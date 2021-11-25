Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание трансферТур 7 дней Проживание в благоустроенных уютных домиках в живописной долине у горного озера Трансфер Море, солнце, горы Посещение "мест силы" Крыма Экскурсии Баня, массажи, танцетерапия
с 25.11.2021 по 1.12.2021
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер, проживание, питание, экскурсии, практики, процедуры
Что не входит в цену
- Перелет, посещение ресторанов вне тура, сувениры
Место начала и завершения?
Аэропорт Симферополь
Когда и сколько длится?
Когда: с 25.11.2021 по 1.12.2021
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
