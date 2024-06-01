П Петр Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.

Д Дмитрий Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.

Е Елена Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет Всё чётко и по плану) Спасибо!

Н Наталия Романтическое свидание с Крымом читать дальше сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами. Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать

Г Геннадий Романтическое свидание с Крымом Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.

М Маляренко Романтическое свидание с Крымом читать дальше новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души! Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые

Н Николай Крымская кругосветка в сентябре Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.

В Владимир Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!

Н Наталья Крымская кругосветка в сентябре Поездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!