2022Доброго времени суток. Поделюсь впечатлениями от тура, который включал в себя Севастополь с Херсонесом и Балаклавой, Ялту, Воронцовский и Ливадийский
- РРоман12 января 2021Отличный тур. Насыщенный, динамичный и интересный. Проживание хорошее
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Природа и пейзажи»
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