Познавательные туры на природе в Симферополе

Найдено 4 тура в категории «Природа и пейзажи» в Симферополе, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Начало: г. Симферополь
«Спуск по Таракташской тропе — одному из самых красивых и удивительных маршрутов в Крыму занимает 3-4 часа и заканчивается в районе водопада Учан-Су»
27 окт в 10:00
35 000 за человека
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Начало: г. Симферополь
«После завтрака идем к водопаду «Серебряные струи»»
15 сен в 10:00
25 000 за человека
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Начало: г. Симферополь
«За несколько дней вы посетите пещеру и подниметесь на вершины, восхититесь головокружительными горными пейзажами и по тропе, идущей среди виноградников, спуститесь к ласковому морю»
30 июня в 10:00
4 мая в 10:00
20 000 за человека
Крымская кругосветка на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: г. Симферополь
«Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники»
1 янв в 10:00
от 26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Петр
    1 июня 2024
    Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
    Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
  • В
    Владимир
    28 июня 2023
    Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
    Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
  • М
    Максим
    13 августа 2022
    Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
    Четко организовали, вкусно кормили)))
  • С
    Сергей
    11 мая 2022
    Треккинг от пещерных городов до Черного моря
    Все хорошо
  • Е
    Елена
    10 января 2022
    Крымская кругосветка на Рождество
    Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! А это - звенья одной цепи
  • А
    Анна
    10 января 2022
    Крымская кругосветка на Рождество
    Доброго времени суток. Поделюсь впечатлениями от тура, который включал в себя Севастополь с Херсонесом и Балаклавой, Ялту, Воронцовский и Ливадийский
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    дворцы, Феодосию с Судакской крепостью. Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! Гостиницы соответствовали своей "звёздности". Единственное, я так и не поняла, почему мы не остались ночевать в Ялте, как было заявлено в программке; а мы ведь ехали с мечтой посидеть на набережной с вкусным вином и/или кофе и звёздами))). И на табличке на автобусе тур обозначался как Праздничный Крым. За остальное - спасибо. Желающим ехать - рекомендую, особенно, если вы туда в первый раз. С уважением Анна.

  • Р
    Роман
    12 января 2021
    Крымская кругосветка на Рождество
    Отличный тур. Насыщенный, динамичный и интересный. Проживание хорошее

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
  2. Треккинг от пещерных городов до Черного моря
  3. Горный Крым. Треккинг к Черному морю
  4. Крымская кругосветка на Рождество
Сколько стоит тур в Симферополе в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 20 000 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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