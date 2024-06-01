Главные экскурсионные места в Симферополе

Найдено 4 тура в категории «Популярные места» в Симферополе, цены от 26 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Начало: г. Симферополь
27 окт в 10:00
35 000 за человека
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Начало: г. Симферополь, г. Судак
1 янв в 10:00
36 400 за человека
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
1 янв в 10:00
38 400 за человека
Крымская кругосветка на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: г. Симферополь
1 янв в 10:00
от 26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Петр
    1 июня 2024
    Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
    Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Н
    Наталия
    17 января 2024
    Романтическое свидание с Крымом
    Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать
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    сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.

  • Г
    Геннадий
    13 января 2024
    Романтическое свидание с Крымом
    Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
  • М
    Маляренко
    11 января 2024
    Романтическое свидание с Крымом
    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые
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    новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!

    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе
  • Н
    Николай
    29 июня 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.
  • В
    Владимир
    28 июня 2023
    Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
    Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Поездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!
  • М
    Макарцев
    4 мая 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Организаторы молдодцы!

Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Популярные места»

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  1. Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
  2. Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
  3. Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
  4. Крымская кругосветка на Рождество
Сколько стоит тур в Симферополе в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "Популярные места" можно забронировать 4 тура от 26 900 до 38 400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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