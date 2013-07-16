В рамках майского и осеннего тура без рюкзаков путешественники увидят царственную громаду Бахчисарайского дворца, пройдут по осыпанным пеплом старины улочкам Херсонеса, погрузятся под сень удивительных скальных городов, давно покинутых жителями из прошлых столетий.

Вы узнаете, как пахнут рассветные луга, окунетесь в освежающие, бирюзовые волны Черного моря, ощутите на губах терпкую сладость крымских вин и побалуете себя самыми первыми весенними ягодами.

Крым без рюкзаков – это треккинг налегке с неизменными спутниками: отличным настроением и неуемной любознательностью (забрасывание гида вопросами – приветствуется). Маршрут стартует в Симферополе, а конечная его точка находится в городе-герое Севастополе. Туристы будут с комфортом проживать в гостинице и много гулять – мягкий климат Западного Крыма способствует треккингу как нельзя лучше.

Даты поездок на 2023 г. (7 дней):

03 - 09 сентября.