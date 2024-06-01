1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Начало: г. Симферополь
27 окт в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг от пещерных городов до Черного моря
Начало: г. Симферополь
15 сен в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Начало: г. Симферополь
30 июня в 10:00
4 мая в 10:00
20 000₽ за человека
Мини-группа
7 дней
Релакс-тур «Крымская Акуна-матата» в Симферополе: отдых у горного озера
Проведите незабываемые 7 дней в Крыму с трансфером, уютным проживанием и экскурсиями. Отдых, каким вы его еще не видели
Начало: Аэропорт Симферополь
Расписание: с 25.11.2021 по 1.12.2021
13 июня в 13:00
14 июня в 09:00
77 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетр1 июня 2024Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «7-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Симферополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Симферополе в июне 2024
Сейчас в Симферополе в категории "7-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 20 000 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Симферополе на 2024 год по теме «7-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август