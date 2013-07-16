Треккинг в Крыму
Западное побережье Крыма – это древний Севастополь, чистое море Балаклавы, лагуны Фиолента и по-арабски душистая, бахчисарайская вязь.
Обилие мистических пещерных городов, уединённые дикие пляжи, необыкновенные места силы – всё это Западный Крым.
Обилие мистических пещерных городов, уединённые дикие пляжи, необыкновенные места силы – всё это Западный Крым.
Ближайшие даты:
3
сен
сен
Что вас ожидает:
- НА МАРШРУТЕ НАС ЖДЕТ:
- Непревзойдённые виды на побережье с высоты птичьего полёта
- Дегустация крымских вин!!
- Храм Солнца - место с потрясающей энергетической силой
- Бухты с бирюзовой и голубой водой
- Легендарная Балаклава
- Древние пещерные города - прикоснёмся к истории!
- Рассвет и закат над морем
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В рамках майского и осеннего тура без рюкзаков путешественники увидят царственную громаду Бахчисарайского дворца, пройдут по осыпанным пеплом старины улочкам Херсонеса, погрузятся под сень удивительных скальных городов, давно покинутых жителями из прошлых столетий.
Вы узнаете, как пахнут рассветные луга, окунетесь в освежающие, бирюзовые волны Черного моря, ощутите на губах терпкую сладость крымских вин и побалуете себя самыми первыми весенними ягодами.
Крым без рюкзаков – это треккинг налегке с неизменными спутниками: отличным настроением и неуемной любознательностью (забрасывание гида вопросами – приветствуется). Маршрут стартует в Симферополе, а конечная его точка находится в городе-герое Севастополе. Туристы будут с комфортом проживать в гостинице и много гулять – мягкий климат Западного Крыма способствует треккингу как нельзя лучше.
Даты поездок на 2023 г. (7 дней):
03 - 09 сентября.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в г. Балаклава (район Севастополя) в гостинице "Фордевинд" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера Стандарт. В каждом номере удобства (душ, туалет), холодильник, телевизор, электрочайник, Wi-Fi. Фен можно попросить у администратора.
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Групповая аптечка.
- Входные билеты в Ханский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-Кале, пещерный город Эски-Кермен
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура
- Что не входит
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Симферополь).
- Питание: обед в 1-й день, ужины. Стоимость ужина в кафе: 250-350 руб.
- Страховка (не обязательно)
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Место начала и завершения?
- г. Симферополь (аэропорт)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Район путешествия: РФ, Республика Крым, г. Севастополь.
- Старт маршрута: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 11:30-12:00 МСК.
- Финиш маршрута: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 15:00-16:00 МСК.
- Проживание: гостиница.
- Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед – сухой паек днем.
- Маршрут проходит на высоте: 10-540 м.
- Протяженность маршрута: 65,5 км.
- Уровень сложности маршрута: умеренный (25% маршрута), средний (75% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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