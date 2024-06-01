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Авторский тур
7 дней
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Начало: г. Симферополь
27 окт в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Начало: г. Симферополь, г. Судак
1 янв в 10:00
36 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
1 янв в 10:00
38 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: г. Симферополь
1 янв в 10:00
от 26 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетр1 июня 2024Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ННаталия17 января 2024Романтическое свидание с КрымомПоскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать
- ГГеннадий13 января 2024Романтическое свидание с КрымомНадежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
- ММаляренко11 января 2024Романтическое свидание с КрымомОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые
- ННиколай29 июня 2023Крымская кругосветка в сентябреОрганизация тура хорошая но были незапланированные изменения.
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ННаталья28 июня 2023Крымская кругосветка в сентябреПоездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!
- ММакарцев4 мая 2023Крымская кругосветка в сентябреОрганизаторы молдодцы!
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Популярные места»
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